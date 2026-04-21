협상 시작돼도… 美 ‘단기결판’ vs 이란 ‘지연전술’ 충돌할 듯

오바마 정부와 이란 핵협상 2년 걸려

이란, 고통 인내하며 버티기에 익숙

트럼프 “JCPOA보다 나을 것” 낙관

이스라엘 군사 행동 가능성도 변수

미국과 이란의 2차 종전 협상을 준비하는 파키스탄 수도 이슬라마바드의 한 도로에 20일(현지시간) 소총을 든 군인이 경계를 서고 있다. 연합뉴스

미국과 이란 대표단이 ‘2주 휴전’ 종료 직전 파키스탄 이슬라마바드에서 만나 2차 대면 협상에 돌입해도 양국의 상반된 태도가 정면으로 충돌할 것으로 전망된다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 즉각적인 성과를 원하는 반면, 버티기에 익숙한 이란이 지연 전략을 펼칠 수 있기 때문이다. 이스라엘의 돌발적인 군사 행동 가능성도 협상의 변수로 꼽힌다.



미국 버락 오바마 행정부에서 핵 협상을 위해 이란과 교섭했던 로버트 말리 전 국제위기그룹 회장은 20일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 “트럼프 대통령은 무력으로 굴복을 끌어낼 수 있다고 믿지만, 이란 지도부는 자국의 핵심 이익을 놓고 엄청난 고통을 인내할 수 있다”며 “트럼프는 즉각적인 성과를 요구하겠지만 장기적인 전략을 구사하는 이란 지도부는 (협상에서) 사소한 조항 하나에도 신경을 쓸 것”이라고 말했다.



말리 전 회장이 참여했던 오바마 행정부와 이란의 핵 협상인 ‘포괄적 공동행동계획’(JCPOA)이 2015년 체결되는 데도 2년이 걸렸다. 물리학자와 법학자, 금융인 등 여러 분야의 전문가 200여명이 참여한 JCPOA의 최종 합의문은 160쪽 이상의 문건으로 작성됐는데, 부속서를 뺀 본문만 159쪽짜리였다. 하지만 이란은 합의문 작성 과정에서 대부분 조항을 놓고 미국과 논쟁을 벌였고 본협상 단계로 넘어가기 전까지 수십 번의 회의를 거쳤다. 어느 정도 합의가 이뤄진 듯 보일 때마다 새로운 요구 사항도 들고 나왔다고 NYT는 전했다.



JCPOA 체결 당시 미국 대표단을 이끌었던 웬디 셔먼 전 국무부 부장관은 “호텔에서 마침내 합의에 도달했지만 수일 뒤 이란 측이 완전히 새로운 조건을 요구했다”고 회고했다. 그나마 셔먼 전 부장관은 미 중앙정보국(CIA) 내 최고 전문가, 핵물리학자 출신 어니스트 모니즈 에너지부 장관 등과 동행해 이란 측과 접촉했지만 현재 트럼프 행정부는 맏사위 재러드 쿠슈너와 부동산 업자 출신 스티브 위트코프 중동특사를 협상에 앞세우고 있다고 NYT는 지적했다. 그러면서 “파키스탄에서 협상이 시작돼도 미국의 즉각적인 성과 요구와 이란의 장기 전략이 대립할 것”이라고 전망했다.



그럼에도 트럼프는 이란과의 2차 협상에서 JCPOA보다 좋은 조건으로 합의를 이룰 것으로 낙관하고 있다. 그는 이날 트루스소셜에 “우리가 이란과 추진 중인 이번 합의는 ‘버락 후세인 오바마’와 ‘슬리피(졸린) 조 바이든’이 체결한 JCPOA보다 훨씬 나을 것”이라고 주장했다.



