AI·클라우드 기술 활용… 지능형 전력망 혁신 선언
한전KDN
한전KDN이 데이터 기반의 에너지 생태계를 선도하겠다는 목표를 담은 5대 사업 테마를 정립했다. 사업 테마는 전력망 통합 운영 플랫폼(Grid)과 지속 가능한 친환경 에너지 정보 통신 기술(Renewable), 클라우드 에너지 플랫폼 신시장 창출(Energy platform), 인공지능 데이터센터 기반 AI 혁신 선도(AI), 에너지 패키지(Total)의 앞글자를 따 ‘GREAT’로 명명했다.
이 중 전력망의 핏줄을 지능화하는 전력망 통합 운영 플랫폼은 기존 설비를 유지 보수하는 차원을 넘어 인공지능(AI)과 클라우드 기술을 이식해 자율 운영이 가능한 지능형 전력망을 구축하는 것을 목표로 한다. 국가 에너지 안보와 직결되는 전력 계통 전반을 관리하는 한전KDN의 미래 성장 동력으로 꼽힌다.
한전KDN은 전력망 통합 운영 플랫폼을 통해 차세대 에너지 관리 시스템(EMS) 전환에 성공했다. 인공지능 수요 예측 정확도를 99.3%까지 끌어올리는 기술적 도약도 이뤘다. 최근에는 카이스트와 함께 소규모 독립형 전력망에서 인공지능 기반 에너지 최적화 모델 검증을 통해 실증 결과를 모으고 있다.
한전KDN 관계자는 “GREAT의 시작인 전력망 통합 운영 플랫폼은 전력망에 지능을 이식하는 작업”이라며 “과거의 전력망이 전기를 전달하는 물리 망에 그쳤다면 플랫폼은 전기 흐름을 스스로 이해하고 최적의 효율을 찾아내는 살아있는 망”이라고 말했다.
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