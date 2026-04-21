경찰, 방시혁 구속영장 신청… 美 출금해제 요청 사실상 거부
상장 관련 부당이득 수사 16개월만
美대사관 “美건국행사 등 참석” 서한
논란 확대 부담에 영장 신청 당긴듯
서울경찰청 금융범죄수사대는 기업공개(IPO)를 앞두고 투자자들을 속여 지분을 팔게 한 혐의(자본시장법상 사기적 부정거래)로 방시혁(사진) 하이브 의장에 대해 21일 구속영장을 신청했다. 수사에 착수한 지 1년4개월 만이다.
방 의장은 2019년 하이브 투자자들에게 ‘주식 상장 계획이 없다’고 속여 특정 사모펀드 측에 지분을 팔게 하고, 이후 상장을 추진해 거액의 시세차익을 챙긴 혐의를 받는다. 경찰은 방 의장이 사모펀드 측과 사전에 맺은 비공개 계약에 따라 상장 후 매각 차익의 30%를 받아 1900억원대 부당이득을 챙긴 것으로 보고 있다. 자본시장법에 따르면 비상장주식을 포함한 금융투자상품과 관련해 거짓말로 재산상의 이익을 얻거나 부정한 계획을 이용하는 행위 등이 금지된다. 위반 행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액이 50억원 이상일 경우 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다.
경찰은 2024년 말 해당 의혹에 대한 첩보를 입수하고 지난해 6~7월 한국거래소와 하이브를 압수수색했다. 이어 8월에는 방 의장과 이재상 하이브 최고경영자(CEO)를 출국금지했다. 또 법원을 통해 방 의장이 보유한 1568억원 상당의 하이브 주식을 동결했다. 방 의장 측은 줄곧 회사 상장 당시 관련 법률과 규정을 준수해 법적으로 문제가 될 게 없다는 입장을 고수했다.
주한 미국대사관은 최근 방 의장의 미국 방문에 협조해 달라는 내용의 서한을 경찰청에 보냈다. 서한에는 오는 7월 4일 미국 독립 250주년 기념행사 참석과 이달 말 시작하는 방탄소년단(BTS)의 미국 투어 지원 등이 언급된 것으로 전해졌다.
그러나 경찰이 영장을 신청하면서 사실상 이를 거부한 모양새가 됐다. 박정보 서울경찰청장은 전날 기자간담회에서 “(출국금지 해제가) 타당한지 검토하고 법과 원칙에 따라 할 것”며 “법리 검토 중이고 머지않은 시간 내에 종결할 수 있을 것”이라고 말했다.
영장 신청 시점을 두고 경찰 안팎에선 미 대사관의 출국금지 해제 요청 서한이 외부에 알려진 게 부담으로 작용한 것 아니냐는 관측이 나온다. 방 의장의 마지막 소환 후 5개월이 지난 상황에서 신병 확보 시도가 지체될수록 출국금지 필요성에 대한 의문이 커질 수 있다. 결과적으로 미 측의 서한이 영장 신청을 앞당기는 요인이 됐다는 분석이다.
방 의장 측은 “장기간 성실히 수사에 협조했음에도 구속영장이 신청된 것은 유감”이라며 “향후 법적 절차에도 충실히 임해 최선을 다해 소명하겠다”고 밝혔다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
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