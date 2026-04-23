국내 전기차 3대 중 1대는 중국산
1분기 판매 286%↑점유율 33%
값 싸고 품질 비슷… 빠르게 잠식
올해 1분기 중국산 전기차의 국내 판매량이 전년보다 286% 이상 급증한 것으로 나타났다. 지난해 국내 전기차 3대 중 1대가 중국산이었을 정도로 시장 점유율도 빠르게 높아지고 있다. 국내 자동차 산업이 잠식당하기 전에 생산 기반 유지를 위한 정책지원이 필요하다는 목소리가 나온다.
자동차모빌리티산업연합회(KAIA)는 22일 서울 서초구 자동차회관에서 ‘미래차 경쟁 시대, 한국 자동차산업의 생존전략’을 주제로 포럼을 열었다. 중국 전기차의 급격한 확산 속에 국내 자동차 산업의 경쟁력 확보 방안을 모색하는 자리였다.
포럼에 따르면 올해 1분기 중국산 전기차 판매량은 2만5000대로 지난해보다 286.1% 늘었다. 같은 기간 국산 전기차는 이보다 2배가량 많은 5만1000대가 팔렸지만, 증가율은 126.1%로 중국산의 절반에 못 미쳤다. 2022년 4.7%에 그쳤던 중국산 전기차는 점유율도 지난해 33.9%로 수직상승했다. 국산 점유율이 75.0%에서 57.2%로 떨어지는 동안 기록한 오름세다.
문제는 중국산 전기차의 공습 속도가 갈수록 가팔라질 거란 점이다. 조철 산업연구원 선임연구위원은 “중국산 테슬라, BYD(비야디)에 이어 다양한 중국계 브랜드 전기차가 국내에 출시될 예정”이라며 “전기차는 내연기관차에 비해 수입 비중이 매우 높은데 향후 중국산 점유율이 더 커질 위험이 존재한다”고 말했다. 그러면서 “중국 전기차는 가격 경쟁력이 높고, 품질 격차도 빠르게 좁혀지면서 국내 업계의 경쟁 여건이 더욱 어려워지고 있다”고 진단했다. 중국 전기차 업체의 자율주행기술 역시 높은 기술력을 갖춘 데 더해 상용화도 빠르게 진전되고 있다는 게 조 연구위원의 설명이다.
업계에선 국산 전기차의 가격 경쟁력을 확보하기 위해 민관 협력의 필요성을 강조한다. 특히 부품 업계를 비롯한 국내 생산 기반을 보호하려면 단기적 처방이 먼저 필요하다는 주장이 많다. 정대진 KAIA 회장은 “연구개발과 투자 중심의 기존 지원을 넘어서야 한다”며 “실질적인 국내 생산과 가동률 제고로 이어질 수 있도록 국내생산촉진세제 등 정책적 대응이 시급하다”고 말했다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
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