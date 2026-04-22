시사 전체기사 [포토] 우수급식외식산업전에 나온 통돌이 입력:2026-04-22 00:09 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 서울 강남구 코엑스에서 21일 열린 2026 우수급식외식산업전에서 한 관계자가 자동화 통돌이에 대해 설명하고 있다. 이 산업전은 국내 유일의 단체급식 및 외식산업 전문 전시회다. 이한형 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 주민등록 등본 재혼사실 알 수 없게 바뀐다 2 안산·하남 콕찍어 전략공천 요구… 김용 막무가내에 與 난감 3 “장동혁 필요없다”… 경기도 자체 선대위 꾸린다 4 서울시장 누가되든 한강버스 다닌다 5 한병도 사상 첫 연임 도전… 與, 권력구도 가를 릴레이 선거전 해당분야별 기사 더보기 1 ‘하닉고시’ 붙으려 대학 졸업장 숨긴다… 취준생 ‘逆학력 세탁’ 2 “박사 되느니 하이닉스 간다” 3 전쟁이 바꾼 여행 지도 4 [단독] 포스코의 직고용 로드맵… “상여금 400%·흑자 시 성과급 최소 800%” 5 “코스피 최대 8500 간다”… JP모건 등 한국 투자 보고서 해당분야별 기사 더보기 1 “자다 깼더니 바다 한복판”…대부도 갯바위에 고립된 여성 2 “기회 주면 재복무”…징역 1년 6개월 구형, 송민호의 사죄 3 늑구 밥그릇은 왜 없나?…“용기에 담아서 주면 잘 안 먹어” 4 ‘쓰봉 대란’ 탓에 10명 중 3명 “불안감 느꼈다” 5 [속보] 경찰, 방시혁 하이브 의장에 구속영장 신청 해당분야별 기사 더보기 1 팔다리 없어도 ‘엄마’니까…입으로 바느질해 세 남매 키운 노모 2 트럼프, 이란과 휴전 만료 전날 “훌륭한 합의하게 될 것” 3 애플 새 CEO에 존 터너스 수석 부사장…팀 쿡, 15년 만에 사임 4 日 다카이치, 야스쿠니에 공물 봉납…참배는 하지 않을 듯? 5 “밴스 출발” “모즈타바 협상 승인”… 美-이란, 22일까지 ‘초치기’ 협상 해당분야별 기사 더보기 1 ‘살목지’ 젠지 공포 열풍…“한국적 호러” ‘기리고’가 잇는다 2 기업은행, 日동메달 신화 마나베 선임…여자배구 日지도자 바람 3 15㎏ 쏙… 훨훨 나는 말컹 4 오타니의 구종, 삼진 킬러 됐다 5 오타니의 마구, 올해도 KBO 흔든다…스위퍼 전성시대 해당분야별 기사 더보기 1 “황교익·서승만 NO” 문화예술인 화났다 2 “K-푸드 주역 찾았다”…유망 청년 식품기업 한자리에 3 뮤지컬 ‘다시, 봄’ 경상도 버전, 지역상생 공연 모델로 주목 4 “음악이 한 사람의 삶 바꿔… 내가 음악교육을 하는 이유” 5 첫 상어 부패… 2006년 내장까지 방부 처리한 현 상어로 교체 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 검찰, ‘부실복무 의혹’ 위너 송민호 징역 1년 6개월 구형 “자다 깼더니 바다 한복판”…대부도 갯바위에 고립된 여성 日 다카이치, 야스쿠니에 공물 봉납…참배는 하지 않을 듯? ‘쓰봉 대란’ 탓에 10명 중 3명 “불안감 느꼈다” 애플 새 CEO에 존 터너스 수석 부사장…팀 쿡, 15년 만에 사임 ‘짝퉁 명품’ 외국인 판매 적발… “동대문 쇼핑몰서 최대 규모” 트럼프, 이란과 휴전 시한 22일로 하루 슬쩍 연장…협상 타결 ‘시간 벌기’ 이주용 검사 쾌유글에 댓글 수십건… 무력감 깊어지는 검찰의 감정이입 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요