김진태, 당 대표 면전서 “현장은 열불”… ‘각자도생’ 국힘, 권역별 선대위 조짐도
‘대표직 사퇴’ 추정 작심 발언도
장 “애정 어린 말씀” 무시 전략
‘지도부 패싱’ 보수연대 움직임도
6·3 지방선거를 42일 앞둔 국민의힘 장동혁 지도부를 향해 지역 곳곳에서 균열 조짐이 잇따르고 있다. 장 대표가 방미 일정을 마치고 귀국한 뒤 첫 지역 행보로 찾은 강원도에선 “결자해지하라”는 주장이 나왔고, 지도부와 별도의 권역별 보수연대 조짐도 감지된다.
재선에 도전하는 김진태 강원지사는 22일 강원도 양양의 한 마을회관을 찾은 장 대표 면전에서 “당이 어느 정도는 뒷받침해줘야 한다”며 작심 발언을 쏟아냈다. 김 지사는 “현장을 다녀보면 ‘원래 빨간당이었는데 중앙당을 생각하면 열불이 나서 투표 안 한다’는 사람이 많다”며 “하루종일 발이 부르트도록 다녀봐야 중앙 뉴스 때문에 가슴이 철렁 내려앉을 때가 많다”고 했다. 그러면서 “결자해지가 필요하다”고 말했다. 대표직 사퇴나 2선 후퇴 요구로 풀이된다.
그러나 장 대표는 언론에 “결자해지가 어떤 것을 말씀하시는지 잘 모르겠다”며 “어려운 상황에 처한 당에 애정 어린 말씀을 해주신 것 같다”고만 했다.
부산·울산·경남에선 보수 대통합 기치의 부울경 연합 선대위 발족이 검토되고 있다. 국민의힘 소속 박형준 부산시장, 김두겸 울산시장, 박완수 경남지사가 후보로 나선 상태다. 박 시장 측은 “행정통합 등 공동대응 필요성이 있어 연합 선대위를 검토 중인 단계”라고 말했다. 김 시장 측은 “중도까지 끌어안을 변화가 필요한 시점”이라고 했다. 장 대표 특보단장인 김대식 의원은 한동훈 전 대표의 부산 북갑 무소속 출마와 관련해 “한 전 대표는 보수의 소중한 인재 중 한 명”이라며 자당 후보와의 단일화 필요성도 강조했다.
그러나 지도부는 독자 선대위 구성 움직임과 관련해 “정상적 과정”이라며 확대해석을 차단했다. 송언석 원내대표는 “지역별 선대위 구성을 프레임화해 얘기하는 것은 당을 지나치게 분열로 몰고 가는 것”이라고 말했다.
광역단체장 후보 간 자체 연대 움직임도 본격화됐다. 오세훈 서울시장은 서울시청에서 김태흠 충남지사와 만나 서울정원박람회·태안원예박람회 성공 개최를 위한 업무 협약을 체결하고 정책 공조에 나섰다. 각각 5선과 재선 도전에 나선 두 후보는 국민의힘 상징색인 붉은색이 아닌 녹색 재킷을 입고 나란히 섰다.
오 시장은 이날 후보 선출 후 첫 국민의힘 서울시당 조찬 모임에서 선거일까지 더는 장 대표 언급을 하지 않겠다는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다. 한 참석자는 “당의 자중지란을 드러내기보단 선거에 전념하겠다는 생각”이라고 전했다. 대신 당권파·친한(친한동훈)계를 포괄하는 계파 초월 통합 선대위를 꾸린다는 방침이다. 선대위원장으로 당권파인 신동욱 최고위원까지 후보군으로 올려놓은 상태다. 또 다른 참석자는 “통합 과정에 당권파가 있으면 더 좋다”고 말했다. 오 시장은 이르면 27일 최종 후보로 등록하고 선대위 구성을 발표할 계획이다. 국민의힘은 전남광주통합시장 후보로 이정현 전 공관위원장을 확정했다.
이형민 박준상 기자, 강원도 양양=최수진 기자 gilels@kmib.co.kr
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