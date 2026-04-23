공공기관, 中企 제품 검증·판로 지원 플랫폼 선봬
한국도로공사
한국도로공사가 운영하는 ‘중소기업기술마켓’이 인공지능(AI)을 접목한 플랫폼 고도화를 시도하고 있다. 중소기업기술마켓은 기술력은 있지만 판로 확보에 어려움을 겪는 중소기업에 공공 조달시장 진입 기회를 제공하는 온라인 플랫폼이다. 공공기관이 기업의 기술과 제품을 검증·등록해 신뢰도를 높이고, 기업의 초기 진입 장벽을 낮추려는 취지에서 마련됐다.
131개 공공기관이 참여 중인 중소기업기술마켓은 최근 지방자치단체와 지방공기업까지 확대되면서 공공 전반으로 참여 범위가 넓어졌다. 등록 기업은 기술 인증을 비롯해 판로 개척·기술개발·해외 진출·홍보 등 종합 지원을 받는다. 혁신제품으로 지정되면 최대 6년간 수의계약도 맺을 수 있다.
성과는 빠르게 확대되는 추세다. 구매액은 시행 첫해인 2023년 2352억원에서 지난해 8187억원으로 큰 폭으로 증가했다. 특히 AI·사물인터넷(IoT) 기반 안전관리 플랫폼을 운영하는 ㈜케이씨티이엔씨는 중소기업기술마켓 등록 후 도로공사가 추진하는 방글라데시 N8 고속도로 시범 사업에 참여하는 등 해외 진출로 이어지는 사례도 나왔다.
도로공사는 지난해 12월부터 AI 전용관을 열어 기술 사각지대에 놓인 중소기업을 지원하고 있다. 도로공사 관계자는 “재정경제부와 협력해 우수한 기술을 보유한 중소기업의 지속적인 성장을 돕겠다”고 밝혔다. 재경부 관계자는 “제도적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
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