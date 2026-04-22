세계 최초 커피믹스 개발한 조필제 전 동서식품 부회장 별세
세계 최초 1인용 봉지 커피믹스 개발을 주도한 조필제(사진) 전 동서식품 부회장이 별세했다. 향년 101세.
21일 동서식품에 따르면 조 전 부회장은 지난 20일 오전 10시8분쯤 세상을 떠났다. 조 전 부회장은 1950년 서울대 항공조선과를 졸업한 후 대한조선공사에 입사했다. 당시 국내 최초 철강선 한양호의 건조를 맡았다.
고인은 1974년 동서식품 부사장으로 자리를 옮겨 기술 개발 업무를 담당했다. 당시 인천 부평에 식물성 크리머 ‘프리마’의 대량 생산 체계를 구축했다.
1976년에는 커피와 크리머, 설탕을 한 번에 배합한 커피믹스 개발을 이끌었다. 고인은 2014년 펴낸 회고록 ‘사막에 닻을 내리고’에 “품질관리 담당 사원이 세 가지를 한꺼번에 배합해 물만 부으면 마실 수 있는 커피를 만들 수 없을지 고민한 것이 계기가 됐다”며 “당시 ‘커피믹스’라는 상표를 등록하지 못한 점이 아쉽다”고 썼다.
고인은 1978년 냉동건조 공법을 적용해 커피 향을 살린 ‘맥심’ 개발에 착수했고, 1980년 사장으로 취임해 맥심 제품을 출시했다. 1982~1986년 부회장을 역임했다. 빈소는 삼성서울병원 장례식장 15호실에 마련됐다. 발인은 23일 오전 8시.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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