이란 목줄 죄는 미국 해상봉쇄… 하르그섬 원유 저장고 포화 임박
수출 막힌 이란, 가동 중단 위기
스콧 베선트 미국 재무장관은 21일(현지시간) 호르무즈 해협 안팎에서 진행 중인 대이란 해상 봉쇄가 지속될 경우 이란 최대 원유 수출 거점인 하르그섬의 저장고가 수일 내 포화상태에 이를 것이라고 밝혔다.
베선트 장관은 이날 엑스(옛 트위터)를 통해 “도널드 트럼프 대통령이 분명히 밝혔듯이 미 해군은 이란 항구에 대한 봉쇄를 지속할 것”이라며 “며칠 내로 하르그섬의 원유 저장고가 가득 차고 취약한 이란 유정은 가동이 중단될 것”이라고 말했다.
그는 “이란의 해상 무역을 제한하는 것은 정권의 주요 수익원을 직접 겨냥하는 것”이라며 “미 재무부는 ‘경제적 분노 작전(Operation Economic Fury)’을 통해 테헤란의 자금 창출, 이동 및 송금 능력을 체계적으로 약화시키는 최대 압박을 지속할 것”이라고 강조했다.
또 “은밀한 무역이나 금융을 통해 자금 흐름을 돕는 개인 및 선박은 미국의 제재 대상이 될 수 있다”며 “우리는 이란 국민을 위해 부패한 지도부가 횡령한 자금을 계속 동결할 것”이라고 덧붙였다.
이 같은 발언은 해상 봉쇄를 통해 이란 정권의 주요 자금원인 원유 수출을 차단하고, 저장 여력이 한계에 이르면 생산 자체를 축소하거나 중단하도록 압박하겠다는 의도로 풀이된다.
CNN은 “이란은 전쟁 기간 내내 상당량의 원유를 생산·판매해 왔으며, 이는 전쟁 발발 이전 몇 달 동안보다 소폭 증가한 수준”이라고 전했다. 이어 JP모건 자료를 인용해 “봉쇄가 효력을 발휘해 저장공간이 소진될 경우 이란은 수출입의 80%를 차지하는 원유 생산을 줄이거나 중단해야 할 수 있다”고 분석했다.
다만 실질적인 경제 타격을 위해서는 봉쇄가 장기간 유지돼야 한다는 지적도 나온다. CNN은 선박 추적 데이터업체 케이플러를 인용해 “이란이 현재 해상에 1억7600만 배럴의 원유를 보유하고 있어 당분간 판매할 분량이 충분하며 그 가치는 수십억 달러에 달한다”고 짚었다.
나타샤 카네바 JP모건 연구책임자도 “봉쇄 조치는 협상에서 유리한 고지를 점하도록 해줄 수 있지만 이는 엄격히 시행되고 수개월에 달하는 장기간에 걸쳐 지속될 경우에만 가능하다”고 말했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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