한편 이스라엘은 지난 17일부터 열흘간 휴전 중인 레바논 무장정파 헤즈볼라에 대해 이날 공습을 단행했다. 이스라엘군은 “레바논 남부에서 휴전 협정을 위반하고 우리에게 위협을 가한 헤즈볼라 대원들을 제거했다”고 밝혔다. 로이터통신은 “이스라엘과 레바논의 불안한 휴전을 연장하기 위해 미국이 23일 2차 협상을 주재할 예정”이라고 짚었다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국제부 김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr 2948 응원 하기 Boom de yada 미국과 이란 대표단이 ‘2주 휴전’ 종료 직전 파키스탄 이슬라마바드에서 만나 2차 대면 협상에 돌입해도 양국의 상반된 태도가 정면으로 충돌할 것으로 전망된다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 즉각적인 성과를 원하는 반면, 버티기에 익숙한 이란이 지연 전략을 펼칠 수 있기 때문이다. 이스라엘의 돌발적인 군사 행동 가능성도 협상의 변수로 꼽힌다.미국 버락 오바마 행정부에서 핵 협상을 위해 이란과 교섭했던 로버트 말리 전 국제위기그룹 회장은 20일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 “트럼프 대통령은 무력으로 굴복을 끌어낼 수 있다고 믿지만, 이란 지도부는 자국의 핵심 이익을 놓고 엄청난 고통을 인내할 수 있다”며 “트럼프는 즉각적인 성과를 요구하겠지만 장기적인 전략을 구사하는 이란 지도부는 (협상에서) 사소한 조항 하나에도 신경을 쓸 것”이라고 말했다.말리 전 회장이 참여했던 오바마 행정부와 이란의 핵 협상인 ‘포괄적 공동행동계획’(JCPOA)이 2015년 체결되는 데도 2년이 걸렸다. 물리학자와 법학자, 금융인 등 여러 분야의 전문가 200여명이 참여한 JCPOA의 최종 합의문은 160쪽 이상의 문건으로 작성됐는데, 부속서를 뺀 본문만 159쪽짜리였다. 하지만 이란은 합의문 작성 과정에서 대부분 조항을 놓고 미국과 논쟁을 벌였고 본협상 단계로 넘어가기 전까지 수십 번의 회의를 거쳤다. 어느 정도 합의가 이뤄진 듯 보일 때마다 새로운 요구 사항도 들고 나왔다고 NYT는 전했다.JCPOA 체결 당시 미국 대표단을 이끌었던 웬디 셔먼 전 국무부 부장관은 “호텔에서 마침내 합의에 도달했지만 수일 뒤 이란 측이 완전히 새로운 조건을 요구했다”고 회고했다. 그나마 셔먼 전 부장관은 미 중앙정보국(CIA) 내 최고 전문가, 핵물리학자 출신 어니스트 모니즈 에너지부 장관 등과 동행해 이란 측과 접촉했지만 현재 트럼프 행정부는 맏사위 재러드 쿠슈너와 부동산 업자 출신 스티브 위트코프 중동특사를 협상에 앞세우고 있다고 NYT는 지적했다. 그러면서 “파키스탄에서 협상이 시작돼도 미국의 즉각적인 성과 요구와 이란의 장기 전략이 대립할 것”이라고 전망했다.그럼에도 트럼프는 이란과의 2차 협상에서 JCPOA보다 좋은 조건으로 합의를 이룰 것으로 낙관하고 있다. 그는 이날 트루스소셜에 “우리가 이란과 추진 중인 이번 합의는 ‘버락 후세인 오바마’와 ‘슬리피(졸린) 조 바이든’이 체결한 JCPOA보다 훨씬 나을 것”이라고 주장했다.한편 이스라엘은 지난 17일부터 열흘간 휴전 중인 레바논 무장정파 헤즈볼라에 대해 이날 공습을 단행했다. 이스라엘군은 “레바논 남부에서 휴전 협정을 위반하고 우리에게 위협을 가한 헤즈볼라 대원들을 제거했다”고 밝혔다. 로이터통신은 “이스라엘과 레바논의 불안한 휴전을 연장하기 위해 미국이 23일 2차 협상을 주재할 예정”이라고 짚었다.김철오 기자 kcopd@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지