“박사 되느니 하이닉스 간다”

[반도체 성과의 역설] <1> 성과급 축포, 쏠리는 인재



서울 상위권 대학 이공계열 학부를 나와 기계공학 석사 과정까지 마친 A씨(27)는 박사 진학의 꿈을 접고 지난달 삼성전자와 SK하이닉스 공채에 지원서를 냈다. 방열·발열 소재 개발이 전공인 그는 지난해 하반기부터 ‘삼전닉스’(삼성전자+SK하이닉스) 입사를 준비하는 스터디 모임에 들어가 다른 대학원생 3명과 함께 면접 대비를 해 왔다. 현재 두 회사 모두 서류전형을 통과해 인적성검사를 앞둔 상태다.



A씨는 21일 “저뿐만 아니라 주변 친구, 박사 선배 대부분 반도체 회사를 갔거나 가려고 준비하고 있다”며 “요즘은 성과급 차이 때문에 삼성전자보다 SK하이닉스를 더 선호하는 분위기”라고 말했다. 이어 “우리끼리는 서로 ‘아이돌 연습생’이라고 한다. 연습생이 쫄쫄 굶던 시절을 거쳐 한번에 빵 뜨는 것처럼 우리도 SK하이닉스에 가면 그렇게 된다며 위안하는 것”이라고 덧붙였다.



국립대 이공계열 박사 과정 졸업을 앞둔 30대 B씨는 미국에서 포닥(박사후 연구원)으로 경력을 쌓으려던 계획을 돌려 국내 취업으로 진로를 바꿨다. 그 역시 반도체 업체의 수억대 성과급 소식이 결정적 계기가 됐다고 한다. 그는 “지금은 어딜 가나 하이닉스 성과급 얘기만 한다”며 “연구 대신 취업하겠다는 사람이 확연히 늘었다”고 전했다.



SK하이닉스의 ‘성과급 폭탄’은 한 기업의 보상 시스템을 넘어 이공계 인재 흐름과 산업 생태계의 지각변동을 일으키고 있다. 이공계 최상위권의 종착지는 여전히 의대로 꼽히지만 반도체 업체에서 지급되는 전례없는 금전 보상은 이런 흐름에도 균열을 내고 있다. 기업 성과를 임직원이 향유하는 건 당연한 일이라고 해도 사회적 통념을 넘어서는 성과급 규모와 배분 방식이 특정 기업으로의 지나친 쏠림 현상으로 이어지고 있다는 지적이 나온다.



2021년 젊은 직원 중심으로 분출한 ‘성과급 사태’로 한바탕 홍역을 치른 SK하이닉스는 지난해 9월 노사 협의 끝에 영업이익의 10%를 성과급 재원으로 쓰고 개인이 받는 성과급 상한을 없앴다. 그리고 이 체계를 10년간 유지하기로 했다. SK하이닉스는 지난해 매출 97조1467억원에 영업이익 47조2063억원이란 사상 최대 실적을 냈다. 자연스럽게 직원들이 받은 억대 성과급이 화제가 됐다. 올해는 반도체 초호황에 힘입어 영업이익이 250조원에 달할 수 있다는 관측이 나온다. 단순 계산으로 직원 3만4500명이 평균 7억2000만원의 성과급을 받게 되는 것이다. 기초과학연구원(IBS) 등 정부출연연구소의 기관장 연봉도 3억원대 수준이다.



국민일보가 인터뷰한 석사생들은 공통적으로 박사가 되기 위해 최소 4년 이상 연구를 해야 하는 상황이 부담스럽고 ‘반도체 슈퍼사이클’을 맞은 지금이 돈을 벌 수 있는 기회라는 생각에 연구 대신 반도체 업체 취업을 택했다고 말했다.





카이스트 전기 및 전자공학부 대학원을 졸업한 C씨(27)는 “박사 학위 따고 대기업에 들어간다고 해도 학위 과정에서 들어간 시간과 비용을 메울 만큼 보상이 주어지는 경우는 임원으로 승진하는 극소수를 제외하면 없다”며 “하이닉스 성과급이 반도체나 회로 분야를 공부하는 학생들 사이에서 큰 화제가 되는 이유”라고 말했다. C씨는 “몇 년 전까지만 해도 하이닉스는 상위권 대학 졸업생이 무난하게 들어갈 수 있는 회사였다”며 “지금은 학부 졸업 후 바로 하이닉스에 갈 걸 괜히 대학원에 왔다고 불평하는 얘기가 많이 들린다”고 전했다.



