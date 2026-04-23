교통안전문화 확산을 위한 캠페인 전개
한국교통안전공단
한국교통안전공단은 국토교통부, 사회적가치 플랫폼 네이버 해피빈과 함께 오는 7월 2일까지 교통안전문화 확산을 위한 ‘오늘도 무사고 교통안전 실천 서약 온라인 캠페인’을 전개한다.
‘오늘도 무사고’ 캠페인은 모든 국민이 안전수칙을 무조건 지킴으로써 365일 안전한 대한민국을 만들자는 취지를 담아 추진된다. 6대 핵심 안전수칙은 국민이 쉽게 기억하고 일상에서 실천할 수 있도록 설계됐다.
공단이 소개한 6대 핵심 안전수칙은 과속운전 무조건 금지, 무단횡단 무조건 금지, 스몸비(스마트폰+좀비) 무조건 금지, 안전벨트 무조건 착용, 장거리 무조건 휴식, 운행 전 무조건 금지다.
국민 모두가 함께 ‘무조건’ 안전수칙을 지켜나가야 이동할 때 안전하고, 매일 무사히 가족의 품으로 돌아가 일상의 행복을 누리는 세상을 열어갈 수 있다는 뜻을 담았다고 공단은 설명했다.
네이버 해피빈 홈페이지에 접속해 일상에서 교통안전 실천을 다짐하는 댓글을 7월 2일까지 작성하면 캠페인에 참여할 수 있다. 댓글 작성자에게는 당월 10일 기부콩이 지급된다.
공단은 지난해 서울역과 인천국제공항, 대전복합터미널, 김포공항 등 주요 교통거점에서 오늘도 무사고 현장 캠페인을 각각 전개하며 ‘캠페인 2만여명 방문’과 ‘안전 실천 다짐 서약 1만여명 참여’라는 성과를 달성했다.
오는 30일 캠페인 출범 1주년을 맞아 4월 말 서울역을 시작으로 전국 역사 등 주요 교통거점에서 오늘도 무사고 현장 캠페인을 전개해 안전문화를 지속적으로 확산할 계획이다.
정용식 이사장은 “교통안전을 실천하겠다는 국민 한분 한분의 소중한 약속이 모이면 행복한 교통안전 대한민국을 만들 수 있다”며 “앞으로도 교통안전문화 확산을 통해 국민의 생명과 행복한 일상을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사