탐욕의 끝판… 1929년 증시 대폭락 타임라인
[책과 길]
1929
앤드루 로스 소킨 지음, 조용빈 옮김
웅진지식하우스, 632쪽, 3만2000원
1929년 미국 증시 대폭락은 자본주의 역사에서 가장 공포스러운 금융 대재앙이었다. 대폭락의 도화선은 과도한 낙관론과 부채였다. 당시 투자자들은 단 10%의 증거금만으로 주식을 사는 극단적 레버리지에 몸을 던졌다. 라디오와 자동차라는 혁신 기술이 영원한 부를 약속할 것이라 믿었던 대중은 ‘지금 사고 나중에 갚는’ 신용의 마법에 취해 있었다.
저자는 인류 역사상 가장 화려했던 황금기이자 처참한 파국의 기록인 1929년 월스트리트 대폭락의 현장으로 안내한다. 미공개 회의록과 사료를 바탕으로 대폭락 전후 52개월간을 재구성하며 시스템을 붕괴시킨 핵심은 ‘인간의 탐욕과 오만’이었음을 폭로한다. 내부자들의 기만과 정치권의 무능도 가감 없이 드러낸다.
저자는 “100년 전 그 시절과 오늘날의 정치·경제 환경이 놀라울 정도로 닮았다”면서 “비이성적 과열에 대한 치료제는 규제도 아니고 의심도 아니며, 어떤 시스템도 완벽하지 않으며, 어떤 시장도 완전히 합리적이지 않고, 어떤 세대도 예외일 수 없음을 인정하는 겸손”이라고 강조한다. 그리고 덧붙인다. “우리가 가진 확신의 높이가 높을수록, 우리는 더 오랫동안 고통스럽게 추락한다.”
맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr
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