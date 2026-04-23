수도권 아파트 분양가 1년 새 16.6% 올라
3.3㎡당 평균 2832만→ 3302만원
내달 입주 61%↓… 가격 잡기 난망
수도권 아파트 분양가가 1년 새 16.6% 뛴 것으로 나타났다. 공급 부족 우려 탓에 가격이 더 오를지 모른다는 불안이 시장에 퍼지고 있다.
부동산 리서치업체 리얼투데이가 22일 주택도시보증공사(HUG) 데이터를 분석한 결과에 따르면 지난달 기준 수도권 민간 아파트의 3.3㎡(1평)당 평균 분양가는 3302만원으로 집계됐다. 전월 3217만원 대비 2.6%, 전년 동월 2832만원 대비 16.6% 상승한 수치다.
해당 금액은 공급면적 25평형 기준으로 8억원대, 32평형 기준으로 10억원대에 달하는 분양가다. 분양가를 끌어올린 원인으로는 가파르게 오른 원자재 가격과 인건비, 강화된 건설 기준 등이 지목된다. 고금리 기조에 따른 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 금융비용 부담도 오름세에 일조했다.
물량 공급 부족 탓에 분양가 오름세는 앞으로도 쉽게 진정되기 어려울 전망이다. 올해 수도권 입주 물량은 11만2064가구로 지난해 대비 15.1% 줄었다. 다음달 물량도 3161가구에 그치며 이달 대비 61.4% 폭락할 것으로 예상된다. 아파트 인허가 물량은 지난 1~2월 누계 기준 1만4969가구로 지난해 같은 기간보다 24.6% 줄었다.
조효석 기자 promene@kmib.co.kr
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