“장동혁 필요없다”… 경기도 자체 선대위 꾸린다

국힘 경기의원 6명 사실상 ‘단장’

지도부, 절윤 거부하다 고립 자초

보수 텃밭 대구까지 ‘독자’ 기류

아직도 5곳 미공천 민주와 대조

국민의힘 경기도 지역구 의원들이 21일 국회 기자회견에서 6·3 지방선거를 위한 자체 선거대책위원회를 발족하겠다고 선언하고 있다. 왼쪽부터 김용태·김은혜·송석준·김선교·안철수·김성원 의원. 이병주 기자

경기도를 지역구로 둔 국민의힘 의원들이 6·3 지방선거를 위한 자체 선거대책위원회 발족에 나섰다. 장동혁 지도부 색깔 지우기를 통해 자구책 마련에 나선 것이다. 일부 의원들은 지도부 2선 후퇴에 더해 ‘단장’(장동혁 단절) 목소리까지 제기했다. 장 대표 얼굴로는 선거를 치를 수 없다는 위기감 때문이다. 선거가 40여일 앞으로 다가왔지만 국민의힘은 광역단체장 공천을 마무리한 더불어민주당과 달리 경기도 등 5곳의 공천 구멍을 메우지 못하고 있다.



김선교 김성원 김용태 김은혜 송석준 안철수 등 경기도를 지역구로 둔 국민의힘 의원 6명은 21일 국회에서 기자회견을 열고 “솔직하게 고백한다. 경기도 선거는 유례없는 위기”라며 “경기도 자체 선대위를 즉시 발족하겠다”고 밝혔다. 또 “지역 공약은 현장을 아는 저희가 직접 만들고 책임지겠다”며 “저희가 살아있는 야당으로서 제 역할을 다할 수 있도록 한 번만 더 기회를 달라”고 호소했다. 선대위는 기초단체장과 광역의원 공천이 마무리된 후 출범할 계획이다.



수도권 의원들의 자체 선대위 발족은 장동혁 지도부와의 선 긋기 전략이다. 한 의원은 “지지율도 안 나오고 당이 좋지 않은 상황에서 장 대표가 2선 후퇴해야 한다는 의미”라며 “지도부는 반성해야 한다”고 말했다. 또 다른 의원은 “자체 선대위를 하겠다는 건 장 대표와 단절하겠다는 생각”이라며 “문구만 안 들어가 있지 사실상 끊어내기”라고 말했다.



장 대표 외면 현상은 보수 텃밭으로까지 확대되는 양상이다. 대구시장 후보 본경선에 진출한 추경호 의원은 SBS라디오에서 “지역에서 선대위를 꾸리겠다. 지역별 특성을 반영한 선거 활동을 할 것”이라며 단장 대열에 동참했다. 서울과 부산에서도 일찌감치 독자 선대위를 구축하려는 기류가 감지됐다. 윤석열 전 대통령이나 윤어게인 세력과 절연하지 못한 장 대표의 당내 고립이 현실화한 것이다.



국민의힘은 경기도를 비롯한 5곳의 광역단체장 후보도 아직 확정하지 못했다. 보수 험지로 뒤바뀐 경기지사 후보는 다음 달 2일에야 확정된다. 조광한 최고위원이 이날 경선 포기를 선언하면서 양향자 최고위원, 이성배 전 MBC 아나운서, 함진규 전 의원이 경쟁 중이다. 민주당은 지난 7일 일찌감치 추미애 후보를 확정한 후 사실상 경쟁자 없는 빈집 공략에 나서고 있다.



추경호·유영하 의원이 경선을 치르는 대구는 26일 후보가 결정된다. 충북은 윤 전 대통령 변호인단 출신인 윤갑근 변호사와 현직인 김영환 충북지사가 경선을 치른 후 27일 후보를 확정한다. 보수 험지 전북지사는 추가 공모를 진행했음에도 지원자를 확보하지 못했다. 전남광주통합특별시장은 이정현 전 공천관리위원장과 안태욱 전 광주시당위원장이 맞붙지만 경선 일정은 미정 상태다. 선거관리위원회의 광역단체장 및 보궐선거 후보자 신청은 다음 달 15일에 마무리된다.



