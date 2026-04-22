진단·치료 설계까지 하루 만에… LG, ‘암 에이전틱 AI’ 공개
美 밴더빌트대와 공동개발 모델
다수 AI·의료진 협업하는 구조
LG AI연구원이 암 진단부터 치료법까지 전 과정을 하루 만에 설계하는 ‘암 에이전틱 AI’ 기술을 국제 무대에 선보였다.
LG는 지난 17일부터 22일(현지시간)까지 미국 샌디에이고에서 열리는 ‘미국 암연구학회(AACR) 2026’에서 LG AI연구원과 미국 밴더빌트대학교 메디컬 센터가 공동으로 개발 중인 ‘암 에이전틱 AI’ 연구 성과를 공개했다고 21일 밝혔다.
암 에이전틱 AI는 다수의 인공지능(AI) 에이전트가 협업 구조로 동작하는 의료 AI 에이전트다. LG AI연구원 자체 AI 모델인 ‘엑사원’과 암 병리 특화 AI 등이 암 치료를 위한 준비 과정을 단계적으로 수행한다. 이를 통해 암 환자의 조직 분석부터 치료 전략 설계까지 4주 이상 걸리던 과정을 단 하루로 단축한다(개념도).
암 에이전틱 AI의 출발점은 차세대 정밀 의료 AI 모델인 ‘엑사원 패스’다. 조직 병리 이미지 한 장으로 1분 안에 조직 내 암유전자 활성을 예측하는데, 세계 최고 수준의 예측 정확도를 갖췄다는 게 LG AI연구원 측 설명이다.
전문 의료진은 암 에이전트 AI와 협업해 의사결정을 내린다. 암 에이전트 AI가 방대한 데이터를 처리하면 인간 전문의는 환자 병력 및 특이사항 점검과 데이터 검증 등을 거쳐 최종 치료 결정을 내리는 구조다. 황태현 밴더빌트대학교 메디컬 센터 교수는 “기존 의료 AI는 단편적인 질문에 응답하는 형태였다면 암 에이전틱 AI는 다수의 AI 에이전트와 의료진이 분석부터 결정 단계까지 협업을 이어가는 구조”라고 설명했다.
LG AI연구원은 지난해 7월 바이오헬스케어 분야 권위자인 황 교수 연구팀과 멀티모달 의료 AI 플랫폼을 개발해 개인 맞춤형 정밀 의료를 구현하겠다는 계획을 밝혔다. 이번 암 에이전틱 AI는 그 첫 결과물이다.
LG AI연구원과 황 교수 연구팀은 위암을 시작으로 대장암과 폐암 등 다양한 암종으로 적용 범위를 확장할 계획이다. 장종성 LG AI연구원 바이오 인텔리전스랩장은 “개인별 맞춤 항암치료를 혁신할 수 있는 ‘두뇌’를 만든 것”이라며 “암 환자의 치료 골든타임 확보에 기여하겠다”고 말했다.
이주은 기자 juny@kmib.co.kr
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