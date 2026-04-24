심심한 순간에 상상이 시작된다
[책과 길] 심심해
펠리치타 살라 글·그림, 김세실 옮김
주니어RHK, 56쪽, 1만7000원
리타는 너무 심심하다. 책을 읽고 그림을 그리고, 장난감을 가지고 놀아도 심심하다. 무얼 해도 심심하고, 가족 누구도 관심을 주지 않는다. 리타는 멍하니 누워 이런저런 상상을 하기 시작한다. 리타는 자기처럼 심심한 사람들을 모두 태운 특별한 버스를 떠올린다.
심심한 사람들이 버스 안에서 하품으로 노래하자, 사람들은 풍선처럼 부풀어 올라 하늘로 둥실 떠오른다. 심심한 사람들은 저마다의 방식으로 심심함을 달랜다. 심심해서 나뭇가지를 쌓던 아주머니는 성을 만들고, 하품하던 학생은 고래와 대화를 나눈다.
스마트폰 없이는 잠시도 견디지 못하는 아이들에게 ‘지루함’은 피해야 할 적이다. 하지만 작가는 이 따분한 순간이야말로 상상이 시작되는 가장 특별한 통로라고 말한다. 텅 빈 시간 속에서 아이들은 비로소 자기 내면의 소리에 귀 기울이고, 자신만의 세계를 창조할 용기를 얻는다.
맹경환 선임기자
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