“플랫폼 넘어 브랜드로”… 뷰티 PB 키우는 유통업계

전문성·데이터 기반 상품 기획

높은 수익성에 해외시장도 확장

에이블리 제공

이커머스 업계가 자체 브랜드(PB)를 앞세워 뷰티 사업을 강화하고 있다. 특히 패션과 식품을 중심으로 성장해온 버티컬 플랫폼이 전문성과 데이터를 기반으로 상품 기획에 나서며 경쟁력을 키우는 모습이다.



22일 에이블리는 뷰티 PB ‘바이블리’를 론칭하고 상품 판매를 시작했다. 에이블리는 하루 평균 4억건의 이용자 행동 데이터를 기반으로 취향·구매·리뷰를 분석해 상품 기획에 반영했다. 대표 제품인 ‘쿠션리필샷’은 기존 쿠션 용기를 재사용할 수 있도록 설계한 DIY형 리필 키트다. 파운데이션 용액과 스펀지를 교체하는 방식으로 내용물만 보충해 사용할 수 있어 비용 부담을 낮춘 것이 특징이다. 에이블리 관계자는 “기존 뷰티 시장에 1020 세대가 원하는 기능과 가격대를 동시에 충족하는 영역이 충분히 반영되지 못한 지점이 있다고 판단했다”고 설명했다.



컬리도 연내 뷰티 PB 시장에 가세할 예정이다. 최근 ‘로브린’, ‘루리온’, ‘미로엘’ 등 화장품 관련 상표를 다수 출원하며 출시를 준비하고 있다. 컬리 관계자는 “럭셔리부터 인디까지 라인업을 확대하는 과정에서 PB도 소비자의 수요를 충족시키기 위한 전략 중 하나”라며 “컬리의 큐레이션 역량을 반영한 상품 기획이 차별화 지점이 될 것”이라고 말했다.



앞서 뷰티 PB 시장에 진출한 무신사는 가파른 성장세를 보이고 있다. 지난해 무신사 뷰티 PB 거래액은 전년 대비 약 140% 증가했다. ‘무신사 스탠다드 뷰티’를 필두로 ‘오드타입’, ‘위찌’, ‘노더럽’, ‘이구어퍼스트로피’ 등 특색 있는 PB 제품이 국내를 넘어 일본·동남아시아·미국 등 글로벌 시장에서 입지를 넓히고 있다.



업계는 뷰티 PB 확대 배경으로 높은 수익성을 꼽는다. 화장품은 소비 주기가 비교적 짧고 충성도가 높은 품목인 데다 한국콜마와 코스맥스 등 제조자개발생산(ODM) 업체가 잘 갖춰져 있어 진입 장벽도 낮은 편이다. 업계 관계자는 “과거엔 저렴한 가격에 초점이 있었다면 이젠 장기적으로 외부 채널과 해외 시장까지 확장할 수 있는 경쟁력있는 상품 개발이 중요해지고 있다”고 말했다.



신주은 기자 june@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이커머스 업계가 자체 브랜드(PB)를 앞세워 뷰티 사업을 강화하고 있다. 특히 패션과 식품을 중심으로 성장해온 버티컬 플랫폼이 전문성과 데이터를 기반으로 상품 기획에 나서며 경쟁력을 키우는 모습이다.22일 에이블리는 뷰티 PB ‘바이블리’를 론칭하고 상품 판매를 시작했다. 에이블리는 하루 평균 4억건의 이용자 행동 데이터를 기반으로 취향·구매·리뷰를 분석해 상품 기획에 반영했다. 대표 제품인 ‘쿠션리필샷’은 기존 쿠션 용기를 재사용할 수 있도록 설계한 DIY형 리필 키트다. 파운데이션 용액과 스펀지를 교체하는 방식으로 내용물만 보충해 사용할 수 있어 비용 부담을 낮춘 것이 특징이다. 에이블리 관계자는 “기존 뷰티 시장에 1020 세대가 원하는 기능과 가격대를 동시에 충족하는 영역이 충분히 반영되지 못한 지점이 있다고 판단했다”고 설명했다.컬리도 연내 뷰티 PB 시장에 가세할 예정이다. 최근 ‘로브린’, ‘루리온’, ‘미로엘’ 등 화장품 관련 상표를 다수 출원하며 출시를 준비하고 있다. 컬리 관계자는 “럭셔리부터 인디까지 라인업을 확대하는 과정에서 PB도 소비자의 수요를 충족시키기 위한 전략 중 하나”라며 “컬리의 큐레이션 역량을 반영한 상품 기획이 차별화 지점이 될 것”이라고 말했다.앞서 뷰티 PB 시장에 진출한 무신사는 가파른 성장세를 보이고 있다. 지난해 무신사 뷰티 PB 거래액은 전년 대비 약 140% 증가했다. ‘무신사 스탠다드 뷰티’를 필두로 ‘오드타입’, ‘위찌’, ‘노더럽’, ‘이구어퍼스트로피’ 등 특색 있는 PB 제품이 국내를 넘어 일본·동남아시아·미국 등 글로벌 시장에서 입지를 넓히고 있다.업계는 뷰티 PB 확대 배경으로 높은 수익성을 꼽는다. 화장품은 소비 주기가 비교적 짧고 충성도가 높은 품목인 데다 한국콜마와 코스맥스 등 제조자개발생산(ODM) 업체가 잘 갖춰져 있어 진입 장벽도 낮은 편이다. 업계 관계자는 “과거엔 저렴한 가격에 초점이 있었다면 이젠 장기적으로 외부 채널과 해외 시장까지 확장할 수 있는 경쟁력있는 상품 개발이 중요해지고 있다”고 말했다.신주은 기자 june@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지