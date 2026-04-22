“장동혁 필요없다”… 경기도 자체 선대위 꾸린다
국힘 경기의원 6명 사실상 ‘단장’
지도부, 절윤 거부하다 고립 자초
보수 텃밭 대구까지 ‘독자’ 기류
아직도 5곳 미공천 민주와 대조
경기도를 지역구로 둔 국민의힘 의원들이 6·3 지방선거를 위한 자체 선거대책위원회 발족에 나섰다. 장동혁 지도부 색깔 지우기를 통해 자구책 마련에 나선 것이다. 일부 의원들은 지도부 2선 후퇴에 더해 ‘단장’(장동혁 단절) 목소리까지 제기했다. 장 대표 얼굴로는 선거를 치를 수 없다는 위기감 때문이다. 선거가 40여일 앞으로 다가왔지만 국민의힘은 광역단체장 공천을 마무리한 더불어민주당과 달리 경기도 등 5곳의 공천 구멍을 메우지 못하고 있다.
김선교 김성원 김용태 김은혜 송석준 안철수 등 경기도를 지역구로 둔 국민의힘 의원 6명은 21일 국회에서 기자회견을 열고 “솔직하게 고백한다. 경기도 선거는 유례없는 위기”라며 “경기도 자체 선대위를 즉시 발족하겠다”고 밝혔다. 또 “지역 공약은 현장을 아는 저희가 직접 만들고 책임지겠다”며 “저희가 살아있는 야당으로서 제 역할을 다할 수 있도록 한 번만 더 기회를 달라”고 호소했다. 선대위는 기초단체장과 광역의원 공천이 마무리된 후 출범할 계획이다.
수도권 의원들의 자체 선대위 발족은 장동혁 지도부와의 선 긋기 전략이다. 한 의원은 “지지율도 안 나오고 당이 좋지 않은 상황에서 장 대표가 2선 후퇴해야 한다는 의미”라며 “지도부는 반성해야 한다”고 말했다. 또 다른 의원은 “자체 선대위를 하겠다는 건 장 대표와 단절하겠다는 생각”이라며 “문구만 안 들어가 있지 사실상 끊어내기”라고 말했다.
장 대표 외면 현상은 보수 텃밭으로까지 확대되는 양상이다. 대구시장 후보 본경선에 진출한 추경호 의원은 SBS라디오에서 “지역에서 선대위를 꾸리겠다. 지역별 특성을 반영한 선거 활동을 할 것”이라며 단장 대열에 동참했다. 서울과 부산에서도 일찌감치 독자 선대위를 구축하려는 기류가 감지됐다. 윤석열 전 대통령이나 윤어게인 세력과 절연하지 못한 장 대표의 당내 고립이 현실화한 것이다.
국민의힘은 경기도를 비롯한 5곳의 광역단체장 후보도 아직 확정하지 못했다. 보수 험지로 뒤바뀐 경기지사 후보는 다음 달 2일에야 확정된다. 조광한 최고위원이 이날 경선 포기를 선언하면서 양향자 최고위원, 이성배 전 MBC 아나운서, 함진규 전 의원이 경쟁 중이다. 민주당은 지난 7일 일찌감치 추미애 후보를 확정한 후 사실상 경쟁자 없는 빈집 공략에 나서고 있다.
추경호·유영하 의원이 경선을 치르는 대구는 26일 후보가 결정된다. 충북은 윤 전 대통령 변호인단 출신인 윤갑근 변호사와 현직인 김영환 충북지사가 경선을 치른 후 27일 후보를 확정한다. 보수 험지 전북지사는 추가 공모를 진행했음에도 지원자를 확보하지 못했다. 전남광주통합특별시장은 이정현 전 공천관리위원장과 안태욱 전 광주시당위원장이 맞붙지만 경선 일정은 미정 상태다. 선거관리위원회의 광역단체장 및 보궐선거 후보자 신청은 다음 달 15일에 마무리된다.
박준상 이형민 기자 junwith@kmib.co.kr
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