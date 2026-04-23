에너지절약 국민행동 홍보… 자원안보위기 대처
한국에너지공단
한국에너지공단은 기후에너지환경부, 에너지 유관기관과 함께 진행하는 ‘오늘의 에너지절약 국민행동’ 순차 홍보의 여섯 번째 국민행동으로 ‘고효율 가전제품 구매하고, LED로 교체하기’를 소개한다.
에너지공단이 소개하는 사례를 보면 이렇다. 울산 중구에 거주하는 40대 주부 박모씨는 에너지소비효율 1등급 가전제품을 구매하면 구매 금액의 10%를 환급받을 수 있다는 으뜸효율 환급사업 안내문을 보고 10년 이상 사용하던 냉장고를 교체했다.
이후 매달 전기요금이 약 4000원씩 줄자 오래된 형광등을 같은 밝기라도 LED 조명이 형광등보다 전력소비가 적다는 것을 확인하고 조명 3개를 모두 LED로 바꿨다. 그렇게 월 약 1500원이 추가로 줄었다. 에너지 효율에 대한 관심과 실천으로 월 5000원 정도를 매달 절감하고 있다.
국내 3인 가구의 한 달 평균 전력 사용량은 약 300kWh이다. 이 중 냉난방·조명을 제외한 57%가 가전제품에서 소비된다. 에너지 효율 1등급 제품은 시중에 가장 많이 보급된 제품 대비 전력 소비가 평균 10%가 낮다. 모든 가전제품을 1등급으로 교체하면 한 달 17.1㎾h, 연간 약 205㎾h의 절감 효과가 발생한다. 전국 2200만 가구 중 절반이 1등급 가전제품으로 교체하면 연간 2288GWh의 전력을 아낄 수 있다. 약 64만 가구가 1년간 사용하는 전력량이다.
조명은 가정 전력 사용량의 약 10%를 차지하며, 이는 3인 가구 기준 한 달 약 30㎾h 수준이다. LED 조명의 소비전력은 형광등과 동일한 밝기 기준으로 약 23%가 낮다. 거실, 주방, 침실 등 가정 내 형광등을 LED 조명으로 교체하면 가구당 한 달 6.9㎾h, 연간 약 83㎾h의 절감 효과가 발생한다. 현재 우리나라의 가정 내 LED 조명 보급률은 약 50% 수준이다.
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