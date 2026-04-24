일본 청각장애 투수의 감동 실화

[책과 길] 들리지 않아도

오가와 히로키 글·이시이 쓰토무 그림, 김영순 옮김

문학과지성사, 40쪽, 1만5000원



야구를 좋아하는 소년 유야의 꿈은 프로야구 선수다. 매일매일 연습을 하지만 받아주는 팀이 없다. 태어날 때부터 들을 수 없는 장애를 갖고 있었기 때문이다. 그래도 포기하지 않았다. 드디어 받아줄 팀을 찾았다. 하지만 동료의 소리를 들을 수 없었다. 좌충우돌 속에 유야는 풀이 죽었다. 내가 야구를 계속할 수 있을까. 그때 감독은 “소리만이 아닌 눈으로도 알 수 있도록 온몸으로 신호를 보내는 것이 중요하다”고 말한다. 유야는 들을 수 없었지만 남다른 시각과 집중력으로 드디어 프로야구 선수가 된다.



일본 프로야구의 전설적 투수 이시이 유야의 실화다. 작가는 “유야의 도전과 노력의 이야기를 통해 꿈을 포기해야 하는 상황에 놓인 분들께 조금이나마 희망이 전해졌으면 좋겠다”고 말한다. 유야를 위해 더 크고 명확한 수신호를 보내는 동료들과 약점에서 강점을 이끌어내는 감독의 배려도 놓치지 않는다.



맹경환 선임기자



GoodNews paper ⓒ 야구를 좋아하는 소년 유야의 꿈은 프로야구 선수다. 매일매일 연습을 하지만 받아주는 팀이 없다. 태어날 때부터 들을 수 없는 장애를 갖고 있었기 때문이다. 그래도 포기하지 않았다. 드디어 받아줄 팀을 찾았다. 하지만 동료의 소리를 들을 수 없었다. 좌충우돌 속에 유야는 풀이 죽었다. 내가 야구를 계속할 수 있을까. 그때 감독은 “소리만이 아닌 눈으로도 알 수 있도록 온몸으로 신호를 보내는 것이 중요하다”고 말한다. 유야는 들을 수 없었지만 남다른 시각과 집중력으로 드디어 프로야구 선수가 된다.일본 프로야구의 전설적 투수 이시이 유야의 실화다. 작가는 “유야의 도전과 노력의 이야기를 통해 꿈을 포기해야 하는 상황에 놓인 분들께 조금이나마 희망이 전해졌으면 좋겠다”고 말한다. 유야를 위해 더 크고 명확한 수신호를 보내는 동료들과 약점에서 강점을 이끌어내는 감독의 배려도 놓치지 않는다.맹경환 선임기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지