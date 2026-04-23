모바일 앱 민원처리 서비스… 시간·비용 아껴
국민건강보험공단
국민건강보험공단이 모바일 애플리케이션(앱) ‘건강보험25시’를 선보이며 대국민 서비스 혁신에 나섰다. 이번 앱 출시는 단순한 기능 개선을 넘어 대면 중심의 민원처리 방식을 비대면으로 전환해 국민의 시간과 비용 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다.
기존에는 보험료 납부 확인서 발급 등을 위해 공단 지사를 방문해야 했지만 이제는 ‘건강보험25시’를 통해 233종의 민원 서비스를 24시간 언제 어디서나 처리할 수 있게 됐다.
특히 ‘미납 보험료 분할납부 신청’, ‘피부양자 취득 가능 여부 조회’ 등 국민 수요가 높은 민원 서비스가 신설돼 장시간 대기 없이 업무를 해결할 수 있어 국민의 소중한 ‘시간’을 돌려주는 혁신적인 변화가 될 것으로 기대된다.
메인 화면에는 통합 검색창도 배치했다. 메뉴를 일일이 찾을 필요 없이 검색창에 ‘자격’, ‘환급금’ 등 키워드만 입력하면 원하는 서비스에 바로 접근할 수 있다.
여기에 자주 이용하는 메뉴는 스크롤 없이 ‘3번 터치’만으로 이용할 수 있게 설계했다.
아울러 고령층 등 디지털 기기 이용에 어려움을 겪는 사람을 위해 핵심 기능 위주로 화면을 제공하는 ‘간편모드’, 시각적 편안함을 위한 ‘다크모드’, ‘글자크기 조절’ 기능도 제공해 앱 사용에 대한 심리적 문턱을 낮추는 데 기여토록 했다.
이 밖에 본인의 검진결과 및 진료·투약 정보는 물론 자녀의 영·유아 검진과 부모의 건강정보까지 가족 간에 공유할 수 있다.
혈압과 혈당, 식사 등 건강기록과 약 처방 기록을 사진 촬영만으로 손쉽게 저장하는 인공지능(AI) 기반 기술도 도입됐다.
공단 관계자는 “건강보험25시는 ‘24시간 플러스 지금 이 순간’이라는 의미”라며 “24시간 언제든지 멈추지 않는 서비스를 약속하고 앞으로도 국민의 목소리를 반영해 더욱 고도화된 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.
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