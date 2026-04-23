JTBC·KBS, 북중미월드컵 공동 중계 확정
MBC·SBS와 중계권 협상은 결렬
JTBC가 KBS와 2026 북중미월드컵 공동 중계를 확정했다. MBC, SBS와의 중계권 재판매 협상은 불발됐다.
22일 JTBC는 “지상파 방송 3사에 같은 조건을 제시해 21일까지 답신을 받은 결과 KBS와 공동 중계를 확정했다”며 “TV 중계권 재판매를 오늘로 확정 짓고 본격 준비에 돌입한다”고 밝혔다.
KBS와 JTBC는 중계권료 140억원에 협상을 타결한 것으로 전해졌다. KBS는 “상당한 적자가 예상되지만 공영방송의 책무를 다하기 위해 최종 제안 금액을 수용했다”고 전했다. 동일한 조건을 두고 고심하던 MBC와 SBS는 “120억원 이상은 어렵다”는 입장을 내놔 결국 협상이 결렬됐다.
오는 6월 개막하는 북중미월드컵은 미국·캐나다·멕시코 3국이 공동 개최해 사상 처음으로 104개 경기가 진행된다. JTBC는 “대규모 제작·기술팀을 현지로 파견한다”며 “배성재 캐스터 등 중계팀이 지구 반대편에서 펼쳐지는 경기의 매 순간을 안방까지 생생하게 전달할 것”이라고 밝혔다.
JTBC는 2026~2032년 동·하계올림픽과 2025~2030년 월드컵 단독 중계권을 확보했으나 지상파 3사를 상대로 한 재판매에 난항을 겪었다. 지난 2월 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 때는 재판매 협상이 최종 결렬돼 JTBC 홀로 중계했었다. 이를 두고 국민의 보편적 시청권이 훼손됐다는 비판이 나오자 JTBC는 북중미월드컵 중계권 재판매를 위해 지상파 3사와 협상을 벌여 왔다.
JTBC는 “동계올림픽 중계에 이어 국민적 관심사인 월드컵 중계권 협상이 길어져 우려가 커진 것에 대해 책임을 느낀다”며 “철저하게 준비해 탄탄한 중계방송을 선보이겠다”고 다짐했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사