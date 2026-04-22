박홍근 장관 “재량 15%·의무 10% 감축”… 재정 구조조정 ‘강공’
기자간담회서 ‘지출 효율화’ 강조
연금 개편 추진·2차 추경엔 신중
박홍근 기획예산처 장관이 ‘재량지출 15%, 의무지출 10%’ 감축을 포함한 대규모 지출 구조조정 방침을 재확인했다. 박 장관은 “과거에 시도하지 않았던 수준의 목표인 만큼 용두사미가 돼서는 안 된다”고 말했다. 기초연금 개편 등 구조개혁 과제에도 속도를 내겠다고 강조했다.
박 장관은 21일 정부세종청사에서 열린 취임 첫 기자간담회에서 “지출 효율화는 어려운 일이지만 설령 ‘악역’이 되더라도 (각 부처를) 끝까지 설득해 추진하겠다”며 이같이 밝혔다. 오는 28일에는 나라 살림을 주제로 대국민 타운홀 미팅을 열고, 6월까지 국민·전문가·부처 의견을 수렴한다는 계획이다.
기획처가 내건 감축 목표는 과거보다 강도가 높다. 박 장관은 “재량지출은 그동안 10~15% 수준의 조정을 해왔지만 앞으로는 재량지출 15%, 의무지출 10% 감축까지 확대하겠다”며 “불요불급한 예산은 과감히 줄이고 확보된 재원을 국정 과제에 재투입하는 전략적 재정 운용이 필요하다”고 말했다.
최근 국제통화기금(IMF)이 한국을 ‘부채 비율의 상당한 증가가 예상되는 국가’로 지목한 데 대해서는 “전망치가 실제보다 과도한 측면이 있다”고 선을 그었다. 박 장관은 “부채 증가 속도는 여러 장치를 통해 관리되고 있고, 재정수지도 주요국 대비 양호한 수준”이라고 설명했다.
경기 대응과 구조 전환을 위한 재정의 적극적 역할도 강조했다. 박 장관은 “‘지속 가능한 적극 재정’ 기조 아래 재정의 선순환 구조를 만드는 게 중요하다”며 “지금은 잠재성장률을 끌어올리기 위한 재정 투자가 필요한 시점”이라고 말했다.
시급한 구조개혁 과제로는 기초연금 개편을 언급했다. 박 장관은 “기초연금과 관련해선 관계부처 협의가 진행 중”이라며 “멀지 않은 시점에 개편안을 마련할 수 있다”고 말했다. 초고령사회 진입과 노년층의 경제 수준 변화, 세대 간 형평성 등의 요인을 고려해 논의 중이라는 설명이다.
중장기 국가 전략 수립 기능을 강화하겠다는 청사진도 내놨다. 박 장관은 “광복 100주년을 맞는 2045년 국가 비전을 올해 안에 제시하겠다”며 “추정치일지라도 관련 재원을 산출하고, 이를 위해 필요한 조세제도가 무엇인지 살펴볼 것”이라고 말했다.
2차 추가경정예산(추경) 편성 가능성에 대해선 여지를 남겨두면서도 당장은 집행에 집중하겠다는 입장을 유지했다. 박 장관은 “2차 추경에 대해서는 그 누구도 예단할 수 없다”며 “편성된 추경의 신속 집행을 통해 효과를 극대화하는 것이 우선”이라고 말했다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
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