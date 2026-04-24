왜색 저항하며 한 채 두 채… 독야청청 기와 물결 이루다

전북 전주시 전주성 남문인 풍남문 로터리의 소음이 잦아드는 지점, 이곳에선 시공간이 단숨에 바뀌는 상상을 할 수 있다. 여기는 바로 전주한옥마을 여행의 출발점 격인 풍남문이다. 조선시대 전주부성의 남문이었던 풍남문을 지나면 전동성당의 붉은 벽돌과 아담하게 앉아 있는 기와지붕, 태조로를 따라 늘어선 청사초롱이 차례로 나타난다. 마을에서 느긋한 걸음을 옮기다 보면 어느새 예스러운 정취에 젖어 드는 듯하다. 경기 지역에서 온 김여진(33·여)씨는 23일 “아파트에 살다 이곳에 오니 막히는 것 하나 없이 탁 트인 하늘이 가장 먼저 들어온다”며 “골목을 걷는 것만으로도 마음에 여유가 생기는 기분”이라고 말했다.
전주한옥마을은 전주시 완산구 풍남동·교동 일대 약 30만㎡에 형성된 한옥가옥촌이다. 축구장 40여개를 합쳐놓은 부지에 700여채의 한옥이 자리 잡고 있다. 마을 중심에는 태조 이성계의 어진을 모신 경기전이 있다. 영화 촬영지로 잘 알려진 이곳은 전주가 조선 왕조의 본향임을 상징하는 역사적 공간이다. 붉은 홍살문을 지나 정전으로 향하는 길, 대나무 숲을 흔드는 바람 소리는 도시의 소란함을 걸러내는 에어 필터처럼 신선하다.
마을의 한옥은 안동 하회마을이나 경주 양동마을 같은 전통 취락과는 성격이 다르다. 일제강점기인 1920~1930년대 이후 형성된 근대식 도시형 한옥 밀집지에 가깝다. 이곳 한옥의 겹처마와 팔작지붕이 만드는 선은 절제된 우아함을 뽐내는 듯하다.
고풍스러운 한옥의 아름다움은 한국의 근대사를 품고 있다. 1905년 을사늑약 이후 일본인 거주지와 상권이 전주 부성 안팎으로 확장되면서 풍남문 동쪽 교동과 풍남동 일대에는 전통 주거 양식을 지키려는 흐름이 나타났다. 일본인 관료와 상인 등이 정착하는 과정에서 전주 곳곳에 서양식 석조 건물과 일본식 가옥이 들어섰다. 이에 전주 유생과 지주, 상인 등은 한옥 공동체를 형성하며 저항한 것으로 전해진다. 주변부로 밀리던 한국인과 가옥 문화를 지키려는 움직임 속에서 한옥마을이 만들어졌다는 것이다.
마을은 1977년 한옥보존지역으로 지정됐다. 개발이 제한되면서 주민들 반발이 커졌고 97년 보존지역에서 해제됐다. 전주한옥보존지원조례가 2002년 제정된 뒤 전주시의 한옥 개·보수 지원 사업이 본격화됐다. 관광객들 발길이 이어지면서 오감을 만족시키는 문화 시설이 속속 들어섰다. 특히 경기전 담장을 따라 이어진 골목은 저마다 특색 있는 풍경을 선보인다. 전주대사습청 근처에서는 투호 같은 민속놀이를 즐기는 아이들과 국궁 체험을 하는 관광객들을 만날 수 있다.
한옥생활체험관과 공예공방촌, 전통술박물관, 한옥마을선비문화관, 공예품전시관 등 전시·체험 시설도 다채롭다. 전통 식당뿐 아니라 만두, 통오징어 튀김, 꼬치, 초코파이 같은 간식이나 음식을 맛볼 수 있는 골목도 관광객을 기다리고 있다. 마을 안팎에는 잠시 쉬어 갈 수 있는 공간도 많다. 500년 넘은 은행나무 아래 평상에 앉은 사람들과 실개천 주변에서 물장구를 치는 아이들, 봄 날씨를 즐기는 가족들의 모습이 보인다. 명륜당 앞마당을 지키는 423년 된 은행나무는 전주향교의 상징이다.
