‘압여목성’ 재건축 잡아라… 선별 수주 속 ‘알짜’는 경쟁 과열
건설사들 눈치싸움… 단독입찰 늘어
일부선 서류 무단 촬영·유출 등 잡음
사전 금지규정 보완·처벌 강화 필요
올해 압여목성(압구정·여의도·목동·성수) 등 한강변 핵심 입지에서의 재건축, 재개발 시공사 선정이 본격화하고 있다. 사업의 중요도와 상징성이 큰 단지들이 일제히 시장에 나오면서 대부분 사업지에선 단독입찰이 진행되는 모양새다. 하지만 경쟁입찰이 성립된 일부 단지에서는 경쟁이 과열되며 잡음도 나오고 있다.
22일 건설업계에 따르면 올해는 지난해와 다른 이유로 정비 사업지에서의 단독입찰이 늘고 있다. 지난해는 건설경기 불황, 공사비 상승, 금융 부담 확대 등의 이유로 건설사들의 선별 수주 기조가 강했으나 올해는 사업성 높은 정비 사업지가 대거 나오면서 경쟁입찰이 성립하기 어려운 상황이 됐다. 한강 벨트 등 서울 주요 사업 공사비만 50조원대에 달한다.
서울시가 시공사 선정 시기를 사업시행계획인가 이후에서 조합설립 이후로 앞당기면서 시공사를 구하는 사업장이 늘어난 영향도 있다. 한 건설사 관계자는 “올해 들어 서울 주요 사업지에서 대규모 정비사업이 나오다 보니 건설사들끼리 눈치싸움을 하며 (사업지를) 나누는 분위기”라며 “건설경기가 좋지 않은 상황에서 경쟁입찰을 하면 수백억이 들기 때문에 무리한 경쟁을 하지 않고 있다”고 말했다.
실제로 지난 20일 현대건설은 강남구 압구정3구역 재건축 사업의 우선협상대상자에 선정됐다. 시공사 선정 1, 2차 입찰에 현대건설만 응찰하면서다. 양천구 목동신시가지6단지 재건축 사업도 지난 21일 열린 2차 현장설명회에 DL이앤씨만 참여해 수의계약이 유력한 상황이다.
단독입찰 기조가 강한 가운데서도 경쟁입찰이 성립된 단지에선 치열한 경쟁이 벌어지며 잡음이 일기도 했다. 최근 압구정5구역에서는 ‘서류 무단 촬영’ 논란이 있었다. 시공사 선정 입찰을 마치고 입찰서류를 확인하는 과정에서 DL이앤씨 소속 직원이 카메라가 달린 볼펜으로 서류를 촬영하다가 현장에서 적발된 것이다. 현대건설이 DL이앤씨 관계자를 경찰에 고소하면서 논란이 커졌으나, 유권해석을 진행한 강남구청이 “부적절한 행위나 이를 제재할 명확한 규정이 없다”며 조합 판단에 맡기면서 입찰이 재개됐다.
서초구 신반포19·25차 재건축 사업장에서도 서류 반출 논란이 벌어졌다. 입찰 마감 뒤 제안서 비교표를 작성하는 과정에서 포스코이앤씨 직원이 도급계약서 원본을 조합사무실 외부로 반출한 사실이 알려진 것이다. 입찰서류 변경이나 조작 가능성은 없다는 판단에 따라 현재 입찰 절차는 진행되고 있다. 성동구 성수전략정비구역 제4지구 재개발 사업은 입찰에 참여한 대우건설과 롯데건설 모두 홍보 지침을 위반한 사실이 확인되면서 입찰이 무효 처리됐으나 현재는 재입찰을 진행 중이다.
이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 “영업은 ‘All or Nothing’으로 요약되는 만큼 사전에 금지규정을 만들더라도 어떻게든 편법이나 길을 찾으려는 경향이 있어 이런 논란이 발생하곤 한다”며 “사전 금지규정을 더 상세히 하거나 사후 처벌을 강화하는 방안 정도가 대안”이라고 말했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
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