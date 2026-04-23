농심, 전주영화제서 ‘신라면 영화’ 상영
특별상 농심신라면상 시상
농심이 전주국제영화제와 파트너십을 맺고 신라면 40주년 기념 단편 영화를 선보인다. 농심은 지난 21일 서울 동작구 본사에서 전주국제영화제 조직위원회와 ‘신라면 40주년 기념 영화 상영 협약식’(사진)을 가졌다고 22일 밝혔다. 이번 협약에 따라 농심은 신라면을 주제로 한 단편영화 ‘라면이 뿔기 전에’(오세연 감독)와 ‘라면이 떨어지면’(김태엽 감독) 두 편을 전주국제영화제에서 상영한다. 두 작품엔 신라면이 오랜 시간 한결같은 맛으로 일상 속 희로애락을 함께해온 존재라는 메시지가 담겼다.
공식 상영은 다음 달 2일과 3일 CGV전주고사점, 5일 메가박스전주객사점에서 진행된다. 오는 29일부터 다음 달 8일까지 열리는 제27회 전주국제영화제에선 전 세계 54개국 237편의 독립·예술 영화가 상영된다. 영화 포스터 전시와 골목 상영 등 다양한 부대행사도 계획돼있다.
농심은 전주국제영화제 후원을 3년째 이어오고 있다. 미래가 기대되는 한국 경쟁 부문 출품 감독에게 수여하는 특별상 ‘농심신라면상’도 시상한다. 농심 관계자는 “글로벌 브랜드로 도약한 신라면처럼 수상자가 세계 무대를 대표하는 거장으로 성장하길 바라는 격려의 의미를 담았다”고 설명했다 .
오프라인 체험 공간도 마련한다. 농심은 오는 29일부터 다음 달 5일까지 전주 영화의 거리에서 팝업스토어 ‘신라면 스튜디오’를 운영할 예정이다. 방문객들은 면과 스프, 다양한 토핑을 직접 조합하는 ‘나만의 신라면 만들기’를 체험할 수 있다.
농심 관계자는 “K푸드 대표 기업으로서 K필름을 비롯한 문화 예술 분야와 긴밀히 협력해 전 세계에 한국 문화의 저력을 알리는 데 앞장서겠다”고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
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