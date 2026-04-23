청렴혁신 추진단 발족… 본격 혁신 드라이브
한국전력공사
평범한 오늘을 가능하게 만들기 위해 한국전력공사는 24시간 멈추지 않고 가동된다. 전국 각지에 인프라를 공급하기 위해 건설현장에서는 매일 1만8000여명이 땀을 흘리고 연간 24만건, 하루 평균 330여건에 달하는 공사가 쉼 없이 전개된다. 한전이 공급하는 전력 인프라는 물리적 설비를 넘어 국가 에너지 안보를 수호하는 생명선이다.
한전은 인프라를 세밀하게 구축하는 것을 넘어 고객 신뢰 확보에 노력하고 있다. 한전은 지난해 청렴윤리경영 체계 고도화 성과를 인정받아 ‘2025년 대한민국 컴플라이언스 어워즈’에서 공공기관 대상을 받았다. 국민권익위원회가 주최하는 ‘적극 행정국민 신청 유공’ 우수기관에 선정되기도 했다.
한전은 청렴을 향한 특단의 대책으로 ‘국민이 믿고 신뢰하는 청렴 당당한 KEPCO 구현’을 청렴 비전으로 설정했다. 첫 행보로 지난 1월 26일 ‘경영진의 청렴윤리경영 실천 결의대회’를 시행했다. 김동철 사장을 포함한 경영진과 전사업소장 74명은 청렴도 향상 및 청렴윤리경영 결의 서명을 통해 청렴 한전의 새로운 도약을 위한 의지와 다짐을 표명했다.
한전은 김 사장이 직접 주관하는 ‘청렴혁신 추진단’을 발족하고 본격적인 혁신 가동에 나섰다. 추진단은 ①정책의 객관성을 확보하는 법률·경제·학계 전문가로 구성된 청렴윤리위원회 ② 과제를 실행하는 본사 청렴윤리 태스크포스(TF) ③ 현장에서 변화를 완성하는 사업소 청렴윤리 TF라는 삼각 편대 체제로 구성된다.
사업소장 인사 평가와 사업소 평가에 청렴 지표의 변별력을 대폭 강화해 청렴하게 일하는 것이 조직에서 인정받는 강력한 동기부여 체계를 마련했다.
전사적으로 수집된 아이디어와 인공지능(AI)을 활용해 약 500개 ‘상황별 표준 고객응대 매뉴얼’을 완성, 향후 PC 및 모바일을 통해 고도화된 고객응대 가이드라인을 제공할 예정이다.
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