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‘마약왕’ 박왕열 재판행… 마약 합수본 구속기소

입력:2026-04-22 18:40
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공범인 조카도 송환 절차 진행

경찰청으로 압송되는 박왕열. 연합뉴스

마약범죄 정부합동수사본부(합수본)는 필리핀 교도소에서 국내로 마약을 밀수·유통한 일당의 총책 박왕열을 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(향정) 등의 혐의로 22일 구속 기소했다.

박왕열은 2020년 필리핀과 멕시코에서 4차례에 걸쳐 필로폰 317g을 수입하고 2024년 6월에는 조카인 A씨(일명 흰수염고래)와 공모해 필리핀에서 필로폰 약 1482.7g을 수입한 혐의를 받는다. 남아프리카공화국에서 필로폰 3079g을 밀수한 정황도 확인됐다.

합수본은 박왕열과 함께 범행을 저지른 A씨 등에 대한 송환 절차를 법무부와 협력해 진행 중이다. A씨 등은 인터폴 적색수배 등에도 불구하고 송환되지 않은 채 국내로 계속 마약류를 반입하는 것으로 파악됐다.

합수본은 박왕열의 여죄를 수사해 혐의가 확인되는 대로 추가 기소한다는 방침이다.

김다연 기자 yan@kmib.co.kr

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