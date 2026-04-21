[단독] 효성家 형제 법정대면 연기… 조현준 “전쟁에 경영상황 급변”

증인신문 기일에 대통령 순방 동행

조 회장 불출석 따라 8월로 미뤄져



효성그룹 ‘형제의 난’ 과정에서 촉발된 강요미수 사건과 관련해 ‘고소인’ 조현준 효성 회장과 ‘피고인’ 조현문 전 부사장의 법정 대면이 오는 8월로 미뤄졌다. 조 회장 측은 불출석 사유를 설명하며 “이란 전쟁 등으로 급변하는 경영상황을 고려해 달라”고 밝힌 것으로 알려졌다.



21일 법조계에 따르면 조 회장은 지난 17일 서울중앙지법 형사25단독 이성열 판사 심리로 열린 조 전 부사장 등의 강요미수 혐의 재판에 “증인신문을 올해 8월 하순경 또는 10월 이후에 진행해 주시길 부탁드린다”는 내용의 사유서를 제출하고 불출석했다.



조 회장 측은 재판부가 예정한 증인신문 기일인 이달 17일과 24일에 조 회장이 이재명 대통령의 인도·베트남 순방 일정에 경제사절단으로 동행해 출석이 어렵다고 설명했다. 이어 7월까지 해외 출장이 이어져 당분간 출석이 어렵다고 덧붙였다. 조 회장 측은 “이란 전쟁, 환율 및 유가 급등 등 급변하는 경영 상황에서 촌각을 다투며 그룹을 이끌고 있는 점도 증인신문을 진행함에 고려해 달라”고 밝혔다.



조 회장은 이틀간 예정된 증인신문을 하루로 줄여 달라고도 요청했다. 그동안 고소인 신분으로 수차례 검찰 조사를 받고 관련 재판에서 증언한 만큼 신문을 간소화할 수 있다는 주장이다. 이에 대해 조 전 부사장 측은 “공소장에 공소사실 외에도 (당시 효성가 갈등 등) 배경 사실이 많은 만큼 피고인 측으로서는 하나하나 다 물어볼 수밖에 없다”고 밝혔다. 재판부는 8월 21일과 28일 두 차례 조 회장을 소환하기로 했다.



조 전 부사장은 2014년 형인 조 회장을 횡령·배임 혐의로 고소하며 이른바 ‘형제의 난’이 벌어졌다. 조 회장은 2017년 조 전 부사장을 공갈 미수 등 혐의로 고소했으며, 검찰은 2022년 조 전 부사장이 박수환 전 뉴스커뮤니케이션즈 대표와 공모해 조 회장을 협박했다며 재판에 넘겼다. 재판부는 사건의 주요 증인인 송희영 전 조선일보 주필이 공소장에 적힌 협박 과정에 대해 ‘사실과 다르다’고 부인하자 지난 1월 조 회장을 증인으로 채택했다.



윤준식 구자창 기자



GoodNews paper ⓒ 정치부 구자창 기자 critic@kmib.co.kr 1289 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. 효성그룹 ‘형제의 난’ 과정에서 촉발된 강요미수 사건과 관련해 ‘고소인’ 조현준 효성 회장과 ‘피고인’ 조현문 전 부사장의 법정 대면이 오는 8월로 미뤄졌다. 조 회장 측은 불출석 사유를 설명하며 “이란 전쟁 등으로 급변하는 경영상황을 고려해 달라”고 밝힌 것으로 알려졌다.21일 법조계에 따르면 조 회장은 지난 17일 서울중앙지법 형사25단독 이성열 판사 심리로 열린 조 전 부사장 등의 강요미수 혐의 재판에 “증인신문을 올해 8월 하순경 또는 10월 이후에 진행해 주시길 부탁드린다”는 내용의 사유서를 제출하고 불출석했다.조 회장 측은 재판부가 예정한 증인신문 기일인 이달 17일과 24일에 조 회장이 이재명 대통령의 인도·베트남 순방 일정에 경제사절단으로 동행해 출석이 어렵다고 설명했다. 이어 7월까지 해외 출장이 이어져 당분간 출석이 어렵다고 덧붙였다. 조 회장 측은 “이란 전쟁, 환율 및 유가 급등 등 급변하는 경영 상황에서 촌각을 다투며 그룹을 이끌고 있는 점도 증인신문을 진행함에 고려해 달라”고 밝혔다.조 회장은 이틀간 예정된 증인신문을 하루로 줄여 달라고도 요청했다. 그동안 고소인 신분으로 수차례 검찰 조사를 받고 관련 재판에서 증언한 만큼 신문을 간소화할 수 있다는 주장이다. 이에 대해 조 전 부사장 측은 “공소장에 공소사실 외에도 (당시 효성가 갈등 등) 배경 사실이 많은 만큼 피고인 측으로서는 하나하나 다 물어볼 수밖에 없다”고 밝혔다. 재판부는 8월 21일과 28일 두 차례 조 회장을 소환하기로 했다.조 전 부사장은 2014년 형인 조 회장을 횡령·배임 혐의로 고소하며 이른바 ‘형제의 난’이 벌어졌다. 조 회장은 2017년 조 전 부사장을 공갈 미수 등 혐의로 고소했으며, 검찰은 2022년 조 전 부사장이 박수환 전 뉴스커뮤니케이션즈 대표와 공모해 조 회장을 협박했다며 재판에 넘겼다. 재판부는 사건의 주요 증인인 송희영 전 조선일보 주필이 공소장에 적힌 협박 과정에 대해 ‘사실과 다르다’고 부인하자 지난 1월 조 회장을 증인으로 채택했다.윤준식 구자창 기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지