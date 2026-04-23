‘벚꽃 엔딩’은 이곳에서… 강원도 춘천시 북산면… S자 벚꽃 터널 지나 호수 위 은하수

[And 여행]

강원도 춘천시 북산면 건봉령 승호대에서 바라본 풍경. 아름다운 소양호를 둘러싼 낮은 산을 배경으로 은하수가 흐르고 있다.

부귀리 물안마을에서 북산면 행정복지센터로 이어지는 S자 벚꽃길이 환상적이다. 도로변 벚꽃 터널 속으로 드라이브하며 벚꽃을 만끽할 수 있다.

오토바이 애호가들의 순례지인 건봉령 승호대

청평사 계곡 슬픈 전설을 품은 뱀 조형물

소나무 아홉 그루가 있었다는 9m 높이 구송폭포

여행메모

물안골 휴양마을에서 농촌체험

자동차와 배로 가는 청평사 계곡



청평사 계곡으로 가는 배를 타는 소양호 선착장