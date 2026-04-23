알리 드레스에 당근 부케 들고 셀프 촬영… 고물가 시대의 결혼

[k컨슈머]



웨딩플레이션에 셀프웨딩 늘어

300만원 스드메 패키지 대신

드레스 대여하고 스냅 사진으로

게티이미지뱅크

오는 9월 결혼을 앞둔 대학원생 김모(26)씨는 최근 셀프 웨딩 스냅 촬영을 마쳤다. 당근에서 8만원짜리 드레스를 구매하고 촬영용 부케를 조화로 장만해 여러 번 활용했다. 김씨가 셀프 촬영을 선택한 이유는 ‘스드메(스튜디오·드레스·메이크업)’ 업계의 추가비용 구조 때문이다. 그는 “스튜디오 촬영 시 원본 사진을 받는 데만 44만원, 각종 비용을 더하면 계약 가격에 수십만원이 추가되는 구조”라며 “차라리 의미 있는 장소에서 우리 스타일대로 찍는 게 합리적이라고 판단했다”고 말했다.



22일 국가데이터처에 따르면 지난해 혼인건수는 24만건으로 2018년 이후 최고치를 기록했다. 2022년 역대 최저치를 찍은 뒤 3년 연속 증가세다. 하지만 결혼을 앞둔 예비 부부들의 머릿속은 점점 복잡해지고 있다. 가파른 물가 상승에 ‘웨딩플레이션(웨딩+인플레이션)’이 일상이 되면서다.



한국소비자원에 따르면 지난 2월 기준 평균 결혼 비용은 2139만원에 달했다. 스드메 패키지 중간가격은 294만원이었다. 특히 강남권을 제외한 서울 지역의 경우 340만원으로 중간가격이 두 달 전 대비 40.5% 상승했다. 계약 가격에 포함되지 않은 각종 옵션 비용을 더하면 실제 부담은 더 커진다.



높은 가격에 불투명한 운영 관행이 더해지면서 예비부부들 사이에서 셀프 웨딩이 주목받고 있다. 다음 달 결혼을 앞둔 김모(31)씨는 “추억이 담긴 사진을 남기고 싶어 경주로 여행을 가 스냅을 찍었다”며 “메이크업 10만원, 촬영용 원피스 구매엔 5만원, 드레스 대여엔 15만원이 들었다”고 말했다.





이 같은 수요가 늘면서 온라인 플랫폼이 웨딩 특수를 누리는 모습이다. 알리익스프레스 코리아의 지난 1분기 웨딩드레스 카테고리 거래액은 전분기 대비 40% 증가했다. 반지 케이스와 베일 등 액세서리류도 20% 이상 성장했다. 패션 플랫폼 지그재그에서도 지난달부터 이달 12일까지 촬영용 블랙드레스(156%)와 미니드레스(107%), 웨딩구두(108%) 등 관련 상품 거래액이 전년 대비 크게 늘었다.





중고거래도 활발하다. 최근 한 달간(3월 14일~4월 13일) 당근 내 웨딩 부케 거래량은 전년 동기 대비 312% 급증했다. 웨딩 베일(153%)과 드레스(116%)뿐 아니라 부토니에(140%)와 턱시도(108%) 등 다양한 품목의 거래가 늘었다. 다음 달 결혼하는 직장인 A씨(32)는 “촬영을 위해 구매한 드레스는 다시 입을 일이 없어 중고로 판매할 계획”이라고 말했다.



비용 절감을 위한 결혼 블로그 운영도 관심을 모으고 있다. 예비 신부 단체 채팅방엔 블로그 체험단을 통해 신부 관리나 네일, 영상, 한복 등을 협찬받을 사람을 모집한다는 공지가 수시로 올라온다. 블로그 후기를 약속하고 서비스나 제품을 제공받아 비용을 아끼는 방식이다. 포털에서 ‘결혼 블로그 협찬’ 등을 검색하면 구체적인 후기와 노하우를 쉽게 찾아볼 수 있다.



한편 실속형 트렌드와 동시에 특급호텔 웨딩 수요도 늘면서 양극화가 뚜렷해지고 있다. 웨스틴 조선 서울의 소규모 웨딩홀 ‘라일락홀’은 내년 3월까지 토요일 점심 예약이 마감됐다. 300명 이상 규모의 그랜드 볼룸도 주요 날짜 예약이 빠르게 차고 있다. 롯데호텔 서울도 지난 1분기 웨딩 매출이 전년 대비 20% 증가했다. 올해 말까지 일부 시즌을 제외한 대부분의 예약이 완료된 상태다.



이홍주 숙명여대 소비자경제학과 교수는 “결혼이 정답이 있는 프로세스가 아니라 개인의 프로젝트로 인식되면서 정형화된 패키지 중심에서 모듈형·선택적 소비로 행동 구조가 바뀌고 있다”고 분석했다. 이어 “초절약과 초고가 소비가 동시에 이뤄지는 K자 소비 형태가 결혼 시장에서도 나타나고 있다”며 “특급호텔에서의 결혼이 화려한 모습을 보여주는 방식이라면, 스토리가 있는 셀프 사진은 ‘진정성 있는 콘텐츠’로서 또 다른 형태의 보여주기 방식이기도 하다”고 덧붙였다.



