꽃대궐 속 생생한 사파리·짜릿한 서커스

삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 올봄 튤립축제와 함께 새로워진 사파리월드, 스페셜 불꽃쇼, 서커스 공연 등 역대급 신규 콘텐츠를 동시에 선보였다.
EV버스 타고 ‘사파리월드 더 와일드’
약 1년간 준비를 거쳐 지난 1일 새롭게 리뉴얼 오픈한 ‘사파리월드 더 와일드’에서는 동물 복지와 고객 경험을 중심으로 완전히 새롭게 변신한 생태 공간에서 사자, 호랑이, 불곰 등 맹수들의 움직임을 몰입감 있게 관찰할 수 있다.
에버랜드는 이번 리뉴얼을 통해 폭포, 연못, 수목, 인리치먼트 구조물 등을 대폭 확대하고 맹수들의 실제 서식지를 반영한 ‘사바나 초원’(사자), ‘포식자의 숲’(호랑이), ‘북방의 숲’(불곰) 등의 테마를 방사장에 적용해 동물들이 보다 자연에 가까운 환경에서 생활할 수 있도록 했다.
포식자의 숲에서는 한국 호랑이도 만날 수 있다. 자작나무 숲 깊숙한 곳에서는 사파리의 ‘스타 커플’이 어슬렁거린다. 한국 호랑이 아빠 태호와 엄마 건곤이 부부다. 태호는 나뭇가지를 물고 노는 것을 좋아하고, 건곤이는 물놀이를 즐긴다고 한다. 이 부부 사이에서 태어난 새끼들도 함께 지내고 있다.
사바나 초원에서는 이번에 처음 공개된 백사자 ‘랑크’와 무리 생활을 하는 사자들이 기다린다. 북방의 숲으로 가면 반달곰들이 보인다. 하이라이트는 물놀이하는 불곰이다.
사파리 탐험 방식도 눈에 띄게 변화했다. 탐험 차량이 기존 트램에서 40인승 EV버스로 교체되며 소음과 진동이 줄어들어 사람과 동물 모두에게 보다 쾌적해진 환경을 제공한다. 특히 사자, 호랑이, 반달곰 등 동물 콘셉트를 반영한 EV버스 디자인은 새로운 포토존으로 인기를 끌고 있다.
스페셜 불꽃쇼, 서커스… 신규 공연
사파리월드와 함께 지난 1일부터 새롭게 선보이고 있는 불꽃쇼, 서커스 등 신규 공연도 인기다. 포시즌스가든에서 매일 밤 펼쳐지는 스페셜 불꽃쇼 ‘빛의 수호자들’은 공연 연출가 양정웅 감독이 총연출로 참여했다. 연극과 뮤지컬, 대형 이벤트를 넘나들며 공간과 서사를 함께 설계해 온 양 감독은 이번 작품에서도 테마파크라는 공간을 무대로 활용해 하나의 이야기 흐름 속에서 공연이 완벽하게 전개되도록 구성했다.
약 20분간 펼쳐지는 이번 공연은 수천 발의 불꽃과 함께 대형 오브제 드론, 3D 입체 영상, 레이저 매핑, 특수효과, 역동적인 사운드가 결합돼 일대 장관을 연출한다. 가수 10CM(십센치) 권정열이 참여한 테마곡, 배우 이상윤의 내레이션, 프라하 메트로폴리탄 오케스트라의 연주 등은 공연의 완성도를 한층 끌어올린다.
국내 최초로 시도된 대형 오브제 드론 군집 비행과 가로 62m, 세로 10m 규모의 초대형 스크린 영상은 현장 몰입감을 극대화하고, 공연 엔딩 부분에서 수천 발의 불꽃이 밤하늘을 환상적으로 물들이며 화려한 피날레를 장식한다.
에버랜드가 캐나다 유명 서커스 제작사 엘로와즈와 협업한 신규 서커스 공연 ‘윙즈 오브 메모리’도 그랜드스테이지에서 하루 2회씩 펼쳐지고 있다.
1993년 설립된 엘로와즈는 글로벌 서커스의 본고장인 캐나다 퀘벡에서 30년 이상 활동하며 전 세계 50개국 700여개 도시에서 7000회 이상의 공연을 펼쳐온 세계적인 서커스 전문 기업이다.
약 1000석 규모 실내 전용 극장에서 진행되는 이번 작품에서는 주인공 ‘이엘’이 신비로운 고니와 정령에 이끌려 마법 세계로 여행을 떠난다는 스토리를 따라 곡예, 아크로바틱, 댄스, 영상, 음악, 특수효과 등이 어우러지는 세계적 수준의 아트 서커스 공연이 약 40분간 펼쳐진다. 특히 콘토션, 에어리얼 폴, 러시안 스윙 등 7종의 고난도 서커스 곡예가 펼쳐질 때면 감탄과 박수소리가 공연장을 가득 채운다.
튤립·수선화 ‘꽃대궐’… 인증샷 명소
오는 30일까지 튤립축제가 펼쳐지는 포시즌스가든은 튤립, 수선화, 무스카리 등 100여종 약 120만 송이의 봄꽃이 만발하며 인증사진 명소로 인기를 얻고 있다.
에버랜드는 올해 튤립축제 콘셉트를 ‘마이 스프링 팔레트’로 정하고 더욱 넓어진 튤립 식재 공간에서 형형색색 한층 선명해진 봄꽃 정원을 압도적 규모로 펼쳤다. 특히 대형 LED 스크린 속 정원 영상과 실제 화단이 자연스럽게 이어지는 인피니티 튤립 가든은 가상과 현실이 결합된 이색적인 공간으로, 마치 유럽의 초대형 튤립필드에 들어선 듯한 몰입감을 선사한다.
밤이 되면 정원은 또 다른 분위기로 변신한다. 영국 설치미술가 브루스 먼로와 협업한 가든 라이팅이 새롭게 연출돼 광섬유 조명과 아트 조형물이 어우러져 튤립 사이로 빛의 물결이 흐르는 듯한 몽환적인 나이트 가든이 펼쳐진다.
용인=글·사진 남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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