박준상 이형민 기자 junwith@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경기도를 지역구로 둔 국민의힘 의원들이 6·3 지방선거를 위한 자체 선거대책위원회 발족에 나섰다. 장동혁 지도부 색깔 지우기를 통해 자구책 마련에 나선 것이다. 일부 의원들은 지도부 2선 후퇴에 더해 ‘단장’(장동혁 단절) 목소리까지 제기했다. 장 대표 얼굴로는 선거를 치를 수 없다는 위기감 때문이다. 선거가 40여일 앞으로 다가왔지만 국민의힘은 광역단체장 공천을 마무리한 더불어민주당과 달리 경기도 등 5곳의 공천 구멍을 메우지 못하고 있다.김선교 김성원 김용태 김은혜 송석준 안철수 등 경기도를 지역구로 둔 국민의힘 의원 6명은 21일 국회에서 기자회견을 열고 “솔직하게 고백한다. 경기도 선거는 유례없는 위기”라며 “경기도 자체 선대위를 즉시 발족하겠다”고 밝혔다. 또 “지역 공약은 현장을 아는 저희가 직접 만들고 책임지겠다”며 “저희가 살아있는 야당으로서 제 역할을 다할 수 있도록 한 번만 더 기회를 달라”고 호소했다. 선대위는 기초단체장과 광역의원 공천이 마무리된 후 출범할 계획이다.수도권 의원들의 자체 선대위 발족은 장동혁 지도부와의 선 긋기 전략이다. 한 의원은 “지지율도 안 나오고 당이 좋지 않은 상황에서 장 대표가 2선 후퇴해야 한다는 의미”라며 “지도부는 반성해야 한다”고 말했다. 또 다른 의원은 “자체 선대위를 하겠다는 건 장 대표와 단절하겠다는 생각”이라며 “문구만 안 들어가 있지 사실상 끊어내기”라고 말했다.장 대표 외면 현상은 보수 텃밭으로까지 확대되는 양상이다. 대구시장 후보 본경선에 진출한 추경호 의원은 SBS라디오에서 “지역에서 선대위를 꾸리겠다. 지역별 특성을 반영한 선거 활동을 할 것”이라며 단장 대열에 동참했다. 서울과 부산에서도 일찌감치 독자 선대위를 구축하려는 기류가 감지됐다. 윤석열 전 대통령이나 윤어게인 세력과 절연하지 못한 장 대표의 당내 고립이 현실화한 것이다.국민의힘은 경기도를 비롯한 5곳의 광역단체장 후보도 아직 확정하지 못했다. 보수 험지로 뒤바뀐 경기지사 후보는 다음 달 2일에야 확정된다. 조광한 최고위원이 이날 경선 포기를 선언하면서 양향자 최고위원, 이성배 전 MBC 아나운서, 함진규 전 의원이 경쟁 중이다. 민주당은 지난 7일 일찌감치 추미애 후보를 확정한 후 사실상 경쟁자 없는 빈집 공략에 나서고 있다.추경호·유영하 의원이 경선을 치르는 대구는 26일 후보가 결정된다. 충북은 윤 전 대통령 변호인단 출신인 윤갑근 변호사와 현직인 김영환 충북지사가 경선을 치른 후 27일 후보를 확정한다. 보수 험지 전북지사는 추가 공모를 진행했음에도 지원자를 확보하지 못했다. 전남광주통합특별시장은 이정현 전 공천관리위원장과 안태욱 전 광주시당위원장이 맞붙지만 경선 일정은 미정 상태다. 선거관리위원회의 광역단체장 및 보궐선거 후보자 신청은 다음 달 15일에 마무리된다.박준상 이형민 기자 junwith@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지