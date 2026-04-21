권성동 “국힘이 만나면 유착인가”… 특검 ‘통일교’ 2심도 징역 4년 구형
1심 2년형 선고… 특검 “반성 안해”
통일교로부터 불법 정치자금 1억원을 받은 혐의로 1심에서 징역 2년형을 선고받은 권성동 국민의힘 의원 항소심에서 특검이 1심 때와 같이 징역 4년을 구형했다. 권 의원은 “국민의힘이 종교단체를 만나면 정교유착이고 더불어민주당이 만나면 아니라는 것인가”라며 억울함을 호소했다.
김건희 특검은 21일 서울고법 형사2-1부(재판장 백승엽) 심리로 열린 권 의원의 정치자금법 위반 혐의 항소심 재판에서 징역 4년과 추징금 1억원을 구형했다. 특검은 “피고인은 수사과정에서 증거인멸을 시도했고 수사부터 법정까지 전혀 반성하지 않는 태도를 보였다”며 “단순히 불법적인 방법으로 정치적 지원을 받은 것을 넘어 정교분리의 근간이 훼손되고 선거의 공정을 형해화했다”고 지적했다.
권 의원은 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 1억원을 받은 적이 없다며 혐의를 전면부인했다. 그는 “특검이 선거를 잘 몰라서 이러는 것 아닌가 싶다”며 “선거운동이라는 게 선거 당일까지 최선을 다해야 한다. 표를 얻으려고 여러 차례 만난 거지 돈을 받으려고 여러 차례 만났다는 것은 추정 중 추정”이라고 주장했다.
권 의원은 또 “표 달라고 호소하려고 (통일교에) 간 것이지 유착 관계를 형성해 (대통령) 당선 이후 혜택을 주려고 만나는 게 아니다”고 말했다. 그러면서 “민주당도 선거 때 수많은 종교단체를 만났다. 그럼 그것도 정교유착으로 봐야지 않느냐”고 주장했다.
권 의원은 2022년 1월 윤 전 본부장으로부터 윤석열정부의 교단 지원 등 청탁 대가로 1억원을 받은 혐의로 재판에 넘겨졌다. 1심은 혐의를 모두 유죄로 인정해 징역 2년과 추징금 1억원을 선고했다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
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