“수출품 해상 운송 중단 빈번… 물류비 급등·전쟁 할증까지”
제1차 수출 플러스 간담회
기업들 전쟁 관련 피해상황 토로
연구용 장비인 글로브박스를 제조·판매하는 A사는 미국·이란 전쟁 피해를 본 수출 기업 중 하나다. 타격을 입은 부분은 물류다. 바이어가 요구하는 납기일에 맞춰 제품을 배송할 방법이 없다고 한다. 전쟁 영향으로 컨테이너선을 보유한 선사들의 배송 지연도 빈번하다. 제품 특성상 제시간에 배송하지 못하면 판매 대금을 못 받는 A사 입장에선 비상이 걸렸다.
항공 배송도 고민했지만 사실상 불가능하다는 결론이 났다. 국제유가 상승으로 항공유 가격이 급등하는 바람에 배송비가 3~4배 오른 탓이다. 21일 서울디지털국가산업단지에서 열린 ‘제1차 수출 플러스 간담회’에 참석한 A사는 “항공 배송하면 남는 것도 없으니 답답할 노릇”이라며 물류 애로 현황을 전했다.
미국·이란 전쟁이 수출입 기업들의 물류 부담을 늘리고 있다. 비용도 올랐지만 배송 지연이 반복되고, 아예 배송 자체를 못 하거나 못 받는 경우도 적잖다. 업계에서는 A사와 같은 중소 수출입 기업일수록 피해가 크다는 목소리가 나온다.
접수된 피해 사례도 적지 않다. 한국무역협회에 따르면 전쟁 발발 이후 지난달 25일까지 모두 469건의 수출입 물류 애로 사항이 접수됐다. 가장 많은 피해 유형은 해상 운송 중단 및 회항이다. 전체의 27.5%인 129건의 피해가 확인됐다. 피해 유형 중 세 번째로 많은 선사·항공사의 예약 취소·선적 거부(75건)를 합하면 43.5%에 달하는 204건이 물류 지연·취소 호소로 분류된다.
물류비도 급등했다. 물류비 상승으로 어려움을 겪는 사례는 117건(24.9%)으로 두 번째로 많다. 관세청에 따르면 지난달 미국 서부로 가는 해상 수출과 미국 서부에서 한국으로 오는 해상 수입 물류비는 각각 전월 대비 24.3%, 24.2% 올랐다. 항공 물류비용도 마찬가지다. 미국에서 한국으로 향하는 장거리 항공 물류비는 전달보다 50.4% 급등했다. 베트남(12.6%) 중국(6.6%) 일본(6.5%) 등 단거리 항공 물류비도 오름세다.
‘전쟁 할증료’를 붙이는 사례도 나왔다. 미국 월스트리트저널 등에 따르면 세계 최대 전자상거래 기업인 아마존은 지난 17일부터 자사 물류 대행 서비스인 ‘풀필먼트 바이 아마존’(FBA) 고객사에 3.5%의 유류·물류 할증료를 부과하고 있다.
물류비 대란은 당분간 이어질 것으로 보인다. 중동 산유국들의 생산 시설이 피해를 입으면서 전쟁 이후에도 고유가가 계속될 것으로 전망되면서다. 정부는 추가경정예산을 통해 증액한 수출 바우처로 대응한다는 계획이다. 현재 코트라는 7500만원 한도 내에서 국제 운송비를 지원하고 중소벤처기업부도 기업당 1500만원 이내에서 긴급 물류 바우처를 지원 중이다. 이형일 재정경제부 1차관은 “공동 물류센터 지원 강화, 핵심 품목 공급망 안정화 등도 차질 없이 추진할 것”이라고 말했다.
세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr
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