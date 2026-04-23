집값, 물가보다는 덜 올랐다… 실질 주택가격 1.7% 하락

물가 반영하면 14분기 연속 내림세

침체된 지방이 평균 낮춘 측면도



지난해 4분기 한국의 실질 주택가격이 약 1.7% 하락하며 14분기 연속 내림세를 이어갔다는 국제기구 통계가 나왔다. 실질 주택가격은 물가 상승분을 제외한 집값을 뜻한다. 서울과 수도권을 중심으로 집값이 오르고 있지만, 전국 기준으로는 물가 상승폭이 더 커 주택의 실질 가치는 오히려 떨어지고 있다는 의미다.



22일 국제결제은행(BIS)과 한국은행에 따르면 지난해 4분기 한국의 실질 주거용 부동산 가격은 1년 전보다 1.66% 하락했다. 전 분기(-1.56%)보다 하락 폭도 더 커졌다. 한국의 실질 주택가격은 2022년 2분기 3.8% 상승했지만, 같은 해 3분기 -0.5%로 하락 전환한 뒤 지난해 4분기까지 14분기 연속 내림세를 이어갔다.



실질 주택가격 하락이 곧 집값 자체가 떨어진 걸 의미하진 않는다. 물가를 반영하지 않은 명목 주택가격은 오히려 상승세를 보이고 있다. BIS 자료를 보면 한국의 명목 주택가격지수는 지난해 4분기 143.67로 전 분기(142.85) 보다 올랐다. 2010년 평균을 100으로 놓고 보면 현재 집값 수준이 약 43.7% 높은 셈이다.



실질 주택가격은 명목 집값에서 소비자물가 상승분을 제외해 산출한다. 집값이 올랐더라도 물가가 그보다 더 큰 폭으로 뛰면 주택의 실질 가치는 떨어지게 된다. 예를 들어 5년 전 10억원이던 집이 현재 11억원이 됐더라도 같은 기간 물가가 15% 상승했다면 그 집의 구매력은 오히려 낮아진 것으로 볼 수 있다. 집을 팔아도 예전만큼 다른 자산을 사거나 소비하기가 어려워졌다는 뜻이다.



부동산 가격 폭등이 한국의 사회 문제로 거론되는 상황에서 BIS 통계는 다소 상반된 결과로 읽힐 수 있다. 이는 국내 주요 부동산 지표와 산출 방식이 다르기 때문이다. BIS의 실질 주택가격과 달리 한국부동산원과 KB부동산 등의 지수는 물가를 반영하지 않은 명목 가격을 기준으로 집계된다.



최근 심화한 한국의 부동산 양극화 현상도 영향을 미쳤다. 서울과 수도권 핵심 지역은 가격 상승세가 이어졌지만, 지방은 부진에서 벗어나지 못하면서 전국 평균 통계가 희석되는 양상이 나타났기 때문이다. 부동산원에 따르면 지난해 주간 변동률 누적 기준 수도권 집값은 3.31% 올랐지만 지방은 1.08% 하락했다. 이에 전국 상승률은 1.05%에 그쳤다.



한은도 지난해 ‘주택시장 양극화의 경제적 영향’ 보고서에서 수도권과 지방의 집값 격차 확대를 한국 경제의 구조적 위험으로 지목했다. 청년층과 일자리의 수도권 집중으로 서울 등 선호지역의 수요는 계속 커지는 반면, 지방은 인구 유출과 공급 누적이 겹치며 부동산 가격 부진이 이어진다는 것이다.



한은 관계자는 “전국 평균 지표로 보이지 않는 수도권과 지방 부동산 격차가 점점 더 커지면 한국 부동산 시장 왜곡도 더 심해질 수 있다”며 “실질 집값 하락 이면의 지역별 온도차를 인지하고, 지역 거점도시 육성 등을 통해 양극화를 완화해야 한다”고 강조했다.



박세환 기자 foryou@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 지난해 4분기 한국의 실질 주택가격이 약 1.7% 하락하며 14분기 연속 내림세를 이어갔다는 국제기구 통계가 나왔다. 실질 주택가격은 물가 상승분을 제외한 집값을 뜻한다. 서울과 수도권을 중심으로 집값이 오르고 있지만, 전국 기준으로는 물가 상승폭이 더 커 주택의 실질 가치는 오히려 떨어지고 있다는 의미다.22일 국제결제은행(BIS)과 한국은행에 따르면 지난해 4분기 한국의 실질 주거용 부동산 가격은 1년 전보다 1.66% 하락했다. 전 분기(-1.56%)보다 하락 폭도 더 커졌다. 한국의 실질 주택가격은 2022년 2분기 3.8% 상승했지만, 같은 해 3분기 -0.5%로 하락 전환한 뒤 지난해 4분기까지 14분기 연속 내림세를 이어갔다.실질 주택가격 하락이 곧 집값 자체가 떨어진 걸 의미하진 않는다. 물가를 반영하지 않은 명목 주택가격은 오히려 상승세를 보이고 있다. BIS 자료를 보면 한국의 명목 주택가격지수는 지난해 4분기 143.67로 전 분기(142.85) 보다 올랐다. 2010년 평균을 100으로 놓고 보면 현재 집값 수준이 약 43.7% 높은 셈이다.실질 주택가격은 명목 집값에서 소비자물가 상승분을 제외해 산출한다. 집값이 올랐더라도 물가가 그보다 더 큰 폭으로 뛰면 주택의 실질 가치는 떨어지게 된다. 예를 들어 5년 전 10억원이던 집이 현재 11억원이 됐더라도 같은 기간 물가가 15% 상승했다면 그 집의 구매력은 오히려 낮아진 것으로 볼 수 있다. 집을 팔아도 예전만큼 다른 자산을 사거나 소비하기가 어려워졌다는 뜻이다.부동산 가격 폭등이 한국의 사회 문제로 거론되는 상황에서 BIS 통계는 다소 상반된 결과로 읽힐 수 있다. 이는 국내 주요 부동산 지표와 산출 방식이 다르기 때문이다. BIS의 실질 주택가격과 달리 한국부동산원과 KB부동산 등의 지수는 물가를 반영하지 않은 명목 가격을 기준으로 집계된다.최근 심화한 한국의 부동산 양극화 현상도 영향을 미쳤다. 서울과 수도권 핵심 지역은 가격 상승세가 이어졌지만, 지방은 부진에서 벗어나지 못하면서 전국 평균 통계가 희석되는 양상이 나타났기 때문이다. 부동산원에 따르면 지난해 주간 변동률 누적 기준 수도권 집값은 3.31% 올랐지만 지방은 1.08% 하락했다. 이에 전국 상승률은 1.05%에 그쳤다.한은도 지난해 ‘주택시장 양극화의 경제적 영향’ 보고서에서 수도권과 지방의 집값 격차 확대를 한국 경제의 구조적 위험으로 지목했다. 청년층과 일자리의 수도권 집중으로 서울 등 선호지역의 수요는 계속 커지는 반면, 지방은 인구 유출과 공급 누적이 겹치며 부동산 가격 부진이 이어진다는 것이다.한은 관계자는 “전국 평균 지표로 보이지 않는 수도권과 지방 부동산 격차가 점점 더 커지면 한국 부동산 시장 왜곡도 더 심해질 수 있다”며 “실질 집값 하락 이면의 지역별 온도차를 인지하고, 지역 거점도시 육성 등을 통해 양극화를 완화해야 한다”고 강조했다.박세환 기자 foryou@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지