연세대 전기전자공학부 석박사통합과정에 재학 중인 D씨(22)도 “6년 걸려 박사 학위를 딴 다음 취업하는 것과 학사 졸업 후 바로 취업해 진급한 사람 사이에 연봉이나 처우 등에 큰 차이가 없다”며 “같은 연구실 대학원생의 80%는 취직을 생각 중”이라고 말했다. 회사 지원으로 석박사 과정을 밟던 임직원들이 성과급을 받기 위해 학위를 중도 포기하는 사례도 있다고 한다. 서울의 한 대학에서 학술연구지원 프로그램을 담당했던 한 교수는 “한 기업에서 박사 과정으로 들어온 직원이 회사에서 주는 억대 보너스를 못 받게 되자 중간에 관두고 회사로 돌아가는 일을 몇 번 겪었다”고 토로했다.



이공계 인력의 특정 분야, 특정 기업 쏠림 현상은 기초과학 및 원천기술 연구 동력 상실로 이어질 수 있다는 우려도 제기된다. 일부 기업이 인재를 블랙홀처럼 빨아들이면서 협력사나 중소기업은 사람을 못 구해 기술 격차가 더 벌어지고, 이는 산업 생태계 전체의 경쟁력을 떨어뜨리는 결과를 초래할 수도 있다.



경쟁사인 삼성전자를 비롯해 다른 대기업들도 내부적으로 인력 유출 비상이 걸린 것으로 알려졌다. 기업 내부 사정을 잘 아는 한 교수는 “하이닉스 내부에서도 성과급의 취지는 좋았으나 방법이 정교하지 못했다는 자성의 목소리가 나오고 있는 것으로 안다”고 전했다.



김소영 성균관대 반도체시스템공학과 교수는 “이공계열 대학생들이 진학 대신 취업을 선택하는 일이 어느새 자연스러운 흐름이 됐다”며 “이런 추세가 가속화될 경우 연구개발 기초체력을 잃게 될 것”이라고 지적했다. 김 교수는 “반도체 호황이라는 것도 메모리 일부 분야에 한정됐고 백리스와 설계 분야는 여전히 부진을 겪고 있다”며 “삼성전자와 SK하이닉스 실적으로 인해 반도체산업 전반에 탄력이 붙은 건 맞지만 상황을 좀 더 거시적으로 살필 필요가 있다”고 강조했다.



양준성 연세대 시스템반도체공학과 교수도 “반도체가 한국 경제를 이끄는 주력 산업으로서 5년, 10년 후에도 경쟁력을 가지려면 물리와 화학 등 기초과학 기반을 잘 다지는 게 중요하다”고 강조했다.



