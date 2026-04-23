명장 조상현 감독, 창원 LG와 동행 지속
3년 재계약… 사상 첫 통합우승 노려
창단 첫 통합우승에 도전하는 프로농구 창원 LG가 조상현(사진) 감독과 동행을 이어간다.
LG는 조 감독 및 코치진과 2028- 2029시즌까지 3년 재계약을 체결했다고 22일 밝혔다. 연봉 등 구체적인 조건은 상호 합의에 따라 공개하지 않기로 했다. 23일부터 시작되는 4강 플레이오프(PO)를 앞두고 조 감독에게 힘을 실어주는 모양새다. 조 감독은 2022-2023시즌 LG 지휘봉을 잡으며 프로 무대 사령탑에 데뷔했다.
조 감독은 부임 이후 구단의 새 역사를 써 내려가고 있다. 만년 하위권을 맴돌던 팀을 단숨에 PO 단골로 탈바꿈시켰다. 조 감독 지휘 아래 4년 연속 4강 PO 직행이다. 지난 시즌 창단 최초로 챔피언결정전 우승 트로피를 품에 안았고, 올 시즌엔 12년 만에 통산 두 번째 정규리그 우승을 달성했다. 이제 구단 사상 첫 통합우승까지 노린다.
구단은 “조 감독은 데이터를 바탕으로 디테일한 분석과 철저한 경기 준비로 전술 유연성 및 상대 맞춤 플랜에 의한 경기 운영이 탁월하다”며 “선수의 장단점을 파악하고 차별화된 훈련과 동기 부여를 통한 자발적 참여를 이끌어 선수 개인의 성장과 팀 전력을 강화해 왔다”고 재계약 배경을 설명했다.
LG는 조 감독 체제에서 특유의 조직력을 앞세운 짠물 수비로 리그 강호로 거듭났다. 매 시즌 최소 실점 1위에 이름을 올리고 있다. 또 조 감독은 개인보다 팀 목표 달성을 우선하는 문화를 정착시키며 선수단 체질 개선에도 성공했다는 평가를 받는다. 뛰어난 지도력과 리더십에 ‘사실상 LG의 1옵션’이란 말이 나올 정도다. 올 시즌 생애 첫 감독상의 영예까지 안았다.
조 감독은 “처음 감독으로 선임될 때부터 언제든 대권에 도전할 수 있는 팀을 만들겠다고 했는데 어느 정도 그 약속을 지키고 있는 것 같다”며 “계속해서 그 약속을 지켜 갈 수 있도록 좋은 팀 문화를 만들어 가겠다. 함께 고생하는 코치들도 좋은 조건으로 재계약해 줘 구단에 감사드린다”고 말했다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
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