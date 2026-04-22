증시로 다시 돈 몰린다… 빚투 자금도 34조 ‘사상 최고치’

한국 증시 시총 6000조 눈앞

삼전·SK하이닉스만 2000조 넘겨

대기자금 122조… 전쟁 전 수준

레버리지 상품에 자금유입 증가

“변동성 익숙… 실적으로 시선 이동”

코스피가 21일 사상 최고치를 경신했다. 이날 코스피는 전 거래일보다 169.38포인트(2.72%) 오른 6388.47에 거래를 마쳤다. 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피·코스닥 종가와 원·달러 환율 주간거래 종가가 표시돼 있다. 이한형 기자

한국 증시 시가총액 ‘6000조원’이 눈앞으로 다가왔다. 종전 기대감에 코스피는 21일 6388.47로 마감하며 사상 최고치를 뚫었다. 증시 대기자금은 미국·이란 전쟁 이전 수준을 향해 가고 있다. 빚투(빚내서 투자) 자금도 빠르게 늘며 최고점을 찍었다. 한국 증시로 ‘머니무브’가 다시 속도를 내고 있는 것으로 분석된다.





21일 한국거래소에 따르면 이날 기준 한국 증시 시가총액은 5925조6996억원을 기록하며 6000조원을 가시권에 뒀다. 코스피는 5236조원, 코스닥 653조원, 코넥스는 3조6188억원이다. 전쟁 직전 최고치였던 5855조5195억원(2월 26일)을 넘어섰다.



‘반도체 투톱’의 시총은 2000조원을 넘겼다. 삼성전자와 SK하이닉스의 시총은 각각 1280조·872조원이다. SK하이닉스는 이날 4.97% 급등한 122만4000원에 거래를 마치며 사상 첫 ‘120만 닉스’ 고지에 올랐다. 오는 23일 1분기 실적 공개를 앞두고 호실적 기대감이 영향을 미쳤다. 삼성전자도 이날 2.1% 오른 21만9000원에 장을 마감하며 전고점(22만3000원)에 바짝 다가섰다.



이날 증시는 반도체 외에도 2차전지·조선·건설주가 주도했다. 삼성SDI는 전장보다 19.89% 급등한 64만5000원에 거래되며 52주 신고가(종가 기준)를 썼다. 메르세데스 벤츠와 전기차 배터리 공급을 위한 계약 체결이 알려지면서 주가가 급등했다. LG에너지솔루션(11.42%), 포스코퓨처엠(8.46%), 롯데에너지머티리얼즈(8.00%) 등 2차전지주들이 에너지저장장치(ESS) 시장 확대 기대감에 뛰었다.



HD현대중공업(9.92%)·삼성중공업(5.78%) 등 조선주들은 1분기 실적 기대감으로 오름세를 보였다. 대우건설(16.9%)·GS건설(13.27%) 등 대형건설주들도 중동 재건 수혜주로 크게 올랐다.



이재원 유안타증권 연구원은 “시장은 이미 변동성에 익숙해졌고 지정학적 리스크에서 펀더멘털(실적)로 시선이 이동했다”며 “4월 수출이 사상 최대치 기록하며 실적 기대를 견인했고, 미·이란 2차 협상을 위한 J D 밴스 미국 부통령의 출국, 이란의 회담 참여 가능성 또한 종전 기대를 유발하며 긍정적으로 작용했다”고 분석했다.





증시 대기 자금도 빠르게 늘고 있다. 금융투자협회에 따르면 지난 20일 기준 투자자예탁금은 121조8172억원이다. 투자자예탁금은 연초 증시 활황에 힘입어 지난달 4일까지 132조원까지 치솟았다가 전쟁에 따른 변동성이 극심해지면서 108조원(3월 25일)까지 줄었으나 다시 증가하는 추세다.



코스피 상승세에 올라타려는 고위험 투자 자금도 늘고 있다. 빚투 자금으로 불리는 신용거래융자는 지난 20일 기준 34조2592억원을 기록했다. 전쟁 발발 이후 31조6905억원(3월 9일)까지 감소했으나 지난 17일 사상 첫 34조원을 넘어선 데 이어 1거래일 만에 최고치를 갈아치웠다.



