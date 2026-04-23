“텅 빈 진열대, 매출 30% 줄어”… 화물연대 사태에 점포 피해 ‘눈덩이’
간편식 품목 등서 매대 공백 발생 “기존 매출 대비 최대 30% 손실”
BGF리테일과 화물연대와의 갈등이 격화되면서 편의점 공급망 전반에 균열이 나타나고 있다. 김밥·도시락·샌드위치·삼각김밥 등 회전율이 높은 간편식 품목을 중심으로 일부 점포에서 매대 공백이 이어지면서, 점포 매출 피해가 눈덩이처럼 불어나고 있다.
22일 업계에 따르면 CU가맹점주들의 모임인 가맹점주연합회는 법률대리인을 선임하고 BGF리테일과 BGF로지스, 화물연대에 내용증명을 보낼 예정이다. 연합회 측은 BGF리테일과 화물연대의 갈등으로 CU가맹점주들이 입은 손실 보상 과정에서 법적 다툼이 일어날 수 있을 것으로 보고, 이에 대비하자는 취지다.
업계에 따르면 이번 사태로 전국 1만8000여개 점포 공급에 차질이 발생했고, 이 가운데 2000여개 점포는 간편식 공급이 사실상 끊긴 상태다. 특히 간편식 생산과 배송이 막히면서 일부 점포는 핵심 식품군 진열 자체가 어려운 상황이다(사진). 온라인커뮤니티에서는 편의점 매대가 텅 비어있는 사진과 함께 관련 목격담이 이어지고 있다. 대구 지역 일부 CU 매장에는 의약품, 문구류 등이 일부 품목이 결품됐다.
가맹점주 측은 간편식 공급 차질로 기존 매출의 최대 30%가량 손실이 발생했다고 주장하고 있다. 일부 점포에서는 하루 평균 매출이 직전 주보다 25만원 줄었고, 월 기준 70만원 넘게 감소한 사례도 나온 것으로 전해졌다. 시기도 문제다. 편의점업은 5월부터 추석 전후가 성수기다. 그런데 텅 빈 매대를 보고 돌아선 고객들을 다시 불러들이는 데는 수개월이 걸릴 것으로 연합회는 보고 있다.
이준현 CU가맹점주연합회 사무부국장은 “5월부터는 당장 인건비와 임대료를 감당하지 못하는 점주들이 생길 수 있다”며 “노조도 사측도 조직이 있는데, 아무것도 없는 우리 소상공인들이 미리 권리를 알아두지 않으면 피해가 클 수 있다”고 말했다.
최종열 CU가맹점주협의회장은 “노동자와 사측이 이해관계로 분규 벌이는 건 이해할 수 있는데 3자인 자영업자들이 피해 보는 것에 대해서는 누구라도 책임을 져야 한다”고 말했다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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