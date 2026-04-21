서울시장 누가되든 한강버스 다닌다
정원오 “안전점검 후 운행 재개”
오세훈 “이미 10만명 넘어 정착”
‘미운 오리’ 취급을 받았던 서울시 한강버스(사진)가 6·3 지방선거 결과와 관계없이 운항을 이어갈 전망이다. 더불어민주당은 서울시장 후보 경선 기간 오세훈 서울시장의 역점 사업인 한강버스에 대한 실효성 및 안전성 문제 등을 제기하며 운행 중단을 요구해 왔다. 그러나 최종 후보로 확정된 정원오 후보가 안전점검 통과를 전제로 사업을 유지하겠다는 입장을 밝히면서 운행이 지속될 전망이다. 다만 출퇴근용으로 기획됐던 것과 달리 관광용 콘텐츠로 정체성이 바뀔 가능성이 크다.
오 시장은 21일 한강버스의 연착륙을 자신했다. 그는 KBS 라디오에 출연, “3월에 운항을 재개해 이미 탑승객이 10만명을 넘었다. 지난 주말 탑승률은 70% 가까이 됐다”며 “그 정도면 시민들이 찾아다니는 거다. 전 정거장에서 100%를 채우면 다음 정거장에서 기다리는 분이 못 탄다”고 설명했다.
오 시장은 운항 일시 중단 및 안전점검 후 관광 용도로 재개하겠다는 정 후보 입장에 대해선 “저와 크게 다르지 않다”면서도 “행정을 오래 해본 분의 정리로는 조금 부족하다”고 견제구를 날렸다. 그는 “인기가 좋은 건 운행하면서 점검을 (병행)해야 한다”며 “9월까지 이용 패턴이 정착되는 걸 보고 중점을 대중교통에서 관광으로 옮길지 결정하자는 게 제 입장”이라고 설명했다.
정 후보는 최근 한국프레스센터에서 열린 기자간담회에서 “(운항을) 중단하고 대대적인 안전점검을 실행할 계획”이라며 “한강버스가 교통수단이 아니라는 건 다들 인정한다. 안전하게 운영이 가능하면 관광용으로 쓰고, 그렇지 않다면 폐기해야 한다”고 말했었다.
민주당 서울시장 후보 경선 과정에선 사업을 폐기해야 한다는 주장이 거셌다. “재정을 낭비하기보다 백지화해 재원을 다른 곳에 쓰는 것을 적극 검토해야 한다”(박주민 의원), “안전성 검증 없이 혈세가 투여되는 사업은 중단해야 한다”(전현희 의원) 등의 비판이 쏟아졌다.
그러나 본선에 오른 오 시장과 정 후보 모두 ‘사업 유지’ 입장을 밝히면서 누가 당선되더라도 한강버스 운항은 계속될 것으로 보인다. 한강버스는 지난달 1일 운항을 재개한 지 47일 만에 탑승객 10만981명을 기록했다. 지난해 정식 운항 이후 10만명 탑승까지 약 6개월이 소요된 것과 비교하면 이용객 증가세가 가파르다는 게 서울시 설명이다. 탑승률은 평일(27.16%)보다 주말(61.0%)이 높아 출퇴근용보다는 나들이 용도로 자리를 잡아가고 있는 것으로 분석된다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
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