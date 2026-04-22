작년말부터 삐걱대던 韓·美… 전작권 전환까지 불협화음

대북공조 놓고 연이은 파열음

통일·외교 주도권 다툼부터 혼선

정동영 잇단 돌출 언행에 표면화

통상분야는 쿠팡 리스크 여전



정동영 통일부 장관의 구성 핵시설 발언에 대한 미국 측의 반발은 이재명정부 출범 이후 삐걱대온 대북 정책 공조 불협화음의 연장선상으로 해석된다. 지난해 말 한·미 대북 정책 조율을 놓고 외교부와 통일부가 엇박자를 내며 미 측에 혼선을 일으켰고, 올 초에는 비무장지대(DMZ) 출입 권한과 9·19 군사합의 복원을 놓고 정부와 유엔군사령부 간 신경전이 벌어졌다. 미 측의 불만은 이재명정부의 핵심 과제인 전시작전통제권 전환으로까지 옮겨붙는 양상이다.



복수의 정부 소식통은 22일 “미국은 정 장관의 발언을 개인적인 차원으로 인식하고 있는 것 같다”고 말했다. 정 장관의 발언과 공식적인 정부 입장 간 차이가 있어 미 측도 불만을 느끼고 있다는 뜻으로 풀이된다. 이 때문에 정부 안팎에서는 정 장관이 이미 미국의 신뢰를 잃었다는 말도 나온다.



정 장관이 지난달 국회 외교통일위원회에서 구성 핵시설을 언급한 것에 미 측이 정보공유 제한 강수를 둔 것도 같은 맥락으로 풀이된다. 정 장관의 그간 돌출 언행에 대한 경고 성격이 있다는 것이다.



안보 정책을 두고 한·미 간 파열음은 연이어 터져나왔다. 비군사적·평화적 목적에 한해 DMZ의 출입 권한을 우리 정부가 행사하겠다는 DMZ법 추진에 유엔사는 이례적으로 강한 불만을 표시했다. 정 장관이 한·미 연합훈련 축소, 군사분계선(MDL) 일대 비행금지구역 복원 등 민감한 의제를 미 측과 세밀한 사전 조율 없이 이슈화한 것도 갈등을 일으켰다는 평가다. 특히 비행금지구역 복원의 경우 유엔사의 정찰 활동까지 제한을 받기 때문에 유엔사와 협의가 중요하다. 유엔사는 이에 동의하지 않고 있는 것으로 알려졌다.



지난해 12월에는 미국과의 대북 정책 공조를 놓고 통일부와 외교부가 갈등을 빚기도 했다. 통일부는 대북 정책 주도권을 주장하며 외교부 주도의 한·미 대북 정책 공조회의를 보이콧했다. 외교·통일 부처 간 불협화음으로 미 측은 한국 정부의 공식적인 대북 정책 방향을 파악하는 데 어려움을 겪은 것으로 전해졌다. 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 미 상원 군사위원회에 출석해 한국 정부의 정치적 편의주의를 언급하며 전시작전통제권 전환 속도 조절을 언급한 건 이런 흐름과 무관치 않다는 분석이다.



이런 상황에서 쿠팡 사태는 새로운 갈등 요소로 떠오르고 있다. 미 측이 쿠팡 총수인 김범석 의장의 법적 안전을 보장하지 않으면 외교안보 사안에서 고위급 협의 진행이 어렵다는 뜻을 정부에 전달했다는 주장이 나왔다. 이에 외교부는 “쿠팡 관련 이슈가 한·미 간 안보 논의에 부정적 영향을 미치지 않도록 미 측과 지속 협의해 나갈 예정”이라고 밝혔다.



외교부는 구성 발언으로 인한 한·미 대북 공조 악영향도 없다는 입장이다. 외교부 당국자는 “한·미 간 대북 정책의 공조에 균열이 있다는 주장이 제기되고 있지만, 정책 공조는 문제없이 이뤄지고 있다”고 밝혔다.



최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정동영 통일부 장관의 구성 핵시설 발언에 대한 미국 측의 반발은 이재명정부 출범 이후 삐걱대온 대북 정책 공조 불협화음의 연장선상으로 해석된다. 지난해 말 한·미 대북 정책 조율을 놓고 외교부와 통일부가 엇박자를 내며 미 측에 혼선을 일으켰고, 올 초에는 비무장지대(DMZ) 출입 권한과 9·19 군사합의 복원을 놓고 정부와 유엔군사령부 간 신경전이 벌어졌다. 미 측의 불만은 이재명정부의 핵심 과제인 전시작전통제권 전환으로까지 옮겨붙는 양상이다.복수의 정부 소식통은 22일 “미국은 정 장관의 발언을 개인적인 차원으로 인식하고 있는 것 같다”고 말했다. 정 장관의 발언과 공식적인 정부 입장 간 차이가 있어 미 측도 불만을 느끼고 있다는 뜻으로 풀이된다. 이 때문에 정부 안팎에서는 정 장관이 이미 미국의 신뢰를 잃었다는 말도 나온다.정 장관이 지난달 국회 외교통일위원회에서 구성 핵시설을 언급한 것에 미 측이 정보공유 제한 강수를 둔 것도 같은 맥락으로 풀이된다. 정 장관의 그간 돌출 언행에 대한 경고 성격이 있다는 것이다.안보 정책을 두고 한·미 간 파열음은 연이어 터져나왔다. 비군사적·평화적 목적에 한해 DMZ의 출입 권한을 우리 정부가 행사하겠다는 DMZ법 추진에 유엔사는 이례적으로 강한 불만을 표시했다. 정 장관이 한·미 연합훈련 축소, 군사분계선(MDL) 일대 비행금지구역 복원 등 민감한 의제를 미 측과 세밀한 사전 조율 없이 이슈화한 것도 갈등을 일으켰다는 평가다. 특히 비행금지구역 복원의 경우 유엔사의 정찰 활동까지 제한을 받기 때문에 유엔사와 협의가 중요하다. 유엔사는 이에 동의하지 않고 있는 것으로 알려졌다.지난해 12월에는 미국과의 대북 정책 공조를 놓고 통일부와 외교부가 갈등을 빚기도 했다. 통일부는 대북 정책 주도권을 주장하며 외교부 주도의 한·미 대북 정책 공조회의를 보이콧했다. 외교·통일 부처 간 불협화음으로 미 측은 한국 정부의 공식적인 대북 정책 방향을 파악하는 데 어려움을 겪은 것으로 전해졌다. 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 미 상원 군사위원회에 출석해 한국 정부의 정치적 편의주의를 언급하며 전시작전통제권 전환 속도 조절을 언급한 건 이런 흐름과 무관치 않다는 분석이다.이런 상황에서 쿠팡 사태는 새로운 갈등 요소로 떠오르고 있다. 미 측이 쿠팡 총수인 김범석 의장의 법적 안전을 보장하지 않으면 외교안보 사안에서 고위급 협의 진행이 어렵다는 뜻을 정부에 전달했다는 주장이 나왔다. 이에 외교부는 “쿠팡 관련 이슈가 한·미 간 안보 논의에 부정적 영향을 미치지 않도록 미 측과 지속 협의해 나갈 예정”이라고 밝혔다.외교부는 구성 발언으로 인한 한·미 대북 공조 악영향도 없다는 입장이다. 외교부 당국자는 “한·미 간 대북 정책의 공조에 균열이 있다는 주장이 제기되고 있지만, 정책 공조는 문제없이 이뤄지고 있다”고 밝혔다.최예슬 기자 smarty@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지