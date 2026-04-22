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민주당 김부겸, 일정 5개씩 뛰는데… 국힘 대구는 아직도 무소속 ‘기싸움’

입력:2026-04-22 18:45
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‘컷오프’ 이진숙 무소속 출마 시사
“제2 새마을운동에 몸 던지겠다”
주호영 컷오프 취소 가처분 재기각

더불어민주당 김부겸 대구시장 예비후보가 22일 대구 북구 IM뱅크 제2본점에서 열린 정보통신의날 기념행사에서 참석자들과 인사하고 있다. 연합뉴스

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 하루 5개 현장 일정을 소화하며 ‘험지’ 강행군을 이어갔다. 국민의힘에서 공천배제(컷오프)된 이진숙 전 방통위원장은 “제2의 새마을운동으로 대구를 바꾸겠다”며 무소속 출마 가능성을 거듭 시사했다.

김 후보는 22일 오전 대구 달서구 한국노총 건설노조 개소식을 시작으로 현장 민심 공략에 나섰다. 오후에는 정보통신의 날 기념행사(대구은행), 로봇 정책간담회(대구지식산업센터), 대구 유도회 방문, 정책자문단 발족식에 잇따라 모습을 드러냈다. 로봇 정책간담회에 참석한 김 후보는 인공지능(AI)·로봇 전문가들과 대구를 ‘남부권의 판교’로 만들겠다는 구상을 공유했다. 정책자문단 발족식에서는 “대구 변화의 설계도이자 실행 엔진이 돼 달라”고 당부했다.

김 후보는 KBS ‘지방소멸’ 정강정책 연설을 통해선 “모두가 지방 살리기 원팀으로 뭉쳐 진짜 지방 시대를 열어나가자”고 강조했다. 김 후보 측 관계자는 “비공개 일정까지 하면 훨씬 바쁘다”며 “후보 얼굴에 물집이 잡힐 정도로 강행군하는 중”이라고 전했다.

국민의힘은 지난달 22일 주호영 의원과 이 전 위원장 컷오프 발표 이후 한 달이 지나도록 내홍을 수습하지 못하고 있다. 경선을 통해 후보를 추경호·유영하 의원으로 압축했지만 컷오프된 주 의원과 이 전 위원장은 단일화 등 연대 가능성을 내비치며 무소속 출마 의지를 굽히지 않았다.

이 전 위원장은 이날 ‘대구시장 예비후보 이진숙’ 명의 입장문을 통해 “사즉생의 각오로 대구 경제의 판을 갈아엎는 ‘제2의 새마을운동 혁명’에 모든 것을 던지겠다”며 “좌파 세력에게 대구의 미래를 맡길 수 없다. 시민 여러분, 저와 함께 새로운 기적의 역사를 써 달라”고 호소했다. 주 의원이 컷오프 결정의 효력을 정지시켜 달라며 법원에 낸 가처분 신청은 항고심에서 재차 기각됐다. 야권에서는 주 의원이나 이 전 위원장이 무소속으로 출마할 경우 대구시장을 민주당에 내줄 수 있다는 우려가 커지고 있다.

오주환 정우진 기자 johnny@kmib.co.kr

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