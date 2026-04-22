‘하닉고시’ 붙으려 대학 졸업장 숨긴다… 취준생 ‘逆학력 세탁’

[반도체 성과의 역설]



반도체 호조·역대급 성과급 인기

지원 자격 뚫는 우회법 문의 급증

‘높은 스펙 되레 장애물’ 박탈감도

경기 이천시 SK 하이닉스 본사. 뉴시스

글로벌 반도체 업황 호조와 ‘성과급 잔치’ 기대감이 맞물리면서 SK하이닉스 생산직 채용 시장도 들썩이고 있다. 학사 이상 학위 소지자 지원을 제한하는 자격 요건에 맞추기 위해 일부 구직자 사이에서는 4년제 대졸 학력을 숨기고 지원하는 이른바 ‘역(逆)학력 세탁’ 꼼수까지 공유되는 상황이다.



SK하이닉스는 지난 13일부터 경기도 이천·용인, 충북 청주 사업장에서 근무할 신입 생산직 채용 절차에 들어갔다. 서류접수 마감일은 22일이다. 지원 대상은 오는 7~8월 입사가 가능한 고등학교 또는 전문대 졸업자로 제한됐다. 올해 지원 규모는 이미 지난해 수준을 크게 넘어선 것으로 알려졌다.



SK하이닉스가 생산직 지원 자격을 ‘고졸·전문대졸’로 한정하자 온라인에서는 이를 우회하는 방법을 묻는 글이 잇따라 올라왔다. A씨는 ‘SK하이닉스 4년제 학위 속이기’라는 제목의 게시글에서 “4년제 졸업 후 전문대를 졸업했습니다. 4년제 학위 적지 않고 지원할 수 있을까요”라고 문의했다.



채용 열기는 서점가와 취업 강의 시장으로도 번졌다. 온라인 서점에서는 SK하이닉스 채용 대비 교재가 수험서·자격증 분야 실시간 베스트셀러 1위에 오르기도 했다. 교육업체 해커스는 최근 ‘SK하이닉스 단기합격반’ 강좌까지 개설했다.





‘하닉고시’로까지 불리는 현재 기류의 배경에는 SK하이닉스의 역대급 성과급이 자리한다. SK하이닉스 11년 차 직원은 “회사 내부에서도 성과급에 대한 만족도가 높다”며 “자신감을 가지고 적극적으로 일하는 분위기”라고 전했다.



다만 ‘고학력=고임금’이라는 등식이 흔들리면서 ‘경제적 계급’ 역전 현상에 대한 혼란과 박탈감을 느끼는 청년들도 늘어나는 모습이다. 전상진 서강대 사회학과 교수는 “한국 사회가 고스펙을 쌓는 경쟁으로만 달려온 상황에서 오히려 높은 스펙이 경제적 기회를 가로막는 방해 요인이 되고 있다”고 분석했다.



김윤태 고려대 사회학과 교수는 “앞으로는 고학력만으로 고소득 일자리가 보장되는 시대는 끝났다고 본다”며 “이런 현실에서 청년들의 박탈감을 줄이기 위해 기업 이익의 일부를 청년 교육과 일자리 지원 등에 환원하는 제도적 합의가 필요하다”고 제언했다.



반도체 열풍을 둘러싼 지나친 낙관론을 경계하는 목소리도 현장에서 나온다. 다른 SK하이닉스 직원은 “반도체 업황이 약 2년 주기로 상승과 하락 사이클을 반복해 왔기 때문에 일희일비하지 않는다”며 “일부 기관이 SK하이닉스 영업이익을 과도하게 전망하는 등 과열된 측면도 분명히 있다”고 지적했다.



차민주 기자 lali@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 글로벌 반도체 업황 호조와 ‘성과급 잔치’ 기대감이 맞물리면서 SK하이닉스 생산직 채용 시장도 들썩이고 있다. 학사 이상 학위 소지자 지원을 제한하는 자격 요건에 맞추기 위해 일부 구직자 사이에서는 4년제 대졸 학력을 숨기고 지원하는 이른바 ‘역(逆)학력 세탁’ 꼼수까지 공유되는 상황이다.SK하이닉스는 지난 13일부터 경기도 이천·용인, 충북 청주 사업장에서 근무할 신입 생산직 채용 절차에 들어갔다. 서류접수 마감일은 22일이다. 지원 대상은 오는 7~8월 입사가 가능한 고등학교 또는 전문대 졸업자로 제한됐다. 올해 지원 규모는 이미 지난해 수준을 크게 넘어선 것으로 알려졌다.SK하이닉스가 생산직 지원 자격을 ‘고졸·전문대졸’로 한정하자 온라인에서는 이를 우회하는 방법을 묻는 글이 잇따라 올라왔다. A씨는 ‘SK하이닉스 4년제 학위 속이기’라는 제목의 게시글에서 “4년제 졸업 후 전문대를 졸업했습니다. 4년제 학위 적지 않고 지원할 수 있을까요”라고 문의했다.채용 열기는 서점가와 취업 강의 시장으로도 번졌다. 온라인 서점에서는 SK하이닉스 채용 대비 교재가 수험서·자격증 분야 실시간 베스트셀러 1위에 오르기도 했다. 교육업체 해커스는 최근 ‘SK하이닉스 단기합격반’ 강좌까지 개설했다.‘하닉고시’로까지 불리는 현재 기류의 배경에는 SK하이닉스의 역대급 성과급이 자리한다. SK하이닉스 11년 차 직원은 “회사 내부에서도 성과급에 대한 만족도가 높다”며 “자신감을 가지고 적극적으로 일하는 분위기”라고 전했다.다만 ‘고학력=고임금’이라는 등식이 흔들리면서 ‘경제적 계급’ 역전 현상에 대한 혼란과 박탈감을 느끼는 청년들도 늘어나는 모습이다. 전상진 서강대 사회학과 교수는 “한국 사회가 고스펙을 쌓는 경쟁으로만 달려온 상황에서 오히려 높은 스펙이 경제적 기회를 가로막는 방해 요인이 되고 있다”고 분석했다.김윤태 고려대 사회학과 교수는 “앞으로는 고학력만으로 고소득 일자리가 보장되는 시대는 끝났다고 본다”며 “이런 현실에서 청년들의 박탈감을 줄이기 위해 기업 이익의 일부를 청년 교육과 일자리 지원 등에 환원하는 제도적 합의가 필요하다”고 제언했다.반도체 열풍을 둘러싼 지나친 낙관론을 경계하는 목소리도 현장에서 나온다. 다른 SK하이닉스 직원은 “반도체 업황이 약 2년 주기로 상승과 하락 사이클을 반복해 왔기 때문에 일희일비하지 않는다”며 “일부 기관이 SK하이닉스 영업이익을 과도하게 전망하는 등 과열된 측면도 분명히 있다”고 지적했다.차민주 기자 lali@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지