“밴스 출발” “모즈타바 협상 승인”… 美-이란, 22일까지 ‘초치기’ 협상
트럼프, 2주 휴전 시한 하루 늘려
이란 국영방송 “대표단 안 떠났다”
미국과 이란이 2주 휴전 시한을 코앞에 두고 ‘초치기’ 종전 협상에 나섰다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 휴전 시한을 미 동부시간 기준 22일 오후(한국시간 23일 오전)로 못 박으면서 양측은 우라늄 농축 문제와 호르무즈 해협 봉쇄 등 핵심 현안을 단시간 내에 타결지어야 하는 상황에 놓였다.
J D 밴스 미국 부통령은 이란과의 종전 협상을 위해 21일(현지시간) 회담 장소인 파키스탄 이슬라마바드로 출발할 것으로 예상된다고 온라인매체 악시오스가 3명의 소식통을 인용해 20일 보도했다. 악시오스는 또 이란 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이가 미국과의 2차 협상을 위한 이란 대표단 파견을 승인했다고 전했다.
트럼프는 앞서 뉴욕포스트에 밴스 부통령이 파키스탄으로 가고 있으며 곧 도착한다고 말했지만 미 언론들은 그가 아직 미국에 있다고 보도했다. 워싱턴DC에서 이슬라마바드까지 항공기로 약 15시간 걸려 21일 출발하면 휴전 시한까지 촉박할 전망이다. 악시오스는 “촉박한 일정 속에서 전면적인 합의 도출은 어려울 것이지만 진전 조짐이 보인다면 트럼프 대통령은 (휴전) 연장에 동의할 수도 있다”고 전망했다.
하지만 이란 국영 IRIB방송은 21일 이슬라마바드로 떠난 대표단은 없다고 보도했다. 1차 협상에서 대표단을 이끈 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장은 전날 엑스에 “우리는 위협의 그림자 아래에서 이뤄지는 협상을 받아들이지는 않을 것”이라고 적었다. 이어 “(트럼프가) 봉쇄 조치를 가하고 휴전 협정을 위반하면서 협상 테이블을 항복의 테이블로 바꾸려 하거나 다시 전쟁을 일으킬 명분을 만들려 하고 있다”면서 “이란은 지난 2주간 전장에서 새로운 카드를 꺼낼 준비를 해 왔다”고도 강조했다.
협상 타결을 낙관해 온 트럼프는 당초 21일로 알려진 2주 휴전 시한을 탄력적으로 해석했다. 트럼프는 이날 블룸버그통신과의 인터뷰에서 휴전 종료 시점에 대해 “워싱턴 시간으로 수요일(22일) 저녁”이라고 말했다. 트럼프가 휴전 합의 발효 시점을 8일로 계산해 휴전 시점도 하루 더 여유를 둔 것이다. 통신은 이에 대해 “협상을 위한 시간을 더 벌어줄 수 있다”고 설명했다.
다만 트럼프는 휴전 연장 가능성은 “매우 작다”며 미군의 이란 해상 봉쇄도 협상 타결 때까지 계속될 것이라고 했다. 합의가 이뤄지지 않을 경우 전투가 즉각 재개되느냐는 질문에는 “합의가 없다면 분명히 그럴 것으로 예상한다”며 “시간은 충분하고 나는 서둘러 나쁜 합의를 하지 않을 것”이라고 했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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