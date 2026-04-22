GS건설, 인도 신재생에너지 ‘사업 확장’
현지 전문기업들과 업무협약 체결
“지속가능한 성장체계 완성할 것”
GS건설이 인도 에너지 기업들과 손잡고 재생에너지 시장에서 중장기 성장 동력 확보에 나섰다.
GS건설은 지난 20일 인도 델리에서 인도 재생에너지 리파워링 기업 아리 에너지, 인도 풍력발전 기업 수즐론 에너지와 각각 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다. 허윤홍(사진 왼쪽) 대표가 협약식에 참석했다.
아리 에너지와는 인도 내 노후 풍력발전소를 대상으로 한 리파워링 사업을 공동 추진한다. 리파워링은 노후 풍력발전소를 최신 터빈으로 교체해 발전량을 늘리고, 초기 개발 위험을 줄여 수익성을 높이는 사업이다. 양사는 향후 5년 내 인도에서 총 1GW 규모의 풍력 리파워링 프로젝트 확보를 목표로 힘을 모은다.
또 다른 협약 파트너인 수즐론 에너지와는 통합 재생에너지 사업 모델을 공동 개발하기로 했다. 단일 발전원이 아닌 태양광과 풍력을 결합한 하이브리드 기반 발전원에 에너지저장장치를 더한 통합 에너지 공급 모델을 구축한다는 점에서 의미가 있다는 설명이다.
GS건설은 국내 건설사 최초로 인도에서 태양광 발전 사업에 디벨로퍼로 참여해 파투르 태양광 발전단지를 운영하고 있다. GS건설 관계자는 “기존 사업의 안정적 수행과 더불어 통합 재생에너지 솔루션을 통해 인도 시장에서 지속가능한 성장 체계를 완성해 나갈 것”이라고 말했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
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