전쟁이 바꾼 여행 지도

유류할증료 급등 해외 대신 국내로

5월 황금연휴 호텔 등 예약 거의 만실

체험과 휴식 ‘키즈 패키지’ 대세로

국제선 유류할증료가 역대 최대로 오른 지난 16일 한 여행객이 텅 빈 인천국제공항 대한항공 카운터에서 셀프 체크인을 하고 있다. 최근 중동 정세 불안으로 항공 유류할증료까지 오르면서 해외 대신 국내로 발길을 돌리는 가족 여행객이 많아지고 있다. 연합뉴스

중동 전쟁 여파로 항공 유류할증료가 치솟으면서 이번 5월 황금연휴 여행 지도가 바뀌고 있다. 해외 대신 국내 호텔·리조트를 택하는 가족이 급증하면서 주요 숙박시설은 벌써 만실에 가까운 예약률을 기록했다.





21일 업계에 따르면 국내 주요 호텔과 리조트는 5월 황금연휴에 만실에 가까운 예약률을 기록 중이다. 롯데리조트 속초·부여는 5월 1~4일 투숙률이 95%를 넘겼고, 더플라자호텔도 90% 수준으로 사실상 만실이다. 서울·제주 신라호텔은 평소보다 약 30% 높은 예약률을 기록했다.



국내여행 상품 매출도 크게 뛰었다. GS샵에 따르면 TV 홈쇼핑 기준 국내여행 상품 상담 예약은 1~3월 전년 동기 대비 약 10.6% 감소했지만 4월 1일부터 19일까지는 전년 동기 대비 약 124% 증가했다. GS홈쇼핑 관계자는 “항공 유류할증료 상승으로 해외여행 비용 부담이 커지면서 국내여행으로 수요가 옮겨오는 흐름이 뚜렷하다”며 “특히 항공 이동이 필요없는 내륙 여행 상품을 중심으로 수요가 크게 늘었다”고 말했다.



실제 대한항공·아시아나항공은 5월 발권 국제선에 역대 최고 수준인 33단계 유류할증료를 적용했다. 도쿄·상하이 등 단거리 노선은 6만5900원에서 12만5800원으로, 미주·유럽 장거리 노선은 25만1900원에서 47만6200원으로 두 배 가까이 뛰었다. 왕복 기준으로 단거리 노선은 유류할증료만 평소보다 25만원, 장거리 노선은 110만원가량 더 부담해야 되는 셈이다.



이에 소비자 선택이 달라지고 있다. 초등학교 저학년과 6살 두 아이를 둔 직장인 김모(38)씨는 “가까운 일본도 항공권 가격이 두 배 가까이 올라 국내여행으로 바꿨다”며 “아이들이 야외에서 오래 걷는 걸 힘들어해 실내 체험 프로그램이 있는 리조트를 골라 예약했다”고 했다. 3살 아이를 둔 직장인 전모씨는 숙소 예약 자체에 실패했다. 그는 “어린이날 연휴에 국내여행이라도 가보려고 뒤늦게 숙소를 알아봤는데 웬만한 곳은 이미 다 찬 상태”라고 말했다.



숙박업계는 가족 단위 국내여행 수요를 잡기 위해 적극적으로 나서고 있다. 아이들을 위한 체험 프로그램과 부모의 휴식을 한꺼번에 즐길 수 있는 ‘키즈 패키지’가 연휴 여행의 대세로 자리 잡은 모습이다. 서울신라호텔은 키즈라운지에서 영어 미술 체험 수업을 운영하고, 제주신라호텔은 어린이 색칠 놀이와 부모 티타임을 결합한 프로그램을 마련했다. 반얀트리 클럽 앤 스파 서울은 야외수영장 전체를 정글 테마로 꾸며 보트 체험, 워터캐논 등 참여형 콘텐츠를 선보인다. 롯데호텔앤리조트는 객실과 워터파크 입장권을 묶어 4인 가족이 성인 2명 요금으로 이용할 수 있는 패키지를 내놨다. 더플라자호텔은 지난해 70평 규모의 키즈 라운지를 열고 이번 어린이날 전용 패키지도 출시하며 장기 수요까지 겨냥했다. 더플라자호텔 관계자는 “올해 5월 방문객은 평월 대비 두 배 이상 증가했다”고 말했다.