레버리지 상품으로의 자금유입도 늘고 있다. 코스콤 ETF체크에 따르면 KODEX(코덱스)레버리지 상장지수펀드(ETF)는 지난 20일 기준 전일보다 순자산이 3241억원 증가했다. 순자산증가 전체 2위다. 이 종목은 코스피200지수의 일간 수익률 2배를 추종하는 ETF다. 코스닥150지수의 일간 수익률 2배를 추종하는 KODEX코스닥150레버리지도 하루 만에 1525억원 순자산이 증가해 전체 6위에 올랐다.



권중혁 기자 green@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한국 증시 시가총액 ‘6000조원’이 눈앞으로 다가왔다. 종전 기대감에 코스피는 21일 6388.47로 마감하며 사상 최고치를 뚫었다. 증시 대기자금은 미국·이란 전쟁 이전 수준을 향해 가고 있다. 빚투(빚내서 투자) 자금도 빠르게 늘며 최고점을 찍었다. 한국 증시로 ‘머니무브’가 다시 속도를 내고 있는 것으로 분석된다.21일 한국거래소에 따르면 이날 기준 한국 증시 시가총액은 5925조6996억원을 기록하며 6000조원을 가시권에 뒀다. 코스피는 5236조원, 코스닥 653조원, 코넥스는 3조6188억원이다. 전쟁 직전 최고치였던 5855조5195억원(2월 26일)을 넘어섰다.‘반도체 투톱’의 시총은 2000조원을 넘겼다. 삼성전자와 SK하이닉스의 시총은 각각 1280조·872조원이다. SK하이닉스는 이날 4.97% 급등한 122만4000원에 거래를 마치며 사상 첫 ‘120만 닉스’ 고지에 올랐다. 오는 23일 1분기 실적 공개를 앞두고 호실적 기대감이 영향을 미쳤다. 삼성전자도 이날 2.1% 오른 21만9000원에 장을 마감하며 전고점(22만3000원)에 바짝 다가섰다.이날 증시는 반도체 외에도 2차전지·조선·건설주가 주도했다. 삼성SDI는 전장보다 19.89% 급등한 64만5000원에 거래되며 52주 신고가(종가 기준)를 썼다. 메르세데스 벤츠와 전기차 배터리 공급을 위한 계약 체결이 알려지면서 주가가 급등했다. LG에너지솔루션(11.42%), 포스코퓨처엠(8.46%), 롯데에너지머티리얼즈(8.00%) 등 2차전지주들이 에너지저장장치(ESS) 시장 확대 기대감에 뛰었다.HD현대중공업(9.92%)·삼성중공업(5.78%) 등 조선주들은 1분기 실적 기대감으로 오름세를 보였다. 대우건설(16.9%)·GS건설(13.27%) 등 대형건설주들도 중동 재건 수혜주로 크게 올랐다.이재원 유안타증권 연구원은 “시장은 이미 변동성에 익숙해졌고 지정학적 리스크에서 펀더멘털(실적)로 시선이 이동했다”며 “4월 수출이 사상 최대치 기록하며 실적 기대를 견인했고, 미·이란 2차 협상을 위한 J D 밴스 미국 부통령의 출국, 이란의 회담 참여 가능성 또한 종전 기대를 유발하며 긍정적으로 작용했다”고 분석했다.증시 대기 자금도 빠르게 늘고 있다. 금융투자협회에 따르면 지난 20일 기준 투자자예탁금은 121조8172억원이다. 투자자예탁금은 연초 증시 활황에 힘입어 지난달 4일까지 132조원까지 치솟았다가 전쟁에 따른 변동성이 극심해지면서 108조원(3월 25일)까지 줄었으나 다시 증가하는 추세다.코스피 상승세에 올라타려는 고위험 투자 자금도 늘고 있다. 빚투 자금으로 불리는 신용거래융자는 지난 20일 기준 34조2592억원을 기록했다. 전쟁 발발 이후 31조6905억원(3월 9일)까지 감소했으나 지난 17일 사상 첫 34조원을 넘어선 데 이어 1거래일 만에 최고치를 갈아치웠다.레버리지 상품으로의 자금유입도 늘고 있다. 코스콤 ETF체크에 따르면 KODEX(코덱스)레버리지 상장지수펀드(ETF)는 지난 20일 기준 전일보다 순자산이 3241억원 증가했다. 순자산증가 전체 2위다. 이 종목은 코스피200지수의 일간 수익률 2배를 추종하는 ETF다. 코스닥150지수의 일간 수익률 2배를 추종하는 KODEX코스닥150레버리지도 하루 만에 1525억원 순자산이 증가해 전체 6위에 올랐다.권중혁 기자 green@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지