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[포토] 정수장 점검 활용 AI 로봇

입력:2026-04-21 21:09
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세종시 정부세종컨벤션센터에서 21일 열린 '2026 중소기업기술마켓 AI 동행포럼'에서 한국수자원공사와 AI로봇 개발업체 관계자가 정수장 점검에 활용될 AI 로봇을 시연하고 있다.

연합뉴스

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