전주천을 따라 걷다 보면 남천교에 닿는다. 다리 위에는 한옥 누각 청연루가 서 있다. 바람을 쐴 수 있는 주민 쉼터이자 관광객들의 포토존이다. 건너편 서학동 예술마을로 가면 낮은 건축물이 이어진 골목을 만날 수 있다. 골목마다 예술 작업실과 전시 공간이 아기자기하게 자리 잡고 있다. 여행의 마침표는 한벽당이다. 전주천 물길 위에 누각과 정자가 자리한 고즈넉한 풍경이 인상적인 곳이다.
해가 저물고 오목대에 오르면 한옥마을은 또 다른 얼굴을 드러낸다. 700여채의 기와지붕 위로 내려앉은 은은한 조명은 포근한 적막함을 불러일으킨다. 퇴근길에 이곳을 찾은 직장인 최민석(38)씨는 “종일 사무실 모니터만 보다 이곳에 오면 비로소 눈이 편안해지는 기분”이라며 “서늘한 공기를 마시며 걷다 보면 꽉 짜인 일과에서 잠시 놓여나는 느낌이 든다”고 말했다.
전주는 인구 60만명 이상 도시 가운데 세계 최초로 국제슬로시티 인증을 받은 곳이다. 전주한옥마을이 바로 느린 도시의 경쟁력이었다. 골목과 기와, 누각과 물길, 그 사이의 여백이 연간 관광객 1000만명을 기록하는 이 마을의 힘이다.
박신희 문화관광해설사 인터뷰
“이곳은 박제된 민속촌 아닌 치열한 생존의 기록”
“이곳은 박제된 민속촌 아닌 치열한 생존의 기록”
전주한옥마을길은 경기전과 골목, 오목대, 향교, 전주천 일대까지 함께 둘러보려면 1박2일 일정이 아깝지 않은 곳이다. 마을이 현재의 인기를 끌기까지 변화를 가까이에서 지켜본 박신희(사진) 문화관광해설사는 이곳을 단순히 ‘예쁜 관광지’로만 봐서는 안 된다고 말했다.
박 해설사는 2006년부터 약 20년간 한옥마을 현장에서 이 마을을 소개하는 활동을 했다. 그는 “2000년대 초반만 해도 이곳은 지금처럼 관광객이 몰리는 공간이 아니었다”며 “1970년대 한옥보존지구 지정 이후 규제와 보존 사이에서 주민들이 감내한 시간이 지금의 가치를 만들었다. 이곳은 박제된 민속촌이 아니라 치열한 생존의 기록”이라고 말했다.
그는 한옥마을의 가장 큰 변화로 관광객 증가와 외국인 유입 확대를 꼽았다. 박 해설사는 “예전에는 국내 관광객이 중심이었다면 최근에는 유럽권을 포함한 외국인 개별 여행객과 단체 관광객이 함께 늘고 있다”며 “전통적인 한옥과 골목의 분위기, 안전하게 걸을 수 있는 환경이 외국인 관광객에게도 매력으로 작용하는 것 같다”고 설명했다.
박 해설사는 전주를 처음 찾은 관광객에게는 경기전과 골목길, 오목대, 전주향교, 한벽당으로 이어지는 동선을 권한다고 말했다. 역사와 조망, 전주의 정서를 고루 느낄 수 있는 코스라는 이유에서다.
박 해설사는 “전주의 매력은 돈을 쓰지 않아도 쉴 수 있는 쉼터가 많다는 점”이라며 “굳이 카페에 들어가지 않아도 남천교나 오목대, 한옥마을 내 특화 도서관에서 고요하게 사색할 수 있다”고 말했다. 그러면서 “전주가 ‘책의 도시’를 선포하며 조성한 한옥마을 도서관이나 서학동 예술마을 도서관도 전주의 또 다른 명소”라고 소개했다.
한옥마을의 미래에 관해서는 여백의 미를 강조했다. “관광지가 유명해지면 자꾸 새로운 것을 더 만들고 싶어지기 마련입니다. 하지만 전주의 힘은 비어 있는 공간에서 나옵니다. 더 채우기보다 지금의 여백을 지켜내는 것이 전주다움을 살리는 길입니다.”
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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