브런슨, 국방부 왜 갔나… 진실공방

3월 10·11일 방문 날짜까지 나와

국힘 “안규백에 정동영 발언 항의”

정부 “항의 없이 사드 문제 논의”

국회 국방위원회 소속 국민의힘 성일종(가운데) 위원장과 의원들이 22일 국회에서 정동영 통일부 장관의 ‘북한 구성 핵시설’ 발언 관련 기자회견을 열고 있다. 성 위원장은 정 장관이 기밀을 유출한 것이라며 “지금 자리에서 내려오시기 바란다”고 말했다. 이병주 기자

정동영 장관의 ‘북한 구성시 핵시설’ 발언 이후 불거진 미국의 대북정보 공유 제한 논란이 정부와 야당 간 진실공방으로 확산하고 있다. 정부는 제이비어 브런슨 주한미군사령관의 국방부 항의 방문은 없었고 구성 핵시설은 이미 공개된 정보라고 해명했지만 국민의힘은 정 장관 해임을 요구하며 압박 수위를 높였다.



국회 국방위원장인 성일종 국민의힘 의원은 22일 국회 기자회견에서 브런슨 사령관이 지난달 10일과 11일 용산 국방부 청사를 방문했다고 밝히며 국방부에 사실 여부를 공개하라고 요구했다. 성 의원은 전날 입장문을 내고 “정 장관이 제3의 북한 핵시설 소재지로 구성을 언급하자 주한미군사령관이 안규백 국방부 장관을 긴급히 찾아와 강력히 항의했다”고 주장했다. 국방부가 곧바로 “사실이 전혀 아니다”고 반박했지만 성 의원은 “방문 여부 등 핵심은 회피했다”고 이날 재반박한 것이다.



안 장관은 국회 법제사법위원회에서 “주한미군사령관이 대한민국 국방부 장관한테 항의했다는 내용은 한·미 군사외교상 적절치 않다”며 “전혀 사실이 아니다”고 선을 그었다. 정 장관 발언이 있던 지난달 6일 이후 몇 차례 소통은 했다면서도 “포괄적 사항에 대해서 논의한 적이 있다”고만 했다. 정부는 브런슨 사령관이 11일 국방부 청사를 찾았지만 정 장관 발언에 대한 항의 없이 주한미군의 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 반출 관련 상황을 공유했다는 입장인 것으로 전해졌다.



구성 핵시설 정보가 공개된 자료라는 정 장관 해명을 두고도 진실 공방이 벌어졌다. 송언석 국민의힘 원내대표는 정 장관이 근거로 든 과학국제안보연구소(ISIS) 보고서에 구성 핵시설이 언급되지 않는다며 “정 장관의 또 다른 해명이 필요한 대목”이라고 압박했다. 성 의원도 “정 장관이 구성을 언급한 건 장관이어서 받을 수 있었던 고급정보에 기반을 둔 것”이라며 “거짓 해명”이라고 주장했다. 국회 외교통일위원회 국민의힘 간사인 김건 의원 역시 “정 장관은 (구성 핵시설을) 정부가 가진 판단처럼 말했다. 심각한 문제”라고 지적했다.



통일부 고위 당국자는 “구성 핵시설은 장관이 되기 전부터 통일 업무에 관심이 많다 보니 (장관이) 개인적으로 파악한 내용”이라며 “그렇기에 인사청문회 때도 똑같은 얘기를 할 수 있었던 것”이라고 반박했다. 정 장관은 지난해 7월 인사청문회 당시 “지금도 북한의 핵시설이 가동되고 있다”며 영변, 구성, 강선을 언급했다.



박준상 기자 junwith@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정동영 장관의 ‘북한 구성시 핵시설’ 발언 이후 불거진 미국의 대북정보 공유 제한 논란이 정부와 야당 간 진실공방으로 확산하고 있다. 정부는 제이비어 브런슨 주한미군사령관의 국방부 항의 방문은 없었고 구성 핵시설은 이미 공개된 정보라고 해명했지만 국민의힘은 정 장관 해임을 요구하며 압박 수위를 높였다.국회 국방위원장인 성일종 국민의힘 의원은 22일 국회 기자회견에서 브런슨 사령관이 지난달 10일과 11일 용산 국방부 청사를 방문했다고 밝히며 국방부에 사실 여부를 공개하라고 요구했다. 성 의원은 전날 입장문을 내고 “정 장관이 제3의 북한 핵시설 소재지로 구성을 언급하자 주한미군사령관이 안규백 국방부 장관을 긴급히 찾아와 강력히 항의했다”고 주장했다. 국방부가 곧바로 “사실이 전혀 아니다”고 반박했지만 성 의원은 “방문 여부 등 핵심은 회피했다”고 이날 재반박한 것이다.안 장관은 국회 법제사법위원회에서 “주한미군사령관이 대한민국 국방부 장관한테 항의했다는 내용은 한·미 군사외교상 적절치 않다”며 “전혀 사실이 아니다”고 선을 그었다. 정 장관 발언이 있던 지난달 6일 이후 몇 차례 소통은 했다면서도 “포괄적 사항에 대해서 논의한 적이 있다”고만 했다. 정부는 브런슨 사령관이 11일 국방부 청사를 찾았지만 정 장관 발언에 대한 항의 없이 주한미군의 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 반출 관련 상황을 공유했다는 입장인 것으로 전해졌다.구성 핵시설 정보가 공개된 자료라는 정 장관 해명을 두고도 진실 공방이 벌어졌다. 송언석 국민의힘 원내대표는 정 장관이 근거로 든 과학국제안보연구소(ISIS) 보고서에 구성 핵시설이 언급되지 않는다며 “정 장관의 또 다른 해명이 필요한 대목”이라고 압박했다. 성 의원도 “정 장관이 구성을 언급한 건 장관이어서 받을 수 있었던 고급정보에 기반을 둔 것”이라며 “거짓 해명”이라고 주장했다. 국회 외교통일위원회 국민의힘 간사인 김건 의원 역시 “정 장관은 (구성 핵시설을) 정부가 가진 판단처럼 말했다. 심각한 문제”라고 지적했다.통일부 고위 당국자는 “구성 핵시설은 장관이 되기 전부터 통일 업무에 관심이 많다 보니 (장관이) 개인적으로 파악한 내용”이라며 “그렇기에 인사청문회 때도 똑같은 얘기를 할 수 있었던 것”이라고 반박했다. 정 장관은 지난해 7월 인사청문회 당시 “지금도 북한의 핵시설이 가동되고 있다”며 영변, 구성, 강선을 언급했다.박준상 기자 junwith@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지