김승연 기자 kite@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 중동 전쟁 여파로 항공 유류할증료가 치솟으면서 이번 5월 황금연휴 여행 지도가 바뀌고 있다. 해외 대신 국내 호텔·리조트를 택하는 가족이 급증하면서 주요 숙박시설은 벌써 만실에 가까운 예약률을 기록했다.21일 업계에 따르면 국내 주요 호텔과 리조트는 5월 황금연휴에 만실에 가까운 예약률을 기록 중이다. 롯데리조트 속초·부여는 5월 1~4일 투숙률이 95%를 넘겼고, 더플라자호텔도 90% 수준으로 사실상 만실이다. 서울·제주 신라호텔은 평소보다 약 30% 높은 예약률을 기록했다.국내여행 상품 매출도 크게 뛰었다. GS샵에 따르면 TV 홈쇼핑 기준 국내여행 상품 상담 예약은 1~3월 전년 동기 대비 약 10.6% 감소했지만 4월 1일부터 19일까지는 전년 동기 대비 약 124% 증가했다. GS홈쇼핑 관계자는 “항공 유류할증료 상승으로 해외여행 비용 부담이 커지면서 국내여행으로 수요가 옮겨오는 흐름이 뚜렷하다”며 “특히 항공 이동이 필요없는 내륙 여행 상품을 중심으로 수요가 크게 늘었다”고 말했다.실제 대한항공·아시아나항공은 5월 발권 국제선에 역대 최고 수준인 33단계 유류할증료를 적용했다. 도쿄·상하이 등 단거리 노선은 6만5900원에서 12만5800원으로, 미주·유럽 장거리 노선은 25만1900원에서 47만6200원으로 두 배 가까이 뛰었다. 왕복 기준으로 단거리 노선은 유류할증료만 평소보다 25만원, 장거리 노선은 110만원가량 더 부담해야 되는 셈이다.이에 소비자 선택이 달라지고 있다. 초등학교 저학년과 6살 두 아이를 둔 직장인 김모(38)씨는 “가까운 일본도 항공권 가격이 두 배 가까이 올라 국내여행으로 바꿨다”며 “아이들이 야외에서 오래 걷는 걸 힘들어해 실내 체험 프로그램이 있는 리조트를 골라 예약했다”고 했다. 3살 아이를 둔 직장인 전모씨는 숙소 예약 자체에 실패했다. 그는 “어린이날 연휴에 국내여행이라도 가보려고 뒤늦게 숙소를 알아봤는데 웬만한 곳은 이미 다 찬 상태”라고 말했다.숙박업계는 가족 단위 국내여행 수요를 잡기 위해 적극적으로 나서고 있다. 아이들을 위한 체험 프로그램과 부모의 휴식을 한꺼번에 즐길 수 있는 ‘키즈 패키지’가 연휴 여행의 대세로 자리 잡은 모습이다. 서울신라호텔은 키즈라운지에서 영어 미술 체험 수업을 운영하고, 제주신라호텔은 어린이 색칠 놀이와 부모 티타임을 결합한 프로그램을 마련했다. 반얀트리 클럽 앤 스파 서울은 야외수영장 전체를 정글 테마로 꾸며 보트 체험, 워터캐논 등 참여형 콘텐츠를 선보인다. 롯데호텔앤리조트는 객실과 워터파크 입장권을 묶어 4인 가족이 성인 2명 요금으로 이용할 수 있는 패키지를 내놨다. 더플라자호텔은 지난해 70평 규모의 키즈 라운지를 열고 이번 어린이날 전용 패키지도 출시하며 장기 수요까지 겨냥했다. 더플라자호텔 관계자는 “올해 5월 방문객은 평월 대비 두 배 이상 증가했다”고 말했다.김승연 기자 kite@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지