시사 전체기사 [포토] 정수장 점검 활용 AI 로봇 입력:2026-04-21 21:09 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 세종시 정부세종컨벤션센터에서 21일 열린 '2026 중소기업기술마켓 AI 동행포럼'에서 한국수자원공사와 AI로봇 개발업체 관계자가 정수장 점검에 활용될 AI 로봇을 시연하고 있다.연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 주민등록 등본 재혼사실 알 수 없게 바뀐다 2 국힘 후보들 ‘張 패싱’ 현실화… ‘우리끼리 먼저 뭉치자’ 제안도 3 해명하기 바빴던 장동혁… 귀국하자마자 친한계 또 때렸다 4 李대통령 “소년공과 짜이왈라 만나”…靑 “중동전쟁 속 인도와 긴밀공조” 5 오세훈 “정원오, ‘李 장특공제 폐지’에 침묵, 입장 밝히시라” 해당분야별 기사 더보기 1 “감기약 싸다” 카트에 수북… 소셜미디어선 ‘환각 효과 공유 좀’ 2 [단독] 포스코의 직고용 로드맵… “상여금 400%·흑자 시 성과급 최소 800%” 3 “코스피 최대 8500 간다”… JP모건 등 한국 투자 보고서 4 [영상] 달 착륙이 가짜라고? 음모론에 가려진 진짜 달의 가능성 5 장특공제 폐지 비거주 1주택자 대상… 실거주는 관계없다 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 경찰, 방시혁 하이브 의장에 구속영장 신청 2 ‘운동회 소음 양해’ 포스터 내건 학교…“민원 때문 아냐” 3 진주 CU 물류센터 사고 이틀째…화물연대 총집결·갈등 확산 4 박나래 자택서 수천만원 금품 훔친 30대 징역 2년 확정 5 휴게소서 왜 고속도로로 걸었을까… 50대 차량 치여 숨져 해당분야별 기사 더보기 1 쉴 새 없이 인터뷰하는 트럼프, 널뛰기 발언 계속…밴스 참여, 우라늄 처리 발언 뒤죽박죽 2 트럼프, 이란과 휴전 시한 22일로 하루 슬쩍 연장…협상 타결 ‘시간 벌기’ 3 도쿄 일대 ‘흔들’… 커튼이 바람에 날리듯 흔들려 4 키이우 총기난사 현장서 도망친 경찰관들… 영상 논란 5 애플 새 CEO에 존 터너스 수석 부사장…팀 쿡, 15년 만에 사임 해당분야별 기사 더보기 1 JTBC-KBS, 2026 북중미 월드컵 공동중계 극적 타결 2 “AI 자막 안경, 세상 참 좋아졌네”…극장 찾은 청각장애인들 3 영화 ‘살목지’, 올해 최단기간 손익분기점 돌파 4 ‘누룩’으로 감독 데뷔한 배우 장동윤 “믿음에 관한 이야기” 5 험지에 기꺼이 거름 된 경북의 짝사랑들…다큐 ‘빨간 나라를 보았니’ 해당분야별 기사 더보기 1 외국인도 MZ도 빠졌다… “남들 다 하는 쇼핑 대신 북한산 타러 왔어요” 2 암세포만 죽이는‘붕소+중성자 빔’… 난치암 치료 희망될까 3 뮤지컬 ‘다시, 봄’ 경상도 버전, 지역상생 공연 모델로 주목 4 ‘대륙의 테슬라’ 지커, 중형 SUV ‘7X’ 앞세워 한국 상륙 초읽기 5 문화예술계 “이재명 정부는 셀럽·캠프·밀실 인사 중단해라” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 검찰, ‘부실복무 의혹’ 위너 송민호 징역 1년 6개월 구형 “자다 깼더니 바다 한복판”…대부도 갯바위에 고립된 여성 日 다카이치, 야스쿠니에 공물 봉납…참배는 하지 않을 듯? ‘쓰봉 대란’ 탓에 10명 중 3명 “불안감 느꼈다” 애플 새 CEO에 존 터너스 수석 부사장…팀 쿡, 15년 만에 사임 ‘짝퉁 명품’ 외국인 판매 적발… “동대문 쇼핑몰서 최대 규모” 트럼프, 이란과 휴전 시한 22일로 하루 슬쩍 연장…협상 타결 ‘시간 벌기’ 이주용 검사 쾌유글에 댓글 수십건… 무력감 깊어지는 검찰의 감정이입 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요