여당 지도부서 나온 첫 ‘김용 비토’… 명·청 갈등 재점화되나
조승래 사무총장, 공천 공개 반대
“당내 이견… 부정적 의견 더 강해”
일부 최고위 불참… 내분 표면화
김용 전 민주연구원 부원장 공천을 둘러싸고 더불어민주당 지도부에서 처음으로 공개적인 반대 목소리가 나왔다. 당내에선 공천을 둘러싼 이견이 표면화되며 일부 최고위원이 현장 최고위원회의에 불참하는 등 명·청 갈등 재현 조짐을 보이고 있다. 이들은 공천이 최고위원 협의 없이 진행되고 있다며 “밀실 공천 아니냐”는 불만도 제기하고 있다.
조승래 민주당 사무총장은 22일 CBS라디오에서 김 전 부원장 공천 문제에 대해 “당내에서도 두 가지 의견이 있다. 대체적으로 긍정적 면보다는 부정적 면이 많지 않으냐는 의견이 더 강한 것 같다”고 말했다. 이어 “정치검찰의 조작기소 피해자라는 점에서 배려해야 한다는 목소리와 국민 눈높이에서 적절치 않다는 의견이 있다”며 “선거에 미치는 영향과 당선 가능성을 종합적으로 판단해야 한다”고 설명했다.
지도부가 김 전 부원장 공천에 부정적 입장을 공개 언급한 것은 이번이 처음이다. 그동안 일부 인사들은 소셜미디어 등에서 “정치검찰 피해자에 대한 정치적 배려가 필요하다”며 공천을 요구했다. 그러나 최근 지도부 내에서 법적 리스크와 여론 부담 등을 고려해야 한다는 쪽으로 무게가 실리고 있다고 한다.
이 같은 기류 변화는 지도부 내부 갈등과도 맞물려 있다. 이언주 최고위원이 대부분의 현장 최고위에 모습을 드러내지 않고 있고, 지난 21일부터 경남 통영 욕지도 일정에는 강득구·황명선 최고위원까지 참석하지 않았다. 특히 강 최고위원과 이 최고위원은 통영 바다에서 ‘선상 최고위’가 열리던 때에 안호영 의원 단식장을 찾아 정청래 대표를 비판했다.
강 최고위원은 긴급 기자회견을 열고 “당대표는 한 번도 단식 현장을 찾지 않았다. 사람을 살리는 것이 정치인데 선상 최고위가 그렇게 중요한지 모르겠다”며 목소리를 높였다. 이 최고위원도 “동료 의원이 제기하는 공정성 문제에 공감하지 않더라도 손 한번 잡아주지 않는 모습에 자괴감을 느낀다”며 “지나가는 길에 당대표실이 있는데 한 번도 찾지 않고, 선상에서 화보 찍는 모습을 보여주고 있다”고 비판했다. 안 의원은 이날 단식 12일 만에 병원으로 이송됐다.
당 안팎에선 이번 갈등이 조국혁신당과의 합당 논의 과정에서부터 축적된 것이라는 해석이 나온다. 합당 논의 당시 지도부 의사결정 방식을 둘러싼 이견이 이어졌고, 전북지사 경선 과정에서도 갈등이 표출된 바 있다. 한 지도부 인사는 “요즘 최고위에서 실질적인 논의가 이뤄지지 않는다. 거의 와해된 상황”이라며 “지방선거 공천 이후 재보궐 공천 과정은 공유조차 되지 않고 협의 과정에서도 배제되고 있다”고 말했다. 이어 “고유가 상황에 거듭 선상 일정을 진행하는 게 국민 눈높이에 맞는 것이냐”며 “방문 지역에 대한 뚜렷한 메시지도 없어 보인다”고 지적했다. 또 다른 관계자는 “일부에선 정 대표를 비롯한 네 명이 밀실에서 공천을 좌우한다는 얘기까지 나온다”고 불만을 제기했다.
반대로 이들의 일정 불참을 문제 삼는 시각도 있다. 다른 지도부 인사는 “최고위원으로서 기본 회의에 반복적으로 불참하는 것은 책임 있는 태도가 아니다”고 말했다. 그러면서 “8월 전당대회를 앞두고 당내 갈등이 더 확산될 수 있는 만큼 정 대표가 공천 문제에 대해 정무적으로 판단할 것으로 보인다”고 덧붙였다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
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