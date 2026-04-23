원격·자동 운전 시스템 접목한 ‘AI 플랜트’ 구축
한국가스공사
한국가스공사가 충남 당진 LNG 생산기지에 인공지능(AI)과 빅데이터를 접목한 ‘AI 플랜트’를 구축하며 디지털 전환에 속도를 내고 있다. 이른바 ‘바람(BARAm)’ 프로젝트로 기존 아날로그 중심의 플랜트 운영 방식을 전면 개선하는 데 초점이 맞춰졌다.
원격·자동 운전 시스템을 도입한 것이 핵심 변화다. 기존 LNG 기지는 근무자가 현장을 직접 순찰하며 설비 이상 여부를 점검해야 했다. 그러나 이번 프로젝트로 당진 AI 플랜트는 전송기 원격 관리, 제어 밸브 원격 진단 등 6대 원격 기술이 적용돼 통합 AI센터에서 설비 상태를 실시간으로 확인할 수 있게 됐다. 반복적인 설비 기동·정지 작업도 자동화했다. 가스공사는 이를 통해 생산설비 조작 빈도가 약 39% 줄어들 것으로 예상했다.
보안 문제를 고려해 폐쇄형 AI를 도입한 점도 특징이다. 데이터는 내부에서만 처리되고 외부와의 연결은 단방향으로 제한해 해킹 등 위험을 차단했다. 가스공사는 통합 AI센터를 중심으로 모든 공정 데이터를 실시간 수집하고 설비 이상을 예측하는 체계를 구축한다는 계획이다.
가스공사 관계자는 “당진 AI 플랜트는 정보통신 기술을 단순히 활용하는 수준을 넘어 일하는 방식 자체를 혁신한 사례”라며 “이번 성공 모델을 인천, 평택 등 기존 생산기지로 확대 적용해 한국 에너지 산업의 K-디지털 경쟁력을 한 단계 끌어 올리겠다”고 밝혔다.
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