권지혜 박상은 양윤선 이주은 기자 jhk@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 서울 상위권 대학 이공계열 학부를 나와 기계공학 석사 과정까지 마친 A씨(27)는 박사 진학의 꿈을 접고 지난달 삼성전자와 SK하이닉스 공채에 지원서를 냈다. 방열·발열 소재 개발이 전공인 그는 지난해 하반기부터 ‘삼전닉스’(삼성전자+SK하이닉스) 입사를 준비하는 스터디 모임에 들어가 다른 대학원생 3명과 함께 면접 대비를 해 왔다. 현재 두 회사 모두 서류전형을 통과해 인적성검사를 앞둔 상태다.A씨는 21일 “저뿐만 아니라 주변 친구, 박사 선배 대부분 반도체 회사를 갔거나 가려고 준비하고 있다”며 “요즘은 성과급 차이 때문에 삼성전자보다 SK하이닉스를 더 선호하는 분위기”라고 말했다. 이어 “우리끼리는 서로 ‘아이돌 연습생’이라고 한다. 연습생이 쫄쫄 굶던 시절을 거쳐 한번에 빵 뜨는 것처럼 우리도 SK하이닉스에 가면 그렇게 된다며 위안하는 것”이라고 덧붙였다.국립대 이공계열 박사 과정 졸업을 앞둔 30대 B씨는 미국에서 포닥(박사후 연구원)으로 경력을 쌓으려던 계획을 돌려 국내 취업으로 진로를 바꿨다. 그 역시 반도체 업체의 수억대 성과급 소식이 결정적 계기가 됐다고 한다. 그는 “지금은 어딜 가나 하이닉스 성과급 얘기만 한다”며 “연구 대신 취업하겠다는 사람이 확연히 늘었다”고 전했다.SK하이닉스의 ‘성과급 폭탄’은 한 기업의 보상 시스템을 넘어 이공계 인재 흐름과 산업 생태계의 지각변동을 일으키고 있다. 이공계 최상위권의 종착지는 여전히 의대로 꼽히지만 반도체 업체에서 지급되는 전례없는 금전 보상은 이런 흐름에도 균열을 내고 있다. 기업 성과를 임직원이 향유하는 건 당연한 일이라고 해도 사회적 통념을 넘어서는 성과급 규모와 배분 방식이 특정 기업으로의 지나친 쏠림 현상으로 이어지고 있다는 지적이 나온다.2021년 젊은 직원 중심으로 분출한 ‘성과급 사태’로 한바탕 홍역을 치른 SK하이닉스는 지난해 9월 노사 협의 끝에 영업이익의 10%를 성과급 재원으로 쓰고 개인이 받는 성과급 상한을 없앴다. 그리고 이 체계를 10년간 유지하기로 했다. SK하이닉스는 지난해 매출 97조1467억원에 영업이익 47조2063억원이란 사상 최대 실적을 냈다. 자연스럽게 직원들이 받은 억대 성과급이 화제가 됐다. 올해는 반도체 초호황에 힘입어 영업이익이 250조원에 달할 수 있다는 관측이 나온다. 단순 계산으로 직원 3만4500명이 평균 7억2000만원의 성과급을 받게 되는 것이다. 기초과학연구원(IBS) 등 정부출연연구소의 기관장 연봉도 3억원대 수준이다.국민일보가 인터뷰한 석사생들은 공통적으로 박사가 되기 위해 최소 4년 이상 연구를 해야 하는 상황이 부담스럽고 ‘반도체 슈퍼사이클’을 맞은 지금이 돈을 벌 수 있는 기회라는 생각에 연구 대신 반도체 업체 취업을 택했다고 말했다.카이스트 전기 및 전자공학부 대학원을 졸업한 C씨(27)는 “박사 학위 따고 대기업에 들어간다고 해도 학위 과정에서 들어간 시간과 비용을 메울 만큼 보상이 주어지는 경우는 임원으로 승진하는 극소수를 제외하면 없다”며 “하이닉스 성과급이 반도체나 회로 분야를 공부하는 학생들 사이에서 큰 화제가 되는 이유”라고 말했다. C씨는 “몇 년 전까지만 해도 하이닉스는 상위권 대학 졸업생이 무난하게 들어갈 수 있는 회사였다”며 “지금은 학부 졸업 후 바로 하이닉스에 갈 걸 괜히 대학원에 왔다고 불평하는 얘기가 많이 들린다”고 전했다.연세대 전기전자공학부 석박사통합과정에 재학 중인 D씨(22)도 “6년 걸려 박사 학위를 딴 다음 취업하는 것과 학사 졸업 후 바로 취업해 진급한 사람 사이에 연봉이나 처우 등에 큰 차이가 없다”며 “같은 연구실 대학원생의 80%는 취직을 생각 중”이라고 말했다. 회사 지원으로 석박사 과정을 밟던 임직원들이 성과급을 받기 위해 학위를 중도 포기하는 사례도 있다고 한다. 서울의 한 대학에서 학술연구지원 프로그램을 담당했던 한 교수는 “한 기업에서 박사 과정으로 들어온 직원이 회사에서 주는 억대 보너스를 못 받게 되자 중간에 관두고 회사로 돌아가는 일을 몇 번 겪었다”고 토로했다.이공계 인력의 특정 분야, 특정 기업 쏠림 현상은 기초과학 및 원천기술 연구 동력 상실로 이어질 수 있다는 우려도 제기된다. 일부 기업이 인재를 블랙홀처럼 빨아들이면서 협력사나 중소기업은 사람을 못 구해 기술 격차가 더 벌어지고, 이는 산업 생태계 전체의 경쟁력을 떨어뜨리는 결과를 초래할 수도 있다.경쟁사인 삼성전자를 비롯해 다른 대기업들도 내부적으로 인력 유출 비상이 걸린 것으로 알려졌다. 기업 내부 사정을 잘 아는 한 교수는 “하이닉스 내부에서도 성과급의 취지는 좋았으나 방법이 정교하지 못했다는 자성의 목소리가 나오고 있는 것으로 안다”고 전했다.김소영 성균관대 반도체시스템공학과 교수는 “이공계열 대학생들이 진학 대신 취업을 선택하는 일이 어느새 자연스러운 흐름이 됐다”며 “이런 추세가 가속화될 경우 연구개발 기초체력을 잃게 될 것”이라고 지적했다. 김 교수는 “반도체 호황이라는 것도 메모리 일부 분야에 한정됐고 백리스와 설계 분야는 여전히 부진을 겪고 있다”며 “삼성전자와 SK하이닉스 실적으로 인해 반도체산업 전반에 탄력이 붙은 건 맞지만 상황을 좀 더 거시적으로 살필 필요가 있다”고 강조했다.양준성 연세대 시스템반도체공학과 교수도 “반도체가 한국 경제를 이끄는 주력 산업으로서 5년, 10년 후에도 경쟁력을 가지려면 물리와 화학 등 기초과학 기반을 잘 다지는 게 중요하다”고 강조했다.권지혜 박상은 양윤선 이주은 기자 jhk@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지