[단독] 효성家 형제 법정대면 연기… 조현준 “전쟁에 경영상황 급변”
증인신문 기일에 대통령 순방 동행
조 회장 불출석 따라 8월로 미뤄져
효성그룹 ‘형제의 난’ 과정에서 촉발된 강요미수 사건과 관련해 ‘고소인’ 조현준 효성 회장과 ‘피고인’ 조현문 전 부사장의 법정 대면이 오는 8월로 미뤄졌다. 조 회장 측은 불출석 사유를 설명하며 “이란 전쟁 등으로 급변하는 경영상황을 고려해 달라”고 밝힌 것으로 알려졌다.
21일 법조계에 따르면 조 회장은 지난 17일 서울중앙지법 형사25단독 이성열 판사 심리로 열린 조 전 부사장 등의 강요미수 혐의 재판에 “증인신문을 올해 8월 하순경 또는 10월 이후에 진행해 주시길 부탁드린다”는 내용의 사유서를 제출하고 불출석했다.
조 회장 측은 재판부가 예정한 증인신문 기일인 이달 17일과 24일에 조 회장이 이재명 대통령의 인도·베트남 순방 일정에 경제사절단으로 동행해 출석이 어렵다고 설명했다. 이어 7월까지 해외 출장이 이어져 당분간 출석이 어렵다고 덧붙였다. 조 회장 측은 “이란 전쟁, 환율 및 유가 급등 등 급변하는 경영 상황에서 촌각을 다투며 그룹을 이끌고 있는 점도 증인신문을 진행함에 고려해 달라”고 밝혔다.
조 회장은 이틀간 예정된 증인신문을 하루로 줄여 달라고도 요청했다. 그동안 고소인 신분으로 수차례 검찰 조사를 받고 관련 재판에서 증언한 만큼 신문을 간소화할 수 있다는 주장이다. 이에 대해 조 전 부사장 측은 “공소장에 공소사실 외에도 (당시 효성가 갈등 등) 배경 사실이 많은 만큼 피고인 측으로서는 하나하나 다 물어볼 수밖에 없다”고 밝혔다. 재판부는 8월 21일과 28일 두 차례 조 회장을 소환하기로 했다.
조 전 부사장은 2014년 형인 조 회장을 횡령·배임 혐의로 고소하며 이른바 ‘형제의 난’이 벌어졌다. 조 회장은 2017년 조 전 부사장을 공갈 미수 등 혐의로 고소했으며, 검찰은 2022년 조 전 부사장이 박수환 전 뉴스커뮤니케이션즈 대표와 공모해 조 회장을 협박했다며 재판에 넘겼다. 재판부는 사건의 주요 증인인 송희영 전 조선일보 주필이 공소장에 적힌 협박 과정에 대해 ‘사실과 다르다’고 부인하자 지난 1월 조 회장을 증인으로 채택했다.
윤준식 구자창 기자
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