HD현대重, 국내 첫 해외 쇄빙선 수주

스웨덴 해사청과 5148억원 규모

북극항로 개척 경쟁 속 값진 성과

스웨덴 해사청과 건조 계약을 체결한 HD현대중공업 쇄빙전용선 조감도.

HD현대중공업이 국내 조선소 최초로 해외 발주 쇄빙전용선 수주에 성공했다. 세계적으로 북극항로·북극해 개척 경쟁이 고조되는 상황에서 핀란드·노르웨이 등 북유럽의 전통적인 쇄빙선 강국을 제치고 글로벌 쇄빙선 시장에 진출하게 된 것이다.



HD현대중공업은 스웨덴 해사청과 3억4890만 달러(약 5148억원) 규모의 쇄빙전용선 1척 건조 계약을 체결했다고 22일 밝혔다. 한국 조선소가 국내기관이 아닌 해외에서 발주한 쇄빙전용선을 수주한 건 처음이다.



이번에 수주한 쇄빙전용선은 2029년 인도되며, 향후 스웨덴 발트해에서 쇄빙 지원, 선단 운항 지원, 예인 작업, 빙해 관리 업무를 수행할 예정이다. 길이 126ｍ, 배수량 1만5000t의 대형 선박으로, 쇄빙 능력은 두께 1.0∼1.2ｍ의 얼음을 부술 수 있는 ‘PC(Polar Class) 4’ 수준이다. 동시에 친환경 전기추진체계가 적용된다.



수주 성공은 가격 경쟁력과 납기, 기술력 등에서 고른 평가를 받은 결과로, 주스웨덴 한국대사관과 대한무역투자진흥공사(코트라·KOTRA) 스톡홀름무역관의 지원도 뒷받침됐다.



HD현대중공업은 쇄빙선 건조 능력을 바탕으로 글로벌 함정, 특수목적선 시장을 적극 공략할 계획이다. 특히 미국은 지난해 쇄빙선 관련 예산을 약 90억 달러 규모로 확대하는 법안을 통과시켰다. 미국·캐나다·핀란드는 3국 간 쇄빙선 건조 협력체인 ‘아이스 팩트’를 구축했는데, 향후 10년간 70∼90척의 쇄빙선 건조 목표를 제시한 바 있다.



주원호 HD현대중공업 사장은 “이번 수주로 HD현대중공업과 HD현대미포의 합병을 통한 사업 역량의 증대를 글로벌 시장에서 인정받았다”고 말했다.



권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ HD현대중공업이 국내 조선소 최초로 해외 발주 쇄빙전용선 수주에 성공했다. 세계적으로 북극항로·북극해 개척 경쟁이 고조되는 상황에서 핀란드·노르웨이 등 북유럽의 전통적인 쇄빙선 강국을 제치고 글로벌 쇄빙선 시장에 진출하게 된 것이다.HD현대중공업은 스웨덴 해사청과 3억4890만 달러(약 5148억원) 규모의 쇄빙전용선 1척 건조 계약을 체결했다고 22일 밝혔다. 한국 조선소가 국내기관이 아닌 해외에서 발주한 쇄빙전용선을 수주한 건 처음이다.이번에 수주한 쇄빙전용선은 2029년 인도되며, 향후 스웨덴 발트해에서 쇄빙 지원, 선단 운항 지원, 예인 작업, 빙해 관리 업무를 수행할 예정이다. 길이 126ｍ, 배수량 1만5000t의 대형 선박으로, 쇄빙 능력은 두께 1.0∼1.2ｍ의 얼음을 부술 수 있는 ‘PC(Polar Class) 4’ 수준이다. 동시에 친환경 전기추진체계가 적용된다.수주 성공은 가격 경쟁력과 납기, 기술력 등에서 고른 평가를 받은 결과로, 주스웨덴 한국대사관과 대한무역투자진흥공사(코트라·KOTRA) 스톡홀름무역관의 지원도 뒷받침됐다.HD현대중공업은 쇄빙선 건조 능력을 바탕으로 글로벌 함정, 특수목적선 시장을 적극 공략할 계획이다. 특히 미국은 지난해 쇄빙선 관련 예산을 약 90억 달러 규모로 확대하는 법안을 통과시켰다. 미국·캐나다·핀란드는 3국 간 쇄빙선 건조 협력체인 ‘아이스 팩트’를 구축했는데, 향후 10년간 70∼90척의 쇄빙선 건조 목표를 제시한 바 있다.주원호 HD현대중공업 사장은 “이번 수주로 HD현대중공업과 HD현대미포의 합병을 통한 사업 역량의 증대를 글로벌 시장에서 인정받았다”고 말했다.권지혜 기자 jhk@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지