“제2 늑구 막아야”… 전국 동물원 121곳 전수 조사 나선다
기후부, 탈출 방지 실태 등 점검
동물 체험 프로그램 지침도 개정
정부가 늑대 ‘늑구’의 탈출 사건이 발생한 대전 오월드동물원에 재발 방지책 마련을 지시했다. 아울러 전국 동물원 121곳을 대상으로 탈출 방지 실태 전수점검에 착수했다. 기후에너지환경부는 이번 사건이 동물원수족관법에 따른 ‘안전관리 의무 위반 사항’이라고 판단하고 오월드에 조치계획서와 완료보고서를 금강유역환경청에 통보하도록 했다고 22일 밝혔다. 재발 방지 조치 완료 때까지 관련 시설은 사용이 중지된다.
기후부는 전국 동물원에 대해 탈출방지 실태, 관람객 안전관리 현황 등에 대한 합동점검도 진행하고 있다. 법령 위반 사항 발견 시 시정할 방침이다.
관람객 안전 확보를 위해 관련 지침도 정비한다. 2023년 12월 동물원 허가제 도입 이후 현재까지 허가를 받은 곳은 10곳에 그친다. 정부는 당초 2028년 12월까지였던 유예기간을 앞당겨 내년 12월까지 동물원 90% 이상이 허가를 받도록 할 계획이다. 허가 요건을 검토하는 검사 인력도 현재 25명에서 2027년 35명, 2028년 40명으로 늘린다.
기후부는 일부 동물원에서 먹이 주기·만지기 체험이 무분별하게 이뤄지는 점을 개선하기 위해 ‘동물원 전시동물 교육·체험 프로그램 지침서’를 개정한다. 아울러 ‘동물복지형 교육 프로그램’을 개발해 보급할 방침이다.
세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr
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