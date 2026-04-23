‘벚꽃 엔딩’은 이곳에서… 강원도 춘천시 북산면… S자 벚꽃 터널 지나 호수 위 은하수

강원도 춘천의 북동부에 위치한 북산면은 동쪽으로는 홍천군 두촌면과 인제군 남면, 북쪽으로는 화천군 간동면과 양구군 양구읍에 접해 있다. 북산외면이라는 이름으로 불리다가 1917년 북산면으로 개칭됐다. 1945년 광복 이후 면의 일부 지역이 38선 이북에 위치해 있어 북한 땅이 됐다가 6·25전쟁 이후 수복됐다.
북산면 부귀리는 행정구역상 춘천이지만 화천이나 양구와 더 가까운 소양호 안쪽 마을이다. 마을 이름도 ‘물안마을’이다. 춘천에서 국도 46호선을 타고 화천까지 이동해 다시 산길로 4㎞를 돌아 들어가야 마을이 모습을 드러낸다.
원래 부귀터, 부귀대라 불리던 부귀리는 1914년 행정구역 개편으로 여오천리, 하건천리가 통합되며 현재의 이름으로 불리기 시작했다. 평화롭던 마을은 소양강댐 건설로 주민이 대부분 이주했다. 당시 춘천시내에서 2시간여 걸리는 이동시간에 유일한 교통수단은 1일 2회 왕복하는 배가 전부였다.
이 한적한 산골마을이 ‘벚꽃 엔딩’ 무렵 들썩인다. 서울 여의도 윤중로의 벚꽃이 봄 잔치를 끝낸 지 1주일이나 지난 시점에 이곳 벚꽃은 절정을 맞이했다. 한국에서 가장 마지막으로 벚꽃이 만개하는 곳이다.
부귀리 벚꽃길은 물안골과 북산면 행정복지센터 중간 구릉지 약 1.2㎞에 이어진다. 마을 주민들이 농촌체험마을을 시작하며 길가에 벚나무 수백 그루를 심으면서 시작돼 ‘S자 벚꽃길’로 유명세를 타고 있다. 양쪽 도로변을 따라 이룬 벚꽃 터널이 장관이다. 드라이브를 하며 벚꽃을 만끽할 수 있다. 벚꽃구경을 미처 하지 못했던 상춘객들은 만원버스 놓친 뒤 바로 오는 리무진버스를 호젓하게 타는 기분을 느낄 수 있다.
물안골에서 가까운 ‘부귀리 산59-8’에 ‘건봉령 승호대’가 있다. 춘천 봉화산 아래 소양호가 내려다보이는 높은 고개 위에 위치해 있다. 고개 위에 철판으로 만든 표지판이 하나 서 있다. 승호대(勝湖臺)는 ‘수려한 소양호 경치를 바라보기 좋은 전망대’란 뜻이다. 뒤편엔 ‘산첩첩 물겹겹 아름다운 산하여’라는 시 구절이 쓰여 있다. 장엄한 소양호 풍경이 간결한 4어절 안에 다 들었다는 게 경이롭다. 소나무 그림으로 널리 알려진 한국화가 우안 최영식 작가가 지었다고 한다.
전망대나 별도의 입구가 있는 것은 아니지만 거대한 소양호와 그 소양호를 둘러싸고 있는 산들을 한눈에 볼 수 있다. 작은 섬들과 산자락을 품은 풍경이 남해 다도해를 떠올리게 한다. 호수 너머 멀리 가리산도 시야에 잡힌다. 주변에 불빛이 없어 은하수 촬영 명소이기도 하다. 오토바이 애호가들에겐 순례지, 사진작가들에겐 단골 촬영지, 별지기들에겐 별밤 명소가 됐다.
물안마을에서 ‘부귀로’를 따라 서쪽으로 달려 하우고개를 넘으면 청평사 관광지에 닿는다. 이곳에서 청평사 계곡을 따라 가면 ‘공주’를 만난다. 부용교를 건너 음식점 거리를 지나면 벽화에 ‘청평사 공주와 상사(相思)뱀의 전설’이 빼곡하게 적혀 있다. 푸른 옷의 공주를 초록뱀이 칭칭 감은 그림이 함께 있다.
슬픈 전설은 이렇다. 옛날 중국 당나라에 공주를 짝사랑한 청년이 있었다. 이루지 못할 사랑을 꿈꾸다 상사병으로 죽은 청년은 상사뱀이 돼 공주의 몸을 칭칭 감고 떨어지지 않았다. 신라에서 온 승려의 말에 따라 공주는 청평사에 왔는데 그 뱀이 이곳에서 벼락을 맞아 죽으며 공주의 몸에서 떨어졌다고 한다. 공주는 뱀을 정성껏 묻어주고 돌아간다.
계곡을 따라 올라가면 이 전설을 형상화한 조형물이 있다. 한 여인이 바위 위에 걸터앉아 오른손 위에 뱀 한 마리를 올려놓고 이야기를 나누는 듯한 모습을 하고 있다.
이후 ‘거북바위’를 지나면 ‘구송폭포’를 만난다. 폭포 주변에 소나무 아홉 그루가 있다 하여 구송폭포라 불리고 아홉 가지 소리를 낸다고 구성폭포라고도 한다. 오봉산(五峰山)에서 시작된 물줄기가 9m 높이에서 명쾌한 소리를 내며 쏟아진다. 폭포 규모는 그리 크지 않지만 병풍처럼 펼쳐진 기암괴석과 울창한 나무, 맑은 물이 어우러져 수려한 풍광을 펼쳐놓는다. 바로 앞에 ‘공주굴’이 있다.
해발 779m인 오봉산은 춘천시 북산면과 화천군 간동면에 걸쳐 있다. 내륙의 바다로 일컬어지는 소양호에 발을 담근 듯한 형상을 하고 있다. 이 때문에 ‘소양호의 전망대’라 불리기도 한다. 암봉 타기의 묘미와 호수의 정취를 함께 느낄 수 있는 곳이다.
여행메모
물안골 휴양마을에서 농촌체험
자동차와 배로 가는 청평사 계곡
물안골 휴양마을에서 농촌체험
자동차와 배로 가는 청평사 계곡
강원도 춘천시 북산면 부귀리의 '벚꽃잔치' 축제는 지난 19일 종료돼 내년을 기약해야 한다. 물안골 농촌체험휴양마을에서는 농촌체험 프로그램이 운영된다.
승호대 가는 길은 좁고 꼬불꼬불하다. 승호대 50m 전쯤 차 한 대 댈 수 있는 공간이 있다. 좁은 길옆에 주차할 수 있다. 100여m 더 가면 다소 넓은 공간이 나타난다.
청평사 계곡은 자동차와 배를 이용해 갈 수 있다. 육로는 춘천에서 양구로 이어지는 46번 국도로 가다가 배후령터널 지나 첫 번째 간척로터리에서 오봉산길로 우회전하면 된다. 배는 소양호선착장에 오간다. 춘천역 또는 춘천시외버스터미널에서 버스로 갈 수 있다. 배편으로 청평사 선착장까지 10분 정도 걸린다. 선착장에서 청평사까지는 다시 30분 정도를 걸어야 한다.
오봉산은 높지 않지만 깎아지른 듯한 벼랑이 많은 데다 굴곡도 심해 등산할 때 각별한 주의가 필요하다. 코스별로 다소 차이가 있으나 3시간20분~5시간10분 정도 걸린다. 대다수 초심자는 배후령을 들머리로 하는 코스를 선호한다. 표고차가 크지 않아 비교적 쉽게 정상에 도달할 수 있다.
춘천=글·사진 남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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