신주은 기자 june@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 오는 9월 결혼을 앞둔 대학원생 김모(26)씨는 최근 셀프 웨딩 스냅 촬영을 마쳤다. 당근에서 8만원짜리 드레스를 구매하고 촬영용 부케를 조화로 장만해 여러 번 활용했다. 김씨가 셀프 촬영을 선택한 이유는 ‘스드메(스튜디오·드레스·메이크업)’ 업계의 추가비용 구조 때문이다. 그는 “스튜디오 촬영 시 원본 사진을 받는 데만 44만원, 각종 비용을 더하면 계약 가격에 수십만원이 추가되는 구조”라며 “차라리 의미 있는 장소에서 우리 스타일대로 찍는 게 합리적이라고 판단했다”고 말했다.22일 국가데이터처에 따르면 지난해 혼인건수는 24만건으로 2018년 이후 최고치를 기록했다. 2022년 역대 최저치를 찍은 뒤 3년 연속 증가세다. 하지만 결혼을 앞둔 예비 부부들의 머릿속은 점점 복잡해지고 있다. 가파른 물가 상승에 ‘웨딩플레이션(웨딩+인플레이션)’이 일상이 되면서다.한국소비자원에 따르면 지난 2월 기준 평균 결혼 비용은 2139만원에 달했다. 스드메 패키지 중간가격은 294만원이었다. 특히 강남권을 제외한 서울 지역의 경우 340만원으로 중간가격이 두 달 전 대비 40.5% 상승했다. 계약 가격에 포함되지 않은 각종 옵션 비용을 더하면 실제 부담은 더 커진다.높은 가격에 불투명한 운영 관행이 더해지면서 예비부부들 사이에서 셀프 웨딩이 주목받고 있다. 다음 달 결혼을 앞둔 김모(31)씨는 “추억이 담긴 사진을 남기고 싶어 경주로 여행을 가 스냅을 찍었다”며 “메이크업 10만원, 촬영용 원피스 구매엔 5만원, 드레스 대여엔 15만원이 들었다”고 말했다.이 같은 수요가 늘면서 온라인 플랫폼이 웨딩 특수를 누리는 모습이다. 알리익스프레스 코리아의 지난 1분기 웨딩드레스 카테고리 거래액은 전분기 대비 40% 증가했다. 반지 케이스와 베일 등 액세서리류도 20% 이상 성장했다. 패션 플랫폼 지그재그에서도 지난달부터 이달 12일까지 촬영용 블랙드레스(156%)와 미니드레스(107%), 웨딩구두(108%) 등 관련 상품 거래액이 전년 대비 크게 늘었다.중고거래도 활발하다. 최근 한 달간(3월 14일~4월 13일) 당근 내 웨딩 부케 거래량은 전년 동기 대비 312% 급증했다. 웨딩 베일(153%)과 드레스(116%)뿐 아니라 부토니에(140%)와 턱시도(108%) 등 다양한 품목의 거래가 늘었다. 다음 달 결혼하는 직장인 A씨(32)는 “촬영을 위해 구매한 드레스는 다시 입을 일이 없어 중고로 판매할 계획”이라고 말했다.비용 절감을 위한 결혼 블로그 운영도 관심을 모으고 있다. 예비 신부 단체 채팅방엔 블로그 체험단을 통해 신부 관리나 네일, 영상, 한복 등을 협찬받을 사람을 모집한다는 공지가 수시로 올라온다. 블로그 후기를 약속하고 서비스나 제품을 제공받아 비용을 아끼는 방식이다. 포털에서 ‘결혼 블로그 협찬’ 등을 검색하면 구체적인 후기와 노하우를 쉽게 찾아볼 수 있다.한편 실속형 트렌드와 동시에 특급호텔 웨딩 수요도 늘면서 양극화가 뚜렷해지고 있다. 웨스틴 조선 서울의 소규모 웨딩홀 ‘라일락홀’은 내년 3월까지 토요일 점심 예약이 마감됐다. 300명 이상 규모의 그랜드 볼룸도 주요 날짜 예약이 빠르게 차고 있다. 롯데호텔 서울도 지난 1분기 웨딩 매출이 전년 대비 20% 증가했다. 올해 말까지 일부 시즌을 제외한 대부분의 예약이 완료된 상태다.이홍주 숙명여대 소비자경제학과 교수는 “결혼이 정답이 있는 프로세스가 아니라 개인의 프로젝트로 인식되면서 정형화된 패키지 중심에서 모듈형·선택적 소비로 행동 구조가 바뀌고 있다”고 분석했다. 이어 “초절약과 초고가 소비가 동시에 이뤄지는 K자 소비 형태가 결혼 시장에서도 나타나고 있다”며 “특급호텔에서의 결혼이 화려한 모습을 보여주는 방식이라면, 스토리가 있는 셀프 사진은 ‘진정성 있는 콘텐츠’로서 또 다른 형태의 보여주기 방식이기도 하다”고 덧붙였다.신주은 기자 june@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지